Foso de huesos ardiendo lleva tres meses sin apagarse con olor insoportable

Matadero clandestino y vecinos haitianos generaron problema:

Taparnos la nariz para no respirar el humo que los automóviles emanan cuando pasan cerca de nosotros, es un acto que nos protege de inhalar los molestos y peligrosos gases diariamente. En algunos países el problema es tal que los ciudadanos salen a la calle con su mascarilla puesta en todo momento. Sin embargo y para poder describir el calvario que desde hace tres meses varias familias están sufriendo al respirar humo las 24 horas del día, los siete días de la semana, es que ayer visitamos la vivienda de doña María Bernardita Ibacache Allendes, vecina de Población 21 de Mayo.

El problema que ella y sus vecinos están enfrentando es, si bien no insólito, al menos una permanente molestia e inminente peligro para la salud.

«Ya no sabemos qué hacer con este foso ardiendo, día y noche desde hace ya casi tres meses que no se apaga. Bomberos llegó con sus voluntarios, echaron una bomba completa, de nada sirvió, ha llovido en varias oportunidades, y tampoco se apaga. Este problema se agravó cuando unos haitianos que vivían en la ribera del río decidieron irse del lugar, quemaron alguna ropa para no dejar basura, sin sospechar que en el foso donde prendían fuego habían toneladas de huesos, de cráneo de animales, pues por años en ese sector ha funcionado un matadero clandestino de animales, y por eso hasta el momento ese humo maloliente no deja de salir de las profundidades de la tierra, por eso estoy pidiendo a las autoridades que nos den una solución (…) aquí la ropa que usamos tenemos que lavarla varias veces a la semana, aunque no la usemos, las paredes, la comida, todo huele a cadáver quemado, olor a hueso podrido es lo que respiramos día y noche, siento mareos, mis niños con náuseas, necesitamos un respuesta urgente», dijo la vecina.

DIPMA RESPONDE

Diario El Trabajo hizo un registro fotográfico del lugar, efectivamente los olores son fuertes, desagradables y el humo es pestilente, sale de la tierra misma y peque a que ésta está húmeda por las lluvias, el humo no cesa de salir.

Nuestro medio consultó a la Dipma de San Felipe, en donde la encargada Jacqueline Aguilar nos aseguró que «estamos muy preocupados con este problema, haciendo memoria entiendo que la semana pasada llevé un registro sobre esta situación, misma que en su momento fue derivada a Talleres, de todas maneras igual Juan Estay que está de jefe de Talleres en estos momentos, fue inmediatamente para el sector para ver la situación, no lograron entrevistarse con doña Bernardita, sin embargo vemos que este problema no se trata de un simple microbasural, la situación es más compleja y esperamos en estos días poder tener un plan de acción para ejecutarla. Solicitarle también a los vecinos que cuando vean este tipo de situaciones, personas prendiendo fuego, que nos informen de inmediato, estamos también valorando coordinar con la superintendencia del Medioambiente para determinar nuestra respuesta, es un tema complicado que también revisaremos con Salud, estamos preparando una respuesta más contundente para un problema como éste», dijo Aguilar.

Roberto González Short