Familia pide saber cualquier información sobre accidente donde murió popular ‘Juan de las Vacas’

Familiares del fallecido y conocido personaje de San Felipe 'Juan de las Vacas', están pidiendo ayuda a la comunidad para que entregue todo tipo de información sobre el trágico accidente donde murió su hermano.

Lo anterior porque hasta el momento no tienen idea de lo que sucedió esa fatídica mañana del día 08 de marzo en la intersección de la calle Artemón Cifuentes con Avenida Yungay. En ese lugar lamentablemente su hermano, que iba en bicicleta, fue arrollado por otro vehículo que, según testigos, era conducido por una mujer.

Su hermana Nora junto a Marco son los que están haciendo el llamado a la comunidad: «Lo único que nosotros queremos es si alguien vio algo, alguna cosa, nosotros lo que queremos saber es si él andaba con casco, chaleco reflectante, porque nunca se le olvidaba eso, si alguien vio algo que por favor se acerquen a nosotros, me llamen a mi teléfono, alguna información, no queremos que la persona dé nombres, que sea anónimo por último, lo único que queremos es saber algo, porque cómo familia estamos mal, muy mal, porque Juanito no murió en muy buenas condiciones, quedó… yo creo que ningún ser humano se merece como él quedó, no sabemos nada más, estamos de brazos cruzados, no sabemos qué hacer, ojala alguien nos dé alguna información. Si eso es lo que queremos nosotros, algún testigo, sí alguien vio algo que nos pueda clarificar el hecho para nosotros como familia, hermanas, quedar más tranquilas, sabemos que fue una mujer que lo chocó, no sabemos nada más, nada más», indicó.

– ¿El otro día estaban pidiendo ayuda para ubicar el casco y el chaleco?

– Claro, el casco y el chaleco no aparecen por ninguna parte, y él nunca salía sin esas cosas, se le podía olvidar cualquier cosa, pero su chaleco nunca se le olvidaba ni su casco, porque él lo dejaba en su bicicleta, él salía con sus cosas y él día que fue el accidente, lo vio un primo que lo veía bajar todos los días desde su casa y dijo que él (Juanito) venía con su chaleco y su casco, entonces el casco y el chaleco no están en ninguna parte y eso es lo que queremos saber: ¿Qué pasó?

– ¿Hasta el momento qué le dicen desde fiscalía y Carabineros?

– Desde la fiscalía y Carabineros lo único que nos dicen es que tenemos que esperar la investigación de la SIAT y de peritos, hay que esperar nomás, pero Carabineros no nos da ninguna información más, no sabemos lo que realmente pasó.

Durante la conversación intervino también Marcos Sánchez, tío del occiso, quien señaló que la fiscalía está pidiendo «informar porque lo que le entrega Carabineros es lo único que hay en el momento, para eso hay que acercarse todos estos días a la fiscalía para poder tener más antecedentes de los sucesos como fueron y eso lo tiene que entregar la SIAT, para nosotros es importante que la SIAT entregue ese informe para poder tener más antecedentes de los hechos como fueron», dice.

Reconoce que hay gente que no se quiere involucrar «supuestamente en la mañana, el horario que era, era bastante concurrido por la cantidad de vehículos que transitan por el sector, era para que hubieran personas de testigos, pero habitualmente en estos casos la gente no quiere presentarse para no estar en este tipo de situaciones que son medias incómodas para todos, porque significa ir a tribunales, hay que andar haciendo cosas que a veces el tiempo es el que falta, entonces por ese motivo queremos de buena voluntad pedirle a las personas que sí tuvieron conocimiento o vieron el hecho, que solamente querer informarle a la familia para así nosotros tener una base más sólida, aquí el enfrentamiento va a ser en tribunales y eso tiene que ser una decisión concreta, clara, para poder nosotros tomar la decisión y que se llegue a un feliz término con lo que sucedió porque como familia, ellos como hermanos están bastante dolidos y afectados por la situación que sucedió», señaló el tío.

Reitera que del accidente no saben nada, no tienen antecedentes.

Cabe recordar que este accidente ocurrió el día miércoles 08 de marzo en la mañana.

