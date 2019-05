Familia de Marjorie tras sentencia: «Hay cierto conformismo, al menos se consideró que fue crimen horrible»

Con una Misa en la Iglesia San Ignacio de Llay Llay, familiares y cercanos conmemoraron los dos años del brutal homicidio de Marjorie Varas, mismo día en que se dio a conocer la sentencia que deberá cumplir su asesino.

Desde que ocurrió el macabro asesinato de Marjorie Varas Cataldo, de 39 años de edad, su familia ha estado sufriendo un inmenso dolor por la pérdida de su familiar, durante estos dos años fue encabezando numerosas velatones y marchas por las calles de Llay Llay y San Felipe bajo las consignas de exigir justicia.

El pasado sábado, la familia asistió a la lectura de sentencia que debería cumplir Sebastián Godoy Godoy como autor ejecutor del macabro asesinato, manifestando cerrar un capítulo en todo el largo proceso de este camino que como familia han debido recorrer tras la injusta pérdida de un ser querido, madre de una adolescente.

En entrevista con Kathy Varas Cataldo, hermana de la fallecida, quien conversó con Diario El Trabajo para dar sus impresiones en representación de la familia sobre el término de este juicio, ella destacó que al cumplirse el segundo año del fallecimiento de su hermana, este sábado familiares y cercanos concurrieron a la celebración de una Misa efectuada en la Iglesia San Ignacio de Llay Llay y posteriormente una velatón para recordar a Marjorie.

– ¿Esperaban una sentencia de 20 años de cárcel?

– No era lo que estábamos pidiendo, nosotros esperábamos Presidio Perpetuo, pero sabíamos que eso no podía ser, aspirábamos a lo máximo que eran los 20 años, y le dieron los 20 años, que era la segunda opción. Hay un cierto conformismo, por lo menos se consideró que fue crimen horrible, hubiera sido frustraste que los magistrados señalaran que era un Homicidio Simple, entonces nosotros teníamos conocimiento que con las atenuantes no podíamos optar la Presidio Perpetuo. Hay un cierto conformismo y tranquilidad en la familia, es decir dentro de las posibilidades que teníamos llegamos a lo máximo y esperemos esta sentencia nos pueda dar un poco de calma, cerrar un ciclo, un proceso súper duro y que empecemos la segunda parte del duelo, una cosa más intimida con la familia ya sin tanta exposición.

– ¿Quedan conformes con el trabajo de la Fiscalía?

– Sí, nosotros después del término del juicio, le expresamos a don Alejandro (Fiscal) nuestra gratitud, porque no se tiene que desmerecer eso, independiente que no hayamos quedado conformes con la pena que nosotros esperábamos, pero no se puede desconocer el trabajo del fiscal, la abogada del Sernameg y el apoyo constante (…) eso se agradece, porque es significativo saber que están pendiente del caso.

– ¿Cerrando el ciclo piensan que definitivamente se hizo justicia para Marjorie?

– Yo siento que se hizo justicia, porque él está preso y por lo menos diez años estará preso, no es lo que esperábamos pero sí esperábamos que serían 20 años y era lo máximo que le podían dar y se lo dieron. Yo creo que hubiera sido terrible que lo hubieron pasado como un Homicidio Simple, sabiendo la brutalidad que ejerció contra ella, que no se desconoció el hecho y la Defensa tampoco lo desconoció, la abogada dijo que no se puede desconocer que se cometió un crimen horroroso (…) Espero que todo esto signifique algo, porque para nosotros ha sido un tremendo dolor y espero que para otras personas signifique una nueva esperanza de que las cosas pueden cambiar (…) Terminamos este proceso con cárcel, con 20 años para el asesino y esto nos tiene que dar un poco de tranquilidad para poder continuar, porque si no te conformas vas a quedar en lo mismo, porque queremos dejar de sufrir y a mi hermana recordarla no como ella murió sino como era en vida y no como fue su muerte.

Pablo Salinas Saldías