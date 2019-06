Falso funcionario de la PDI le roba veinte mil pesos a barredor de calle

La delincuencia no para. Ahora la víctima fue un barredor a quien un delincuente, haciéndose pasar por funcionario de la PDI, lo intimidó para robarle veinte mil pesos que el trabajador tenía para pagar una cuenta que debía. El delito ocurrió ayer en la madrugada, alrededor de las cinco y media de la mañana en la intersección de las calles Coimas con Merced, pleno centro de San Felipe.

Acá su relato, resguardamos su identidad por seguridad: «Tuve una desgracia hoy día en la mañana (ayer), tipo cinco y media, seis de la mañana llegó un fulano a pedirme el carné. Yo lo encontré sospechoso porque andaba bien tapado, se le veían los puros ojos, ni la cara ni la nariz. Bueno le dije: ‘¿Y su piocha, no tienen que presentar su piocha primero antes de pedir el carné?’, y él me dijo que no, porque me dijo que él no podía mostrarla porque él venía de una población… de tal población y me sorprendió eso. En ese momento cuando me pidió el carné me puse nervioso, no hallaba qué hacer; estaba enojado (el sujeto), llegó, me apuró que sacara el carné, se lo pasé y me vio el porta carné que andaba trayendo, andaba trayendo un dinero que era para pagar una letra que estoy debiendo, me quitó el porta carné de las manos, me lo revisó, después me lo pasó, no me di cuenta cuando me sacó el dinero y ese lo tengo para pagar una letra que estoy debiendo con la señora, y resulta que me pasó el porta carné y se fue, tomó la calle Merced para abajo y yo me quedé en la esquina recogiendo los montones y después se me ocurrió revisar el porta carné y no encontré la plata», señaló.

– ¿Cuánto dinero era?

– Veinte mil pesos que tenía para pagar una letra, ahora voy a tener que juntar esa platita para pagar, porque no me gusta atrasarme con las letras en nada… no me gusta atrasarme con ninguna deuda.

– ¿Él le dijo que era funcionario de la PDI?

– Claro, me dijo que era funcionario de la PDI y me dijo que apurara para que le mostrara el carné.

– ¿Cómo andaba vestido el sujeto?

– Andaba vestido con una chaqueta roja, no me fijé si era azul por los lados, andaba con una mochila colgada en la espalda y cortó por la esquina de Merced para abajo, yo fui a ver a mi compañero que estaba en la plaza barriendo y no lo encontré, de ahí concurrí a hablar con un caballero que estaba frente a la plaza en un radio taxi blanco, le pedí que por favor me ayudara, que tal persona me había robado veinte mil pesos.

– ¿Hizo la denuncia?

– Fui a hacer la denuncia a Carabineros, el joven que estaba en la plaza llamó a Carabineros, llegaron a Traslaviña y de ahí me fui a la PDI, hablé con mi jefe y me dijo que fuera de inmediato a la PDI a denunciar a esas personas que andan haciendo daño a la gente pobre como uno, que anda trabajando desde las cuatro de la mañana hasta la una de la tarde, ojala que con esto pongan más vigilancia sobre todo las cámaras que están en la plaza.

Hace hincapié en que haya más vigilancia porque barredores muchas veces son molestados por sujetos que deambulan por el contorno de la plaza.