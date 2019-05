ACTUALIDAD Finalmente se hizo justicia con el autor del macabro asesinato de Marjorie Varas

Familia de Marjorie tras sentencia: «Hay cierto conformismo, al menos se consideró que fue crimen horrible»

Vuelven a golpear en Joyería Acron, aunque esta vez fueron sólo daños

Autoridades colocan la Primera Piedra del primer Planetario 3D

Molestia tras inesperado cierre de Avda. Hermanos Carrera por trabajos en Barrio Miraflores

El Uní Uní se levanta y renace en Talca al ganar 3 a 2 a Rangers Policial Finalmente se hizo justicia con el autor del macabro asesinato de Marjorie Varas Tribunal sentenció a Sebastián Godoy a 20 años de cárcel: Sentenciado pidió no asistir a la lectura de sentencia, dándose a conocer por parte del magistrado del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, la cuantía de la pena de cárcel por Homicidio Calificado de Marjorie Varas. A una pena de 20 años de cárcel fue la sentencia emitida por el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, al mediodía de este sábado en contra de Sebastián Felipe Godoy Godoy por su autoría en el Homicidio Calificado de Marjorie Solange Varas Cataldo.

Al respecto, el fiscal Alejandro Bustos Ibarra afirmó a Diario El Trabajo que tras el juicio concluido el lunes de la semana pasada, el Tribunal aplicó la máxima pena que se podía imponer, esto debido a que «el imputado tenía dos circunstancias atenuantes y una agravante que lo excluía del tramo de Presidio Perpetuo, quedando a imponer el tramo de 15 años y un día a 20 años, aplicándose el máximo». GRAVE IGNOMINIA

El persecutor detalló que el Tribunal Oral acogió la agravante de ignominia, que significa una ofensa contra el honor definida por la doctrina «que puede tener como destinatario la misma víctima o terceros. En este caso habiendo fallecido la víctima se consideró que la desfiguración del rostro era un mal innecesario del delito, el imputado ya le había dado muerte a Marjorie y la desfiguración del rostro tenía como objeto amplificar el mal ya causado y otros males no necesarios para la comisión del delito que fueron catalogados por el Tribunal de juicio Oral en Lo Penal como ignominia por la Fiscalía». HACE YA 2 AÑOS

Cabe recordar que este sábado 11 de mayo se cumplieron exactamente dos años del brutal homicidio, ocurrido precisamente el año 2017 a primeras horas de la mañana, bajo una intensa lluvia. Día en que el actual condenado Sebastián Godoy Godoy habría concurrido hasta la vivienda de Marjorie Varas Cataldo, ubicado en Calle Nicanor Pacheco de Villa El Salitre en la comuna de Llay Llay, con quien mantuvo una relación amorosa oculta, sabiendo que ella se encontraría sin compañía.

Godoy estando al interior de este inmueble, Marjorie le habría manifestado que no deseaba verle más y poner término a la relación, tras lo cual el ahora sentenciado, premunido de un cuchillo, le habría efectuado cortes en las manos, rostro y en la nuca hasta el tejido óseo, profundos cortes en el cuello, cercenándole las venas yugulares, la arteria carótida derecha e izquierda, la base de la lengua y los músculos profundos del cuello, entre otros órganos, provocándole la muerte en el lugar.

Por su parte de Defensa del sentenciado, podría elevar eventualmente un Recurso de Nulidad sobre este juicio ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Pablo Salinas Saldías Familia de Marjorie tras sentencia: «Hay cierto conformismo, al menos se consideró que fue crimen horrible» »