Fulminante infarto le quita vida a ex funcionario municipal en plena Avenida Yungay

Personal de Brigada de Homicidios se constituyó en el sitio del suceso para las pericias preliminares. El Servicio Médico Legal deberá establecer la causal de muerte del malogrado.

De un aparente paro cardio respiratorio falleció un funcionario municipal de San Felipe identificado como Manuel Ahumada Castillo, de 66 años de edad, luego de sufrir una descompensación en su hogar, debiendo ser asistido por el Samu en avenida Yungay, frente al Nº 236, casi esquina calle Merced de esta comuna.

Informaciones preliminares de este hecho darían cuenta que don Manuel, quien padecería de diabetes e hipertensión, se habría descompensado al mediodía de ayer lunes mientras se encontraba en su vivienda con su esposa e hijo, quienes lo subieron a un furgón para trasladarlo de inmediato al Hospital San Camilo.

Durante el trayecto se habría coordinado la venida de una ambulancia del Samu para auxiliar al afectado, informándose que la familia lo estaba trasladando, ubicándose en la avenida Yungay desde donde se descendió al paciente para ser asistido por los paramédicos.

En la vía pública los profesionales de la salud iniciaron las labores de reanimación por cerca de 25 minutos, los que resultaron infructuosos luego que don Manuel falleciera de un aparente infarto.

Escenas de profundo dolor se vivieron luego de confirmarse el fallecimiento de Manuel Ahumada frente a sus familiares y numerosas personas que circulaban por el lugar en ese momento, constituyéndose además personal de Carabineros para dar cuenta del hecho al Fiscal de turno.

Fue así que el representante del Ministerio Público, dispuso de la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes para iniciar las pericias de rigor y confirmar o descartar la intervención de terceros en este lamentable episodio.

Asimismo al lugar concurrió personal del Servicio Médico Legal para efectuar el levantamiento del cuerpo y ser sometido a la autopsia de rigor que confirme la causal de muerte.

Según se pudo conocer, don Manuel Ahumada Castillo se desempeñó por muchos años como funcionario municipal, efectuando labores de mantención en las piscinas del Estadio Fiscal de San Felipe, donde sus cercanos lamentaron la irreparable pérdida del ‘Ñungo’ como era conocido.

Pablo Salinas Saldías