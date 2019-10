Falleció Reynard Montejo Lemus, destacado comentarista deportivo y Profesor Normalista de la vieja escuela

ACTUALIDAD Madre denuncia brutal paliza a su hijo por parte de personal de Carabineros

A la edad de 81 años falleció ayer el conocido hombre del deporte, profesor normalista Reynard Montejo Lemus, producto de una fibrosis pulmonar que lo tuvo postrado en cama durante sus últimos días. Sus restos están siendo velados en la Catedral de San Felipe.

Su hijo Reynard Montejo Pineda conversó con nuestro medio, destacando su calidad humana, especialmente la vocación de enseñar, aconsejar.

«Yo siempre dije que mi papá era un ‘viejo Jedi’ de la vieja escuela normalista, profesor, una persona de vocación. Hizo hartas cosas por la Escuela Agrícola, por San Felipe, por el Uní Uní, su famosa Radio Aconcagua; él todo los fines de semana, cuando estaba operativo, era puro fútbol… puro fútbol, así es que estamos tranquilos como familia. En lo personal muy tranquilo, se hizo todo lo que se tenía que hacer, lamentablemente la fibrosis pulmonar más el tema del corazón le jugó una ‘malita’ pasada. Mira, se fue tranquilo, prácticamente en el sueño, así es que eso nos deja una enorme tranquilidad, no sufrió lo que nosotros pensamos que iba a sufrir. Mañana (hoy) a las diez de la mañana es la misa acá en la Catedral y después Auco, allá va a quedar enterrado», dijo su hijo Reynard.

– ¿Los últimos días cómo fueron, en cama?

– Desde el sábado ya se postró, el sábado ya no podía caminar, lo llevamos a mi casa, fue complicada la ida para mi casa, y de ahí domingo más deteriorado, el lunes igual y el martes ya se complicó, le costaba respirar, los exámenes que le hicieron arrojó de todo lo que tenía una neumonía, y ya con eso el doctor nos dijo que había que esperar.

– ¿Pero cuándo comienza a decaer?

– Mira mi papá del año pasado, desde que se cayó y se fracturó la cadera, ahí se empezó a deteriorar. La fibrosis quística la traía de hace muchos años, estaba controlada, pero desde el momento que se cayó el año pasado, más o menos en esta misma fecha fue, y de ahí fue mal diagnosticado, fue una fractura, le dijeron que era una micro fractura, pero en realidad después de un mes que estuvo en cama, otro doctor particular que lo vio dijo: «No, esto era para una operación», que era más complicado, pero ya no se podía hacer nada porque el hueso ya había soldado, entonces de ahí para adelante se fue deteriorando de a poco, tenía otros problemas que no quiero hacerlos públicos, por un tema de familia, de omitir algunas cosas, pero eso es.

– ¿Qué edad tenía?

– Ochenta y un años, le faltaron seis días para los ochenta y dos, el 29 de octubre los cumplía.

– ¿Tenían un taller Génesis?

– Con mi mamá tenían a cargo un taller Génesis de niños con capacidades diferentes, que está ahí en Joaquín Oliva 52, y bueno mi mamá va a seguir funcionando con eso, no la puedo sacar de ahí, esa es su vocación, su vida, su todo, y si la saco de ahí lo más probable es que vaya ligerito a acompañar a mi papá.

– ¿Cuál cree usted que debiera ser el recuerdo que debe tener la ciudad de su padre?

– Mira es un hombre especial, tenía su carácter, era muy solidario, especialmente en la Escuela Agrícola; más que un profesor, era un consejero, sicólogo, un paño de lágrimas, en ese sentido yo creo que la ciudad va a tener un bonito recuerdo de mi papá. Lo otro que el año pasado también, con don Rolando Stevenson hicimos un reconocimiento de su trayectoria en el Hotel Reinares, donde le entregaron la medalla Bicentenaria, entonces eso también nos deja tranquilos porque se le pudo rendir un homenaje en vida, él quedó muy emocionado, estaba muy contento con Rolando por haber gestionado el tema y nosotros haberlo podido desarrollar.

– Casado, con hijos, nietos.

– Casado, mi mamá Nancy Pineda Garrido, mi hermana Nancy Montejo que es profesora en la Escuela 21 de Mayo, yo Reynard Montejo y mi hermano que falleció hace quince años, y de ahí vienen mi hijos, nietos, la Catalina que es hija de Cristian, que nos está acompañando también, está muy dolida también.

