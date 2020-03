Comunidad Familia desesperada por conocer circunstancias de la muerte de su hijo de 22 años Camino Santa Rosa Llay Llay: Muy desesperada se encuentra una familia boliviana porque no sabe qué ocurrió con uno de los suyos, sólo que apareció tirado en un camino en el sector de Santa Rosa de Llay Llay. Lo que saben es que el joven había participado en una obra de beneficencia en favor de una compatriota el día sábado 29 de febrero, y que luego su cuerpo apareció el 1º de marzo pasadas las siete de la mañana con lesiones en su cabeza y rodilla, falleciendo posteriormente en el Hospital San Camilo de San Felipe. Por lo que hacen un ferviente llamado a la comunidad para que entregue algún tipo de información sobre las circunstancias. BUSCAN RESPUESTAS Nuestro medio conversó con un su primo de Rudy el día jueves, cuando se aprestaban a retirar el cuerpo desde el Servicio Médico Legal en San Felipe. La familia quiere puro saber qué sucedió, porque se habla de un atropello, pero no tienen nada claro, la Policía no le han dicho nada. Su primo Iván Lobo indicó a nuestro medio que «estamos muy desesperados, mi primo había salido a una quermes (partido de fútbol) que hicieron para ir en ayuda de una amiga, allá se encontró con un amigo boliviano, empezaron creo a tomar y se copetearon, se curaron y mi primo se quiso ir, estaba medio mal perdido creo de curao, así se fue, mientras que el amigo intentó detenerlo, pero se fue, se fue nomás, como no conoce bien Llay Llay en vez de ir a la carretera se fue pal’ lado de Santa Rosa, así es que ahí ocurrió el accidente y no sabemos lo que pasó, si fue un atropello, pero según lo que nos dijeron fue un atropello, que la PDI lo había encontrado, todos estamos muy desesperados en saber todo lo que le pasó, hasta el momento no sabemos exactamente lo que pasó». – ¿Cómo se llama tu primo? – Rudy Flores Lobo, tenía 22 años, no tenía hijos sólo mamá y papá, tenía una polola. – ¿Cuáles son las circunstancias o donde trabajaba él? – En La Calera, en el fundo Pachacán trabajaba. – ¿El viene a cooperar a un beneficio para una compatriota? -Sí, él vino a ayudar con buena voluntad, se vino un poquito tarde, pero vino a ayudar. – ¿Qué lesiones presenta él? -Tiene un golpe en la nuca, una fractura en la rodilla, es algo muy raro porque no tiene casi nada en el brazo, si hubiera sido un atropello tendría muchas fracturas; en la cabeza, en las manos, en las rodillas, en el cuerpo hubiera tenido muchas fracturas, pero en este caso no tiene muchas, no sabemos qué decir, tampoco no hayamos qué hacer. – ¿Qué se le puede pedir a la comunidad, en el caso que tengan alguna información? – Por favor si tienen alguna información pueden comunicarse conmigo yo les dejo mi número que es 9-71540532. – ¿Cuándo ocurrió el hecho? – El accidente ocurrió el día domingo 1 de marzo por la mañana cómo a las siete u ocho, aproximadamente. ¿Algún otro antecedente que le haya entregado la Policía? – No, nada de la Policía no tenemos nada, del médico nos dijeron que era un accidente, pero no nos dijeron que era un atropello nada de eso. – ¿Qué piensan ustedes que pasó? – Hasta el momento no sabemos qué pensar, yo estoy mal. – ¿Te llevabas muy bien con él? – Sí, él era el único primo, único amigo, único hermano que tenía, trabajábamos juntos. – ¿En que trabajaban? – En una empresa agrícola. – ¿El papá cómo está? – Está destrozado, la mamá está muy mal. – ¿Tenía más hermanos o era hijo único? – Tenía más hermanos, pero este era el hijo más querido, ayudaba a toda su familia, le mandaba plata, lo último que le dijo a los papás ‘cuídense de las enfermedades, cuídense mucho’ no hagan esto u otro, siempre, él era buen hijo, buen trabajador, un bueno muchacho, no sé lo que pasó. Señalar que los restos del joven fallecido iban a ser trasladados a Bolivia, después de realizar los trámites de rigor, los cuales estaban efectuando el jueves en la tarde. Reiteramos el teléfono de su primo Iván Gonzalo Lobo Condori 9-71540532, para cualquier información especialmente a la comunidad de Llay Llay. Corte de Apelaciones liberó a imputado por homicidio de Martín Benítez » Macabro asesinato: A martillazos matan a conocido vecino de Villa Bernardo Cruz