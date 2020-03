Comunidad Familiares reclaman que se no se hizo el ‘Protocolo de Minnesota’ Muerte en el Peaje Las Vegas: Muy frustrada, desilusionada, molesta, enojada y con muchas dudas sobre la muerte de Danilo Cárdenas González, se encontraba su familia ayer al momento de retirar su cuerpo desde el Servicio Médico Legal de San Felipe. Todo esto porque pese a que el fiscal ordenara la realización del ‘Protocolo Minessota’, éste no se hizo. Este protocolo se hace antes que el médico legista realice la autopsia correspondiente para saber las causas de la muerte. Es como un scanner que se hace al cuerpo. Eso no se hizo. Algo que siembra tremendas dudas sobre las causas reales de la muerte de Danilo. En conversación con nuestro medio, Juan Cárdenas González reconoció esta situación: «Lo que pasa es que el fiscal ayer ordenó hacerle el examen de Minnesota a mi hermano antes de que le hicieran la autopsia, la orden se envió antes que se le hiciera la autopsia. Ahora nos dijeron que lo iban a llevar a Valparaíso, hacerle ese examen (Minnesota), después salen que no se pudo, que iba a hacer hoy en la mañana (ayer). Ahora nos enteramos que a mi hermano ya le hicieron la autopsia, siendo que esa orden de examen ya se había dado antes que a él se realizara la autopsia. Así es que ahora, como ese examen es un escáner, no se puede hacer después que le realizaron la autopsia, y eso es lo raro, que el Servicio Médico Legal lo haya hecho ya teniendo la orden que se debía hacer primero ese examen, porque mi hermano murió en custodia de Carabineros». – ¿Si se pide ese examen por parte de la fiscalía, viene a confirmar lo que ustedes están diciendo, que su hermano murió al interior del cuartel de la Subcomisaría de Llay Llay, porque de lo contrario no se habría solicitado eso? – Sí, efectivamente por eso se pidió, porque hay testigos, como dije ayer, que llegó vivo a la comisaría, esposado, estuvo de 15 a 20 minutos. Uno no cuenta los minutos en ese momento cuando pasan esas cosas, pero según los testigos, ese fue el tiempo que pasó y cuando mi hermano ya estaba en paro lo trasladaron a seis pasos de la comisaria que quedaba del hospital. Ahí en el suelo del hospital le hacen reanimación, después lo suben a la camilla y lo entran tratando de reanimar por 45 minutos. Nunca pudo recuperar los signos vitales porque cuando recibió el balazo, a él se le empezaron a llenar los pulmones de sangre y de líquido, cuando lo tuvieron más de media hora entre que lo trajeron del peaje, y desde que ocurrió los disparos hasta que llegó al hospital pasó una hora, ahí podrían haberlo salvado, haberle drenado los pulmones, haberle sacado toda la sangre, podría haber vuelto a respirar, pero como ellos lo dejaron morir, llegó sin signos vitales, no había nada que hacer. – ¿En qué consiste ese examen Minnesota? – Es un scanner al cuerpo antes de hacer la autopsia, para ver, es algo visual donde se ven todos los golpes y apremios que haya sufrido el cuerpo, si tenía signos de tortura, porque si se hace después de la autopsia, el cuerpo ya está intervenido y no sirve de nada. – ¿Ese protocolo Minnesota, lo ordenó el fiscal? – Lo ordenó el fiscal antes de que le hicieran la autopsia. – ¿Ustedes estaban presentes cuando lo ordenó o se lo comunicó a ustedes? – Nos informó la abogada de Derechos Humanos y todavía no se le había hecho la autopsia a mi hermano, así es que ellos lo hicieron a propósito por lo que pensamos nosotros, para no poder hacerle el examen protocolo de Minnesota. Reconoció que ahora ya no se puede hacer nada porque se efectuó la autopsia a Danilo Cárdenas González. Señalar que hasta ayer a las 11:30 horas, todavía no tenían en sus manos el informe de autopsia; «ahora estamos viendo porque se están tirando la pelota desde Valparaíso y acá, al final era porque ya habían hecho la autopsia y ya no se podía hacer ese examen», señaló Juan Cárdenas, hermano del occiso. – ¿Se pierde evidencia con esto? – Sí, porque era un examen visual de apremio ilegítimo y de tortura, que es lo más seguro que le hicieron en la comisaría. – ¿Ahora están esperando retirar el cuerpo? – El cuerpo está disponible para retirar, pero estamos viendo las últimas conversaciones con los abogado, qué nos dicen, y lo más seguro es que lo llevemos ya que gracias a lo que hicieron acá, el SML, ese examen definitivamente no se puede hacer después de una autopsia, eso es definitivo ASEGURAN QUE NO TENÍA ANTECEDENTES POLICIALES Por su parte Daniela Maureira, cuñada del fallecido, estaba muy enojada con Carabineros, especialmente con el prefecto Jorge Chaban, porque éste dijo a los medios que Danilo Cárdenas González tenía antecedentes penales, algo que según la cuñada no es así: «Carabineros dijo que tenía antecedentes penales , por favor que muestre la hoja de antecedentes, nosotros la tenemos y él no tiene antecedentes policiales, entonces para nosotros es súper importante que se aclare eso porque en los noticieros, en los diarios, en todas partes ha salido que él era un delincuente que se enfrentó con Carabineros, que estaba armado, que tenía licor en el auto, y todas esas cosas son mentiras, que quede claro eso», indicó. Por su parte la madre de Danilo sólo pide justicia y que se aclare como corresponde el caso. PDI INVESTIGA CASO DE HOMICIDIO Cabe señalar que la PDI, a través del jefe subrogante de la BH de Los Andes, dijo que el caso se está investigando como Homicidio, donde ya han tomado declaraciones a los carabineros involucrados, uno como imputado y el otro como testigo: «Un vehículo particular chocó en contra de un radio patrullas de Carabineros; esta persona mantendría dos impactos de balas en su cuerpo. Por instrucción del fiscal se tomó declaración a los dos funcionarios de Carabineros que se encontraban en el móvil; uno en calidad de testigo y el otro en calidad de imputado», indicó. El Protocolo de Minnesota o Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, es un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales.