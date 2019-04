ACTUALIDAD Fernanda regresó con sus hijos y se prepara para el Gran Bingo Solidario

Fernanda regresó con sus hijos y se prepara para el Gran Bingo Solidario Siguen llegando premios y donativos para joven madre con cáncer de ojo: Siempre con miras a dar un seguimiento periodístico a la historia de la joven madre sanfelipeña de dos pequeñitos niños de 3 y 5 años de edad, Fernanda Ordóñez Ruiz, vecina de El Señorial que sufre de un cáncer inoperable de ojo incurable, hoy en Diario El Trabajo queremos compartir con nuestros lectores la evolución de esta historia. Primero, decir que ya Fernanda no está hospitalizada en el Hospital San Camilo, fue dada de Alta la tarde de este lunes y regresó a su casa, reuniéndose nuevamente con sus padres y sus dos regalones retoños.

Lo primero que hicimos luego de saludarla efusivamente, fue preguntarle por sus intensos dolores, ella nos asegura que ya no siente dolor, pero que la gravedad de su enfermedad sigue siendo terminal y los médicos siguen firmes en asegurarle que no la pueden operar. RESPUESTA SOLIDARIA

«El dolor, los intensos dolores ya no existen, no me duele, sólo me afectan un poco los efectos de la morfina en gotas que debo tomar. A estas alturas ya el tumor atravesó el hueso de mi cráneo, se ha propagado por mi cerebro, mientras que la Falp está procesando los exámenes para la otra semana tenerme una respuesta sobre mi radioterapia», comentó Fernanda, de 31 años de edad.

Nuestro medio publicó la historia de Fernanda la semana pasada, generándose inmediatamente una respuesta masiva por parte de nuestros lectores, respuesta que se transformo en pocos días más de $1.500.000 en efectivo depositados en su Cuenta RUT y también en muchos regalos para que ella pueda desarrollar con su familia un Bingo Solidario el próximo sábado 4 de mayo.

– ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas después que publicamos tu historia en Diario El Trabajo?

– Muy buena, muchas son las donaciones, en cuanto a dineros, han depositado hasta el día lunes la suma de $1.563.000. Ha llegado gente de todas partes del Valle de Aconcagua, algunos son amigos de mi infancia y excompañeros de escuela, la respuesta ha sido excelente.

– ¿Qué te dijeron finalmente los médicos del San Camilo?

– Antes de enviarme para la casa me volvieron a explicar detalladamente mi enfermedad. Esta vez pude interiorizar más sobre la verdadera gravedad del asunto, no existe para ellos, según me explicaron, una manera de erradicar mi tumor, es un mal terminal muy serio, aún así seguiré luchando, aún no se ha dicho la última palabra. AYUDA SOBRE RUEDAS

También entre los gremios que han dicho Presente en esta cruzada de solidaridad por Fernanda, está el Club Cóndor Motoquero, de Santa María, amigos que siempre han estado dispuestos a potenciar las causas justas en cualquier parte del país, Diario El Trabajo habló con la coordinadora del Club, Verónica Concha Salas, quien nos comentó que «somos un grupo de motoqueros, siempre estamos apoyando a las personas que necesitan ayuda, en este caso estamos convocando a muchos motoqueros de toda la V Región y de Santiago, entre estas zonas hablo de ciudades de Viña del Mar, La Calera, Quillota, San Antonio y de muchas partes, para que estén en San Felipe apoyando esta actividad solidaria en beneficio de Fernanda, ya me están confirmando muchos clubes su asistencia, no tengo la cifra exacta para confirmar, nosotros estaremos en San Felipe dándoles vueltas en moto a los niños, la idea es que los papás den una donación voluntaria para ayudar a Fernanda, los motoqueros les daremos una vuelta pequeñita a los niños chicos, para que puedan alcanzar todos los niños, aparte de esto también estamos cooperando con premios para este Bingo, haremos todo lo posible para que todo resulte bien, ojala que ella se fortalezca y pueda salir adelante», dijo la motoquera aconcagüina. SIGAMOS DONANDO

Los interesados en contactar con los padres de esta joven madre sanfelipeña pueden llamar al +56993860118. El Bingo se realizará el sábado 4 de mayo en el Liceo Mixto desde las 12:00 horas, contará con la participación de artistas como Maikel Sabor, el doble de Américo, El Gato Juanito, y algunas sorpresas más, como el sorteo de Gifcard de hasta $200.000. También para este domingo 14 en la plazuela de Villa El Señorial se realizarán juegos inflables a las 16:00 horas, todo a beneficio de Fernanda.

