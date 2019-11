Feria Diego de Almagro seguirá funcionando en el lugar solamente los domingos

Comerciantes piden mayor fiscalización:

Ayer y producto de la nota que apareció en Diario El Trabajo donde el concejal Christian Beals señaló que la Feria Diego de Almagro se iba a dividir en dos (donde un grupo funcionaría el día sábado y otro el día domingo), en el salón municipal se desarrolló una reunión entre el alcalde, concejales, vecinos de la feria y los mismos feriantes.

Por momentos se tornó álgida la situación, donde la mayoría de los comerciantes expresaron sus distintos puntos de vistas.

También hubo intervención de vecinos del lugar, en este caso Javier Muñoz, quien indicó lo siguiente: “Mire, yo represento a la Unión Comunal, soy vicepresidente de la Unión Comunal, aparte de eso, presidente del Club de Adulto Mayor, y tengo una situación bastante grave contra la gente que viene a comprar a la feria, no contra los feriantes, pero si los feriantes fueran más hombres y no les permitieran estacionarse ahí, nosotros podríamos vivir en paz y tener la libertad que tenemos los demás. Al alcalde se lo acabo de decir, ahí tiene una ‘bomba de tiempo’, le pido a Dios que no haya un incendio porque no van a poder meter un carro de bomberos. Así como yo tuve que sacar a mi esposa en una camilla por una vereda, así le ha pasado a varios. La hija de la señora July Araya también, con problemas, no pudo, tuvo que irse a otra casa a vivir para poder salir a tener su parto de guagua. ¿Y qué más quieren, que sigamos ahí? Yo tengo un vehículo chico que trabajo, no puedo trabajar el día domingo ¿por qué?, porque los señores de la feria trabajan con sus puestos y vienen los señores a comprar y te paran un vehículo ahí, y te paran otro vehículo allá, ¿cómo salí?, pasar por arriba de ellos… no soy prepotente”, dijo.

– ¿Que están pidiendo ustedes en este momento?

– Que no entre ningún vehículo señor, que no entre ningún vehículo. Y si el feriante tiene que llevar una cosa a la feria, la lleva, la descarga y sale, como lo hacen en miles de ferias de Chile; Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Valparaíso, Concepción y Valdivia lo hacen, ¿por qué aquí no?, porque aquí hay libertad.

Otro de los que hizo uso de la palabra fue el comerciante Marco Caballero Herrera, quien dijo lo siguiente: “Esto comenzó hace seis meses, los concejales a mérito de nadar contra la corriente quieren disolver un espacio público que se usa los días domingos, disolver la feria; ellos piensan que son los criminales. Son los vendedores los que les pagan los impuestos por renta aquí en la municipalidad por ocupación del espacio. Hay muchos que aquí no saben lo que están diciendo, tampoco lo que están haciendo, la municipalidad tiene la obligación de como representante el señor alcalde exigirle que tenga fiscalización, como ellos nos cobran por un espacio que es público, el cual se ocupa una vez en la semana y por trayectoria, por historia, se ocupa los días domingos aquí en San Felipe, y no se ha hecho ninguna reforma como en Los Andes, que tienen tres ferias, o las otras comunas que tienen sólo el día sábado, pero tienen fiscalización. Aquí se roban la propuesta de fiscalización, es que les pagan poco a ellos, no les pagan por el día, les pagan un sueldo mensual. A todas las personas que están reunidas aquí, ya sean concejales e inspectores, a todos los que trabajan aquí en la municipalidad, les pagan por el mes, no les pagan ni por horas ni por día, o sea el trabajo como inspector municipal son los siete días de la semana, 31 días al mes y los 365 días del año, esa es la función, porque ellos lo eligieron así, es su profesión, su oficio, lo que les va a dar la jubilación, aunque sea poca, pero ese es otro problema. Que cumplan su tarea, ellos se echan la pelota, que el señor alcalde, que los concejales, los señores fiscalizadores tienen un jefe, porque al fiscalizar se respeta la ley.

– ¿Cuál es la solución para esto?

– Que se cumpla la fiscalización.

