Familia ansiosa por conocer si hay sanciones en denuncia por presunta negligencia médica

Contra médico del Hospital San Camilo:

Ansiosa se encuentra la familia de Luis Castañeda -que denuncia presunta negligencia médica por parte de un médico del servicio de urgencia del Hospital San Camilo- por conocer luego las sanciones contra los responsables de la tardanza en la decisión médica que necesitaba ante un infarto al miocardio. Su hijo Fernando Castañeda, abogado de profesión, en conversación con nuestro medio indicó que se está en la etapa de formulación de cargos por parte del fiscal administrativo.

– Abogado Fernando Castañeda, ¿cómo va el sumario por el reclamo de la mala atención a su padre?

– Bueno, el sumario entiendo que ya está en su fase final. Yo presté declaración por ahí por, si no me equivoco, por ahí por junio, entiendo que prestaron declaración todos los funcionarios que estuvieron presentes en ese turno el día de los hechos. Por lo tanto lo último que supe del sumario es que había una formulación de cargos, que eso me lo notificaron, que puedo compartírselo, enviarlo a su correo, me notificaron a mí que estaban en la etapa de formulación de cargos, lo que significa, creo yo, que yo tenía razón, que mí familia tenía razón, de que los hechos ocurrieron tal como yo lo señalé y tal como dije que me iba a hacer cargo de cada una de mis aseveraciones, y entiendo lo que ahora se vendría y así lo espero, que el fiscal administrativo proponga sanciones, porque sí formuló cargos, me imagino yo que por algo debe haber sido. Le insisto, yo no tengo acceso a ese sumario porque los sumarios administrativos son secretos para la víctima, para el afectado; son públicos solamente para los involucrados, para los que están acusados de la infracción administrativa. Yo de verdad espero que se formulen, que se propongan sanciones en ese sumario y que en definitiva el superior jerárquico, que sería el director del hospital de San Felipe, las aplique y las aplique con el máximo que se establece por la ley, por el estatuto administrativo, sea cual sea.

– En ese sentido, ¿tiene información de cuáles podrían ser las sanciones, monetarias, o alguna anotación en su hoja de vida?

– Sí, la verdad que las sanciones en materias administrativas no son más allá de eso, la más grave sería la destitución. Bueno, como en Chile las cosas nos parecen graves cuando hay un muerto, creo yo que no van a destituir, y en esto tengo que ser honesto conmigo mismo, dudo que se destituya a un médico o al médico contra quien se haya formulado algún tipo de sanción, pero sí espero que la sanción sea lo más severa dentro de la legalidad. Creo que el problemas que tenemos nosotros cómo sociedad, es que ponemos lomos de toro cuando ya hay un atropellado, ponemos el semáforo cuando hay veinte choques, no cuando hay uno, dos o cuando no hay ninguno. Por lo tanto bajo esa lógica, esa dinámica que tenemos los chilenos de actuar, creo yo que la cosa no va a ser tan… si es que digo se sanciona, no va a haber la destitución, por más que yo crea que en cualquier parte del mundo y siempre lo dije, si un guardia de seguridad cierto se va a dormir o deja su trabajo sin la atención debida, cierto, o como se dice vulgarmente, deja el trabajo tirado, lo despiden; yo creo que eso pasa en cualquier parte del mundo, pasa acá en Chile también, pero parece ser que hay ciertos estamentos que las sanciones severas no las alcanzan, eso parece que está para otro tipo de personas y no para los que tienen quizás la posición de garante respecto de una persona que es una cosa tan importante como la vida, la salud.

– Abogado, si pudiéramos hacer un poco de contexto, ¿cómo ocurrieron los hechos y cuándo?

– Ya no tengo precisión respecto el día en que ocurrió, pero esto ocurrió por ahí 20 de marzo y algo cuando mi papá -Luis Castañeda- sufre un fuerte dolor al tórax y él me pide que lo vaya a buscar. Yo no vivo con él, me pide, o sea mi mamá me pide que lo vaya a buscar y que por favor lo lleve a Santiago. Quizás mi mamá, por las malas experiencias que la gente siempre comenta y ya pensando que se trata de un fuerte dolor al tórax, pensando en lo peor, pero mi papá es quien me dice que lo lleve a San Felipe, después me confiesa que no pensó que llegáramos a Santiago. Bueno, ingresamos a San Felipe y acá había diagnosticado un infarto, se lo diagnostican y esa es otra, creo yo, perdóneme que me desvíe, y quizás es otra negligencia, infracción más bien, que también va a tener que quedar establecida, porque creo yo que no estoy equivocado en que a mi papá debieron haberlo destinado a Valparaíso o Viña del Mar cuando fue diagnosticado el infarto. Si usted va a la ficha clínica, sale que por ahí entre las dos y algo o tres de la mañana, hay un diagnóstico que dice infarto al miocardio. Yo entiendo, porque si bien es cierto yo soy abogado, la materia administrativa no es mi especialidad, yo entiendo que los médicos están obligados una vez que se diagnostica un infarto así como una serie de otras enfermedades, si no están los medios en el centro clínico o asistencial hospitalario donde se está atendiendo el paciente, si no están los medios ahí, ellos están obligados (a dereviar) donde sí los haya o donde la red de salud si los contempla, y en este caso es Valparaíso y para eso hay un plazo, hay un tiempo que entiendo es de 90 minutos desde que se diagnostica la enfermedad. Bueno, usted sabe que a las cinco de la mañana este médico, Tomas Bravo, se fue del lugar donde él estaba; yo en su momento dije a dormir, entiendo que fue a dormir, espero que la investigación diga qué fue a hacer él porque en los hechos, lo concreto es que él desapareció del hospital, al menos desapareció de los box médicos donde estaba atendiendo, y en concreto él se fue de ahí, entonces esa es una de las infracciones, y él desaparece por lo tanto desde las tres de la mañana, siendo generoso con el horario del diagnóstico hasta la cinco, ya van dos horas donde no se hizo lo que se tenía que hacer, o sea ya no solamente estamos de que él -médico- se fue a dormir o se fue a jugar cartas o se fue a jugar dominó o se a hacer otro tipo de cosas, sino que estamos hablando también de que no mandó a mi padre a Valparaíso o Viña del Mar para que le practicaran el procedimiento angioplastía que se vino a practicar por nuestra costa a las diez de la mañana, después de haber sido trasladado en un helicóptero desde San Felipe a Santiago. Por lo tanto hay varias infracciones, negligencias que si bien es cierto a mi padre no le causaron la muerte, sí le causaron una lesión importante al corazón que lo tiene con su función cardíaca disminuida y tomando medicamentos hasta el día y se estima por lo menos un año y medio más.

– ¿Cómo están ustedes como familia, expectantes con los resultados que puedan surgir?

– Claro, estamos un poco ansiosos la verdad, bueno y hemos tratado de ir manejando la ansiedad porque vuelvo a lo mismo, acá desgraciadamente tiene que haber una persona fallecida para que se hable de gravedad, cierto, para que se hable de daños, para que se hable de perjuicios, pero acá no hay que olvidarse de que el fisco tiene que cumplir una función y cuando esa función no se cumple, independiente de que alguien vaya porque se pegó un martillazo en un dedo, que se cortó un brazo, que le dio un infarto cerebral o al corazón, la función tiene que cumplirse igual; o sea si una persona no está donde debiera estar y no hace lo que tiene que hacer, aunque no haya un muerto, hay una infracción al deber administrativo y a la función pública, y eso es importante que la gente lo sepa, por lo tanto nosotros estamos muy ansiosos de lo que va a pasar, porque tenemos ese como refrán popular que acá la gente se muere y que la gente está acá cuatro, cinco horas en un hospital y no pasa nada, o sea nadie hace nada. Yo entiendo que hay muchas autoridades que han hecho mucho porque esta cuestión mejore, porque esta cuestión prospere, pero parece ser que sentirse ciertas personas intocables, les parece lo mismo el esfuerzo que hagan las autoridades, los gobiernos de turno, los recursos que se les inyectan a la función de salud, ¿por qué?, porque hacer la pega bien o mal da lo mismo. Y vuelvo atrás, en el sector privado si usted hace mal su trabajo, se va; en el sector público, en ciertos sectores más bien parece ser que hacer mal el trabajo es incluso un incentivo perverso para el resto que lo siguen haciendo mal y sigan ateniéndose a la ley del mínimo esfuerzo.