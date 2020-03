ACTUALIDAD Familia de mujer contagiada en cuarentena siguiendo todas las instrucciones

Temido y mortal Coronavirus ya se instaló en el Valle de Aconcagua Comunidad Familia de mujer contagiada en cuarentena siguiendo todas las instrucciones Pese a no tener síntomas de la enfermedad Tranquilos y resguardados en casa, siguiendo todas las instrucciones que les indicaron, se encuentra la familia Jofré Yanca, luego que uno de ellos, en este caso su hija Layci, fuera diagnosticada con el coronavirus y hoy se encuentra asilada en el Hospital San Camilo de San Felipe. Su padre Patricio Jofré, en conversación con nuestro medio, destacó que "estamos haciendo lo que nos dijeron que hiciéramos, que es estar resguardados en casa mientras tenemos la información de alguien que nos dé porque la verdad no hemos sabido ni hemos tenido ninguna visita que nos venga a decir "le vamos a hacer un examen, le vamos a hacer algo", todos saben mi problema preocupado por la situación, pero un poco tranquilo también porque hasta el momento no hemos tenido ningún síntoma y como se dice que se demora tantos días, nosotros ya hemos cumplidos los días, pero siguiente con el protocolo como se dice hemos hecho todo lo que nos dijo una señorita que nos llamó el domingo, ayer en la mañana y hemos estado todos tranquilos", dijo. – ¿Cómo lo hacen para salir a comprar? – Nosotros le pedimos a un vecino que nos haga las compras y las deje en la reja y nosotros las retiramos. Nosotros estamos haciendo algo en favor nuestro, en favor de todos; no estamos incumpliendo ningún tema relacionado, para que la gente después no escriba tonteras como lo hicieron con mi hija, que no saben lo que pasa. Es verdad que ella lo tiene, pero también es cierto que nosotros tuvimos un comportamiento bien adecuado. Ella se cuidó, nunca dejó de usar la mascarilla, yo iba a su casa, le dejaba las cosas y me venía. – ¿Ha conversado con ella en estas últimas horas? – Ayer escuchamos lo que habló en la radio. Muy contento porque ella dijo la verdad, en ningún momento ha ocultado su versión, en ningún momento va a decir mentiras, porque ella es una persona igual que su madre, que llega y las larga no más. Yo creo que hay que estar tranquilos porque para nosotros ya pasó lo más crítico, hoy día está en un sistema de aislamiento, no hemos tenido ninguna información de parte del servicio, a pesar que tenemos el derecho como papás que nos informen; pero no hemos recibido ninguna información sobre el estado de salud de ella, nada más por lo que ella nos ha informado que está súper bien dentro de todo. Tiene un poquito de tos y lo demás ha pasado, como la fiebre. Lo otro es que ella no ha tenido visita de ningún médico. Hoy día en la mañana creo que le hicieron el examen, y una vez que esté el resultado de eso, recién la va a ver un médico, pero no hemos tenido ninguna información de parte de los médicos, nada más lo que ella nos cuenta a nosotros. En las últimas horas se conoció que un pastor de una iglesia metodista de Llay Llay dio positivo tras realizarse un examen en una clínica en Santiago. Esta persona estuvo en contacto con un caso positivo en Santiago. Sus fieles se encuentran en cuarentena. Son alrededor de 35 personas en la comuna de Llay Llay. Foto: Jofre Patricio Jofre y su esposa María Elena quienes actualmente se encuentran en cuarentena.