Una vez finalizada la reunión, Miguel Torres, uno de los dirigentes, indicó que la feria va a seguir los días domingos: “Hubo un malestar acá, todos están peleando por lo legal , el problema de por qué estamos aquí, el problema que se llenó mucho la feria, no hay respeto, no hay inspectores, muchos comerciantes ambulantes que no pagan nada y están molestando a los que pagamos. Mira, dos ferias a la semana, sábado, domingo, nadie la quiere; la reunión que estamos aquí es bazar, verdura, las pulgas, somos cinco sindicatos que estamos acá porque ya se aburrieron, porque es imposible que hagan dos ferias, que años que estamos pidiendo otra feria más y nunca nos han dado y ahora que vayan a cambiar la feria, ¿para qué?… para que tenga más el pueblo, la gente tenga más problemas, se llene más feria para arriba y por los lados. No, aquí la feria el día domingo, ya lo dijeron ya, el día domingo. Ahora los concejales, la señora Boffa, el alcalde que están ahí, están dando una solución que puedan mañana (hoy) hacer una reunión y que puedan salir los inspectores a la calle, ya basta ya que nos controlen. Ese es el problema, cuando estaba la Margarita Guerra, había orden, no habían muchas ferias, ahora estamos hablando de dos ferias de más de 500 puestos que no pagan ni un peso, y a los que pagamos nos molestan y a los que no pagan no los molestan.

– Sigue el domingo la feria.

– Puro día domingo no más, no hay feria el sábado, puro domingo.

Sobre la opinión de los vecinos, dice que hace tres años que no se realiza una reunión en la junta de vecinos, pero está llano a efectuar una junto a todos los comerciantes; “con todos los dirigentes y conversar para ver qué problemas tienen ellos; mira Miguel, nos pasa esto y esto, cómo se puede hacer, a lo mejor le podemos dar una solución a ellos. Sabe, la solución que le podemos dar es que aquí anden los inspectores y carabineros, Impuestos Internos, todo eso se va a arreglar; en lo de los vehículos no nos podemos meter, porque hay personas que ponen los vehículos en las casas de las personas que viven ahí, y es verdad eso sí no estamos discutiendo, pero aquí, quien tiene que poner el orden es la autoridad”, indicó.

Finalmente la concejal Patricia Boffa señaló que debe haber fiscalización y un ordenamiento: “Aquí ha pasado y la gente lo ha dicho molesta, la cantidad de ambulantes que existe sin permiso, los coleros, la gente que llega de afuera de la comuna; aquí hace falta una fiscalización exhaustiva, una fiscalización real, no solamente lo que decían los vecinos, pasar pasando lista por los puestos y fiscalizar a la gente que está establecida, que lleva años en el sistema, creo que eso tampoco es justo. Nosotros dijimos que primero tiene que haber un colador, hay gente que debe desde el 2015 sus permisos, 2016, 2017, 2018, 2019, esa gente obviamente ya no va a pagar; eso va en desmedro de la gente que sí tiene sus permisos al día, que al lado se le pone un señor a vender lo mismo que está vendiendo a 500 pesos, y él lo tiene a mil porque tiene que pagar el permiso, porque tiene que pagar el transporte, entonces no es justo. Aquí se ha indicado nuevamente por parte del alcalde que vamos a trabajar con los cinco sindicatos, chacareros, bazares, las feria 1, 2 y 3 para poder ir avanzando. Salió fortalecida Margarita Guerra, la gente la quiere de vuelta en la feria”, indicó.

ALCALDE FREIRE

En la oportunidad también estuvo presente el alcalde Patricio Freire junto a Margarita Guerra, de Rentas Municipales, Ricardo León y el abogado Jorge Jara Catalán.

Sobre lo mismo el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, valoró la instancia que se generó con locatarios de la feria Diego de Almagro, con el único propósito de encontrar una solución que responda a las demandas que han planteado durante tantos años y que esto también signifique una respuesta a los vecinos que viven en el sector.

“Sin duda, se incrementó el comercio ilegal, lo que no corresponde. Por eso, tenemos que trabajar para darle un punto final y el compromiso es desarrollar una propuesta integral, si bien hemos desarrollado un trabajo con Carabineros, la tarea es que dicha labor sea constante en el tiempo para erradicarlos”, comentó.

Freire indicó que también es fundamental la organización de los propios locatarios: “Tienen que tener un mayor compromiso para denunciar los hechos que detecten y así realizar un trabajo en conjunto que nos lleve a resolver los problemas que hoy se presentan”.

Asimismo, dejó en claro que la feria no se va a mover del lugar y seguirá funcionando los días domingo; “podemos analizar otras propuestas, pero en ningún caso dividirla o que funcione todo el fin de semana”.