Feriantes de Diego de Almagro complicados por medida de ‘Cuarentena Comunal’

Muy complicados están los feriantes de Diego de Almagro, luego que la municipalidad de San Felipe declarara cuarentena comunal. Así lo hicieron saber dos integrantes de su directiva: José Quijanes, presidente, y Julia González, tesorera, quienes concurrieron hoy a la municipalidad para entrevistarse con el alcalde, pero sólo fueron atendidos cinco minutos por el abogado Jorge Jara.

En conversación con los medios, José Quijanes dijo que están muy complicados “ya que nuestros asociados no pueden trabajar, vinimos hoy a la municipalidad a buscar una solución y sencillamente se cerraron, no quieren ninguna solución, no quieren cooperar con nosotros, tenemos toda la disponibilidad como para trabajar, está el terreno disponible, es cosa de buscar un arreglo, pero no les veo disposición, nosotros somos una de las centrales de abastecimientos de San Felipe, Feria Diego de Almagro, y los únicos que no podemos trabajar en Chile”, señaló.

El dirigente reconoce que está el cumplimiento de la cuarentena, pero ellos sugieren colocar una sola línea con un metro de distancia; “así no habría aglomeración de gente, nosotros en esa feria tenemos un 50% de chacarería, tienen su predio, para ellos va a ser doble su pérdida porque van a perder su verdura, porque con estos calores las lechugas no duran nada, las acelgas no duran, nada, el cilantro se pasa, es completamente pérdida, a aparte de eso que estamos luchando con la sequía, entonces para producir esas verduras cuesta bastante, ya que tenemos que luchar contra la sequía y contra esta pandemia que yo entiendo que es a nivel mundial, y entiendo que es muy delicada la situación que estamos viviendo”, señaló José Quijanes.

Por su parte Julia González, tesorera, destacó la complicidad del momento, “porque esa es nuestra fuente de ingreso, a nosotros nos llaman a hacer cuarentena, pero en realidad no podemos hacer cuarentena porque nosotros vivimos de lo que lucramos, de lo que producimos día a día, y eso es nuestro lugar de trabajo y en estos momentos no sabemos, estamos súper complicados, tratamos de hablar con el alcalde para proponerle diversas maneras de trabajo, ponernos de manera separada, en zigzag, para evitar que se aglomere la gente, pero no hay espacio para hablar con el alcalde; o sea, él no tiene la disponibilidad de buscarle un arreglo a la cosa. Nosotros miramos noticias y vemos que a nivel nacional ninguna feria fue suspendida, solamente San Felipe, entonces queremos una respuesta de parte de él claramente, si él tiene algo en contra de nosotros como feria o es a nivel sanitario, pero me parece que en este momento nosotros estamos viendo que él no quiere solucionar nuestro problema, nos manda a descansar y de qué manera descansamos, si nosotros descansamos o comemos, no podemos hacer las dos cosas a la vez”, indicó la dirigente.

Cabe recordar que esta cuarentena comunal comenzó a regir hoy miércoles 25 de marzo, donde entre otras cosas se suspende la feria Diego de Almagro y Las Pulgas.