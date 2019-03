Finalmente se realizó la esperada audiencia de preparación de juicio oral por el asesinato de Marjorie Varas Cataldo

Ayer en la mañana se llevó a cabo por fin la audiencia de preparación de juicio oral contra Sebastián Godoy Godoy, imputado por el homicidio de Marjorie Varas Cataldo.

En la audiencia estuvieron presentes familiares directos de la víctima, la parte querellante en este caso Sernameg, el Ministerio Público y la defensa.

Según pudimos conocer, tanto la parte querellante como la defensa se adhirieron a los antecedentes que obran en la carpeta investigativa que mantiene la fiscalía local de San Felipe, en este caso representada por el fiscal Alejandro Bustos.

A la salida nuestro medio pudo conversar con César Varas Cataldo, hermano de Marjorie, quien nos dijo que estaban conforme con lo visto en la «corta» audiencia: «Sí, corta, pero por lo que escuchamos fue entre comillas beneficiosa para la familia, porque el abogado defensor no presentó ninguna prueba como a favor por así decirlo, tenía esa opción de rebatir las pruebas que habían en contra y no presentó nada, así es que siguió en prisión preventiva y ya por lo que dicen dentro de quince días o un mes nos van a estar dando la fecha para comenzar con el juicio», señaló.

– ¿Quedaron claros ustedes con lo que se realizó en el Tribunal?

– Sí, hoy día era esto, sabíamos que iba a ser corto así es que creo que estamos en conocimiento que iba a ser así.

– Vino el imputado por fin.

– Sí, estaba ahí y llegó él y su abogado, estaban todos los papeles así es que insisto, como que nos vimos como beneficiados con el hecho de que no presentara ninguna prueba a favor. Ahora hay que ver cuándo empiece el juicio si es que presenta sus atenuantes y de ahí darle con todo para poder lograr la pena más alta que es la que estamos pidiendo nosotros que es la cadena perpetua.

– ¿Qué sintieron cuando lo vieron?

– Rabia, el corazón se aprieta verlo ahí, de pelo corto bien cuidado, siendo que mi hermana tenemos que ir a verla todas las semanas al cementerio; mi mamá lloró de la impotencia, de la pena de que él esté bien y vivo y Marjorie, que era una buena persona, esté bajo tierra.

Consultado sobre manifestación o marcha, dijo que están viendo la posibilidad de hacer una manifestación en Llay Llay. Junto con ello seguir con la invitación a la gente que los apoye, que vaya al Tribunal, que presente carteles; «que grite, que haga lo que más pueda para hacer presión y que esto tenga una pena justa, eso es lo principal que pedimos nosotros como familia desde que comenzamos con esto de que la gente venga y nos apoye, pero entendemos lo que es el tiempo, porque siempre es día de semana, pero a veces es bueno luchar por estas causas porque no es un tema nuestro sino un tema país, y esto está pasando todos los días, es necesario salir a las calles y alzar la voz», señaló César.

Reiteró que ellos como familia quedaron conformes con lo sucedido en el Tribunal de Garantía de San Felipe. Especialmente que siga en prisión preventiva y no se la haya otorgado la libertad.

Cabe recordar que este asesinato quedó al descubierto el día 11 de mayo del año 2017, cuando la mujer fue encontrada muerta con gran cantidad de puñaladas en su cuerpo al interior de su domicilio ubicado en la Villa El Salitre de Llay Llay.