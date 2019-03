Fiscalía dice que Muñoz es completamente imputable porque está sano

Homicidio de Susana Sanhueza Aravena:

Durante el mes de abril se va a realizar la Audiencia de Preparación de juicio oral por la muerte de Susana Sanhueza Aravena, joven que fue encontrada muerta al interior del archivo municipal de San Felipe ubicado en Calle Prat a paso de Traslaviña en esta ciudad. De todas maneras el fiscal del caso Eduardo Fajardo de la Cuba cree que el imputado Cristian Muñoz Muñoz, está sano por ende es imputable.

Comenta que se encuentran pendientes para esta Audiencia de Preparación de juicio oral que está fijada para el mes de abril, «se pidió nueva fecha por la Defensa particular, entiendo que ellos que había una pericia pendiente particular un informe psiquiátrico. El tribunal acogió dicha petición y se ofició al Hospital Horwits de Santiago, para que hiciera otro informe, ya hay bastantes informes psiquiátricos aportados por la fiscalía del Servicio Médico Legal y otros aportados por la defensa y otros por Psiquiátrico Phillip Pinel, donde hay criterios o conclusiones distintas en orden a establecer si es imputable o no. Estamos a la espera del informe que se encargó y una vez que tengamos ese informe se prepara la causa, dependiendo del resultado por cierto, la discusión que puede devenir de ese informe pericial psiquiátrico», señaló el fiscal.

– ¿Fiscal ese informe pericial psiquiátrico puede ser trascendental?

– Habría que ver las conclusiones, porque la defensa alega que es inimputable y está pidiendo el sobreseimiento definitivo, cuando se declare la inimputabilidad.

– ¿Para la fiscalía él es inimputable o imputable?

– De acuerdo a un informe del Servicio Médico Legal es imputable.

– ¿O sea una persona sana?

– Sana, justamente.

– ¿Las penas que arriesgan o que ustedes van a solicitar en este caso?

– La pena de Homicidio Simple es una que va desde los diez años y un día a 15 años, nosotros hemos pedido una pena de diez años y un día que es el mínimo que le beneficia la atenuante del número 11-6 del C.P.P., que es la irreprochable conducta.

– Eso mismo ¿le puede favorecer?

– Sí por supuesto, como atenuante sí.

El fiscal Eduardo Fajardo de la Cuba dijo que el imputado Cristian Muñoz Muñoz actualmente se encuentra en el psiquiátrico bajo la custodia de Gendarmería. El Ministerio Público tiene pruebas testimoniales, periciales, documental, científicas, es decir diversas pruebas en orden a establecer la participación del imputado en la muerte de Susana Sanhueza Aravena.

El crimen de Susana quedó al descubierto el día 7 de marzo de 2017, cuando un funcionario del Juzgado de Policía Local de San Felipe concurrió hasta el Archivero Municipal ubicado en Calle Prat Nº242 y descubrió la mano del cuerpo de una persona que estaba envuelta en una bolsa plástica, dando aviso correspondiente e iniciándose así un procedimiento policial que terminó con la detención del presunto autor, en este caso Cristian Muñoz Muñoz de 23 años de edad, quien luego de pasar a control de detención fue formalizado por Homicidio Simple en contra de Susana Sanhueza Aravena, quedando en Prisión Preventiva en ese momento.