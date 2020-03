Familiar de fallecido en Peaje Las Vegas: «A mi hermano lo apalearon, lo acribillaron en el suelo»

Juan Cárdenas González:

Juan Cárdenas González, hermano de Danilo Cárdenas González conductor que falleció producto de los disparos por parte de Carabineros dijo a Radio Aconcagua que se enteraron a las cuatro de la mañana , cuando su hermano había fallecido cinco para las doce. Señala que a su hermano lo mataron a palos.

«Primero Carabineros nos informó que mi hermano había fallecido por un choque, lo cual fue falso porque a él le pegaron dos balazos, uno en la pierna y el otro en el abdomen el cual le provocó la muerte. Ahí dice que fue por cuadro respiratorio, fue por un balazo en el abdomen que le pegaron. Vinimos a Carabineros y nos enteramos que ellos tuvieron a mi hermano 15 minutos en la Comisaría antes de llevarlo al hospital que está al frente de la comisaría de Llay Llay. Yo creo que ahí siguieron pegándole porque él tenía golpes por todo su cuerpo, todo su cuerpo, y una vez que estaba sin signos vitales lo llevaron al hospital. Ahí estuvieron 45 minutos, el médico por lo que nos contó, reanimándolo, pero no pudo hacer nada porque ya entró muerto al Hospital» (Llay Llay).

– ¿Ustedes creen como familia, con toda la cronología, que falleció en la Subcomisaría de Carabineros de Llay Llay?

– Sí, porque de ahí lo trasladaron al hospital y ya estaba muerto.

– Cuando ingresa al hospital, ¿él estaba fallecido?

– El ya estaba fallecido, estaba sin signos vitales, estaba en paro.

– ¿Eso se los comenta a ustedes el médico de turno o alguien?

– Eso, el médico que lo atendió, no me acuerdo el nombre, pero sé que él… tenemos el informe medio complejo porque al final pone un paro cardio respiratorio, pero no ponen que tenía dos balazos en el cuerpo y golpes, sí ponen los golpes que fueron en el cráneo, en la cara, en la nariz, pero lo más importante, que fue porque murió, no lo ponen en el informe. Pero ahora cuando hagan la autopsia, porque yo lo fui a ver, va a salir todo eso porque a mi hermano lo apalearon prácticamente.

– ¿A esa conclusión llegan ustedes?

– Sí, le pegaron, si las personas de hecho nos dijeron que tuviéramos precaución al verlo porque era fuerte la imagen.

– ¿De como quedó en el fondo?

– De como quedó.

– ¿Para dónde iba su hermano, qué sabe de eso?

– Mi hermano iba a Papudo. Mi papá tiene familia allá, de hecho había estado la semana pasada en Papudo. Yo creo que iba a trabajar porque llevaba una máquina de soldar atrás en la maleta, la máscara, unos guantes, no creo que haya ido con otra intención si iba con esas cosas. Ahora la constancia no la puso Carabineros, fueron del hospital, ellos llamaron, la denuncia no la puso Carabineros, ni avisaron, nada, fue del hospital que me informaron de esto porque no estaban dejando hacer el trabajo prácticamente y había una niña de los Derechos Humanos, la empujaron, le dijeron que no se metiera en huevás y todo ese tipo de cosas, y una vez que fuimos en la mañana nos ocultaban información, nos decían que ellos no tenían nada. Después apareció el carné de mi hermano, la licencia de conducir, unas zapatillas, la billetera apareció en el auto vacía, mi hermano había sacado plata para viajar, todo ese tipo de cosas que se sabe que Carabineros hace. Lo único que encontramos en el auto fue un notebook y unas botellas de energéticas, ese tipo de cosas.

– ¿Algún armamento, pistola, revólver, cerveza, encontraron algo de eso ustedes?

– Mi hermano no tenía ni cortaplumas, ni cartonero, no tenía pistola, no tenía, lo que sí encontramos una lata de cerveza vacía, pero encontramos más agua mineral, bebidas energizantes, un jugo de piña envuelto que se dio vuelta, no sé qué pasó ahí, pero eso que decía que andaba con un arsenal de copete, eso es falso y también habían dicho que andaba con droga, porque lo estaban pasando por la ley 20.000, tampoco encontraron nada de eso.

– ¿Ustedes revisaron el auto?

– Lo revisamos, le sacamos fotos. De partida no nos querían decir dónde estaba el auto, tuvimos que pasar dos peajes para saber, preguntando porque Carabineros no nos dijeron en ningún momento está en tal comisaría, dijo «debe estar por allá en el peaje», pero finalmente nosotros tuvimos que darnos una vuelta y volver a Santiago, volver a hablar con las personas de la autopista y ellos nos dijeron del peaje donde deben haberlo llevado a un descanso que hay ahí o a la comisaría. Al final estaba en la comisaría y por lo que te digo no tenía nada de lo que dicen ellos adentro, ni un arma, nada, porque no se justifica lo que hicieron, porque si lo redujeron tendrían que haberlo esposado y llevarlo preso, si se saltó algún procedimiento o alguna fiscalización, pero no pegarle balazos en el suelo porque eso fue lo que pasó.

– ¿Por qué se produce esto, porque se dice que cruza en la calzada?

– Hay una patrulla chocada, pero no sabemos si él se tiró hacia la patrulla o la patrulla hacia él, y eso es lo que no quisieron decir, hasta el momento se han quedado callados con eso, no han querido dar ninguna versión, y que no saben, que ellos no estaban de turno, y al final se han dado puros rodeos y no han dado ninguna respuesta, que está todo en fiscalía, esa es la única respuesta que dan ellos.

– ¿Tú hermano era casado, soltero?

– Soltero, pero tenía dos niños, convivía con su pareja, un niño de dos años y una niña de ocho años la mayor.

Agregó que después verán qué acciones legales van a adoptar, «porque esto no fue un accidente, mi hermano no corrió, ellos lo tomaron en el suelo y lo acribillaron en el suelo», dijo.

– ¿Conversaron ustedes con algún testigo en el lugar?

– Sí, con la niña de Derechos Humanos, dijo que no dejaban acercarse y que mi hermano estaba en el suelo, lo tenían en el suelo y lo tenían reducido, pero y después de eso se escucharon los disparos.

– ¿Sientes que eran necesarios los disparos?

– No, para nada porque él no tenía arma, él no estaba arrancando en el auto había un carabinero, después de un rato lo tienen sometido y le disparan, hay hartas grabaciones y hartos videos; después de un rato que estuvo inmovilizado le dispararon.

– ¿Qué hay de cierto que fue reducido y esposado, trasladado a la Subcomisaría, que siempre en el hospital fue atendido esposado, lo pueden confirmar o no?

– Sí fue esposado… sí llegó esposado y sin signos vitales. De hecho yo por lo que sé, dijo la niña que lo tuvieron en la comisaría serían 15 minutos y eso fue vital que él no lo hayan salvado.

Al finalizar dice que lo atendieron en el suelo, en la entrada.