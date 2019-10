Fuego destruye por completo ampliación de inmueble en Pob. Pedro Aguirre Cerda

ACTUALIDAD Conservera Pentzke podría cerrar si no consigue inversionista extranjero

El incendio en una ampliación de inmueble ubicado en la población Pedro Aguirre Cerda fue la emergencia a la cual tuvo que concurrir Bomberos de San Felipe el martes en la noche, pasadas las 22:00 horas.

Así lo indicó el comandante Juan Carlos Herrera Lillo a nuestro medio: «Efectivamente un incendio estructural pasado las 22:00 horas, en la población Pedro Aguirre Cerda, donde hay una plazoleta, casa esquina. La verdad, la llegada de la primera unidad fue la Cuarta Compañía que está a menos de 200 metros. La unidad lo dio por incendio declarado, era una ampliación que se estaba propagando rápidamente el fuego. Afortunadamente con el trabajo rápido de las seis compañías que llegaron al lugar se pudo controlar rápidamente. Lo que más preocupaba era que el fuego no se subiera al segundo piso, entre medio de la techumbre, ahí la verdad son casas pareadas y ahí la verdad que el fuego se nos hubiera complicado mucho más. Afortunadamente se quemó lo que estaba donde el fuego se había iniciado, y la propagación y se pudo controlar rápidamente», señaló el comandante Juan Carlos Herrera Lillo.

– ¿Daños solamente en la ampliación?

– Sí, la verdad que fue una ampliación que se quemó, se tuvo que destechar, el fuego estaba en el entretecho, se tuvo que tirar una gran cantidad de agua para poder controlarlo, poder evitar que el fuego se siguiera propagando. Son daños bastante considerables que sufrió ese sector, bastante daño, yo creo que en su totalidad por el hecho que se tuvo que destechar, gran cantidad de planchas de la parte techumbre, porque el fuego estaba suscrito en el entretecho y cielo, para poder controlarlo rápidamente.

El comandante Juan Carlos Herrera destacó el rápido trabajo que evitó que el fuego se siguiera propagando al segundo piso; «lo que nos preocupaba bastante», dijo.

Al incendio concurrieron seis compañías. Las causas están siendo investigadas por el departamento técnico.

Consultado por la cantidad de personas damnificadas, señaló que por el momento era información que no manejaba.

