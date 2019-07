Familia desesperada pide que devuelvan máquina de diálisis que robaron

Hay una niña que está grave en el Hospital:

Un llamado desesperado está realizando una mujer de nombre Lucía a los ladrones o a las personas que tengan alguna información sobre el lugar donde puede estar una máquina móvil de diálisis que fue robada a su sobrina nieta Alelí Castillo.

Según la mujer, el robo se produjo cuando los delincuentes que se movilizaban en dos autos, «encerraron» a su sobrina en el camino que une Curimón con Los Andes para robarle la máquina que usa la hija de su sobrina para su diálisis porque no tiene riñones: «La máquina son sus riñones para la niña y los ladrones se llevaron esa máquina pensando que era muy importante. Esto sucedió en Curimón, entre San Felipe y Los Andes. Hago un llamado desde el corazón para que si alguna persona que sabe, por favor que devuelvan la máquina, que la dejen en alguna iglesia, en un lugar donde puedan recogerla, que hagan eso por misericordia, la niña se llama Alelí Castillo, ahora está grave y lo único que sintió la niña fue llanto… llanto porque la tuvieron que ingresar en el Hospital Exequiel González Cortés de urgencia, porque los ladrones le llevaron sus riñones… su máquina de diálisis. así es que hago ese llamado, que se pongan la mano en el corazón porque puede estar costando la vida de una niña», señala Lucía, tía abuela de la menor.

En cuanto a la máquina, dice que es tipo «maletita» con ruedas, móvil. De última generación y entregada por el Gobierno. Por lo tanto dice la mujer, no se puede vender, porque es prestada por el propio Hospital.

Explica que la máquina solamente le sirve a su sobrina nieta porque tiene sus dos riñones dañados.

Reitera el llamado a la comunidad, y por qué no decirlo, a los mismos ladrones a que dejen en algún lugar la máquina.