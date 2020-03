ACTUALIDAD ¡Para no creerlo!: Valle del Aconcagua no cuenta con un médico legista

Excolectivero Boris Vásquez Tapia lleva ya 18 años postrado en una cama Tribunales Fijan para el 23 de marzo inicio juicio oral por muerte en archivo municipal Para el próximo lunes 23 de marzo está fijado que se realice el juicio oral por el homicidio simple de Susana Sanhueza Aravena, joven hallada sin vida al interior del archivero municipal en San Felipe, donde se encuentra acusado como único autor, Cristian Andrés Muñoz Muñoz. La información fue confirmada por el abogado del imputado, Matías Mundaca, quien señaló que están esperando el inicio del juicio oral que duraría una semana. – ¿En ese sentido están todos los informes?, porque el fiscal dice que su representado es imputable y usted dice que es inimputable. Es decir, ¿ya está clarificado eso o no? – Eso se tiene que clarificar en el juicio oral porque nosotros tenemos dos, tres informes; dos de ellos del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, que es el instituto psiquiátrico que emite los informes a los juzgados de esa región, que dicen que Cristian Muñoz es inimputable, por lo tanto ahí va a haber una valoración que tiene que hacer el Tribunal Oral, a quién le cree más, a los señores del Instituto Médico Legal que lo examinaron diez minutos, o a las personas que han tratado a este muchacho en los últimos dos años. De todas manera aclara que su estrategia se basa en que es inimputable, que además están claros que acá no hubo homicidio; podría haber uno por omisión o cuasidelito probablemente, porque no se le prestaron los auxilios debidos a la víctima, «pero claramente nosotros pensamos que el fallecimiento se produjo por causas ajenas a la voluntad de Cristian y que provienen de un coma diabético que sufrió la víctima por no inyectarse la insulina, porque dejó la inyección en su casa, eso está acreditado en la investigación. Por lo tanto la muerte de la víctima es compatible con un shock diabético, entonces ahí va a haber una cosa respecto a la autopsia, porque hay una que se practicó, también hay otro informe que hicimos nosotros con un médico legista que dice que la causa de la muerte no es el estrangulamiento, sino que es una asfixia producto de otro origen, digamos que en esta cuestión la cosa está bien compleja desde el punto de vista de cómo ocurrieron los hechos, el manejo del sitio del suceso, la autopsia que se hizo, los informes psiquiátricos, todo está por discutirse, eso lo va a tener que decidir el tribunal oral si es que es imputable o inimputable, que si hubo homicidio o no hubo homicidio, si mi cliente tiene una inimputabilidad disminuida, en cuyo caso la pena se va a rebajar en tres grados, eso todo se va a discutir en el juicio». – ¿Si su representado fuera declarado inimputable, eso es al principio del juicio o una vez que finalice? – No, no, una vez que finalice, el veredicto tiene que declararse si es culpable o inocente; si es culpable, por qué, y si es inocente es porque no hay homicidio, si es porque él no participó en el homicidio o porque derechamente él no es responsable penalmente por mantener una enfermedad mental, una condición mental que lo hizo inimputable. – ¿Qué le ha comentado él sobre su caso, cómo se encuentra, recuerda cosas de ese día o no? – Sí, el recuerda lo que pasó, lo que ocurrió, recuerda que se asustó, que en ningún caso intervino o realizó algún acto para producir la muerte, si era su amiga… la víctima era amiga de Cristian, no hay ningún motivo establecido en el curso de la investigación que permitiera suponer que él tenía un propósito homicida con ella, no hay ninguna cuestión de carácter sexual de por medio, no hay agresión sexual, no hay agresión física, de manera que eso será materia de discusión. – Cuando usted habla sobre la causa de la muerte, no tiene que ver con estrangulamiento, pero se hablaba que ella estaba con una bolsa en la cara. – Claro, pero el hecho… No todas las personas que tienen una bolsa en la cara se asfixian, porque es necesario aplicar fuerza sobre el cuello de la víctima para los efectos de que ella no pueda reaccionar y sacarse la bolsa, y no hay señas en el cuello de la víctima, ni tampoco hay señas de heridas de defensa que haya sufrido la víctima, tanto en sus uñas, manos, en sus brazos, de manera tampoco es compatible los hallazgos de la autopsia, tampoco son compatibles con un estrangulamiento. – Cuando usted habla que puede ser cuasidelito, ¿cuáles son las penas que va arriesgando en ese caso? – Bueno, el fiscal pidió doce años, el papel lo aguanta todo, pero si efectivamente el tribunal estima que hay homicidio, y si hay homicidio y el imputado no es imputable, veremos si el Tribunal establece si aquí hay un homicidio por omisión, que tiene una pena más, o si hubo un cuasidelito de homicidio por no prestarle los auxilios correspondientes, en cuyo caso la pena baja dramáticamente a presidio menor en su grado medio; es decir, estamos hablando de 18 meses a tres años, de manera que hay toda una larga tolerancia para las penas. Objetivamente se va a discutir todo, se va a discutir si hubo homicidio, si hubo participación, si en definitiva mi cliente es responsable del homicidio, ahí no hay nada dicho, todo lo va a decir el Tribunal Oral. Al finalizar el abogado indicó que tienen testigos y pericias particulares que presentarán durante el juicio. Cabe recordar que el hallazgo de la joven Susana Sanhueza Aravena se produjo el día 7 de marzo del 2017. Investigan causas de incendio que destruyó por completo automóvil en la vía pública » ¡Para no creerlo!: Valle del Aconcagua no cuenta con un médico legista