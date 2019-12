Crónica Funcionarios anuncian venta de completos para comprar insumos de oficina SOME Hospital San Camilo: Polémica causó un letrero puesto en el SOME del Policlínico de especialidades del Hospital San Camilo, más específicamente en sector del archivo donde decía que hoy “jueves 05 de diciembre, a contar de las 12:00 horas, venta de completos para comprar insumos” para la parte administrativa. De inmediato se encendieron las alarmas y quisimos como medio conocer mayores detalles de ese aviso. Para ello conversamos con dirigentes de los trabajadores de la Salud, Cynthia Ibaceta González, presidenta de la Asociación Base Fenats Nacional del Hospital San Camilo, quien nos indicó lo siguiente: “La verdad que esto viene ocurriendo ya desde hace mucho tiempo y ahora efectivamente la gente que trabaja en archivo, la gente de SOME, ya se cansó, digamos, de estar solicitando semana tras semana insumos tan básicos como es por ejemplo la carátula que tiene la ficha clínica, como es el acoclip, la cinta que amarra la ficha clínica… las hojas de la ficha clínica, autoadhesivos por ejemplo que tienen que ver donde se escribe el nombre del paciente, el domicilio del paciente, en definitiva datos sensibles del paciente. Yo también quisiera decir con respecto a esto, hay una ley que tiene que ver con el cuidado y seguridad y confidencialidad que debe tener la historia clínica, y aquí obviamente se está traspasando absolutamente todo lo que tiene que ver con esta norma que garantiza el cuidado de la ficha clínica, y que por tanto la gente que trabaja en el archivo ya definitivamente esto lo está manifestando, lo está exponiendo a la comunidad, a la gente que trabaja aquí mismo, porque ya en definitiva muchas veces se han mandado correos de parte de la jefatura, se han solicitado las carátulas, todo lo que tiene que ver con el resguardo de la ficha clínica, y la dirección no se ha manifestado con lo que tiene que cumplir”, señaló. Otro que se refirió a la venta de completos para comprar insumos fue Jorge Ovalle, también dirigente de la Fenats, indicando lo siguiente: “Así es, mañana (hoy) se está organizando la venta de completos para poder comprar los insumos, lo que demuestra a la comunidad que las demandas como funcionarios de la salud son reales, que nos están mintiendo las autoridades porque insisten… a la comunidad le dicen: ‘No falta nada, estamos bien’. Mentira, acá estamos mostrando, hay una evidencia que no hay insumos, que la gente, los mismos trabajadores están haciendo completadas para poder solventar insumos básicos que se necesitan en una administración. Lamentable que sea así, lamentable que tenga que salir en la radio la noticia, pero es la verdad, es la crisis que hay en la salud pública, la crisis que llega a todo Chile y Aconcagua no queda lejos de aquello, pero es la realidad y me alegro por un lado que se sepa la verdad, porque las autoridades insisten que no hay nada, que están los dineros, pero aquí hay una evidencia clara que estamos mal, que hay que hacer completadas para poder comprar los insumos básicos para que nuestros funcionarios puedan trabajar tranquilos”, señaló. – ¿Hubo algún tipo de reunión ahora, tomó conocimiento la dirección hoy día (ayer) de esta venta mañana? (hoy). Responde Cynthia Ibaceta González: “Mira, primero decir que la dirección estaba enterada hace mucho tiempo de la falta de insumos que está ocurriendo no tan solo aquí en el SOME, sino que a nivel de todo el establecimiento. Ahora yo me imagino que cuando ellos se dieron cuenta de los carteles, obviamente ellos quisieron hacerse cargo ahora; sé que está el director reunido con la jefe de SOME y la jefe de admisión, primero para sacar los carteles, para exigir primero de parte de la dirección, sacar los carteles, y seguramente y espero que con esta forma de presión ellos compren los insumos básicos que se necesitan como explicaba antes, como es la carátula de la ficha clínica”. – ¿Hasta el momento va la venta entonces o no? – Hasta el momento sí… hasta el momento sí va la venta porque no se ha solucionado el tema de los insumos, así es que la venta va. Ahora obviamente, como explicaba recién Jorge Ovalle, aquí la dirección siempre ha negado cuando nosotros como funcionarios hemos expuesto que nos faltan insumos, porque esto no tan solo tiene que ver con lo clínico, sino también con insumos que son básicos, que son para la parte administrativa, y eso siempre hemos tenido falencias en ese sentido, en lo que son los insumos administrativos. Otra cosa es que los mismos funcionarios desde su bolsillo hayan comprado qué sé yo, acoclip, pitillas para amarrar las carátulas, pero eso ha sido desde hace ya mucho tiempo y esto se ha agudizado ahora. ¿QUÉ DIJO EL DIRECTOR? Justo cuando ya nos retirábamos encontramos al director del hospital, Ricardo Salazar Cabrera, conversando con unos profesionales en el pasillo del policlínico de Especialidades. Le consultamos de inmediato sobre esta venta de completos para comprar insumos, señalando lo siguiente: “Nosotros en estos días hemos hecho las gestiones para que esos insumos lleguen acá a SOME, y evidentemente lamentamos que se haya producido este impasse que en la mañana tuvo que ver con un anuncio que predisponía esta actividad, pero como digo precisamente la conversación con la jefatura y con el equipo acá ha permitido que esos insumos estén acá”, dijo. – ¿Cuándo, hoy día mismo? – No, llegaron… fueron encargados con antelación y unos llegaron el día de ayer (martes), y otros llegaron el día de hoy (ayer). – ¿Qué pasó entonces, no hubo una comunicación ahí, porque cómo se produce esto? – No. Hay un tema que tiene que ver con la dispensación que nos hacen los propios proveedores, ya unos adhesivos que son los únicos que producen eso y los otros tenían que ver con temas menores, que son acoclip, así es que… bueno, evidentemente la idea es que siempre el hospital es el que debe proveer todos estos insumos que son para el día a día. – ¿Qué opinión le merece?, porque los dirigentes han enviado varios correos y no ha habido una respuesta de parte de la dirección, sabemos que usted viene asumiendo recién, pero ya debiera estar interiorizado. – Esa es mi labor, para eso hay canales de comunicación, en eso estoy mejorando los canales de comunicación al interior de la organización, porque en un equipo tan disperso uno entiende que de repente hayan puntos de inflexión en esta comunicación, entonces mi labor es allanarlos en el tiempo, no se logra inmediatamente. Yo tampoco puedo hacer magia, pero sí el día de ayer, hoy día acá conversando con ellos y dando a entender que esos canales hay que mejorarlos en el tiempo. Ese es un desafío, yo creo que lo que ha pasado ahora es una oportunidad de mejora, de manera de mejorar los canales al interior de la organización. Lo que hoy día podemos decir fehacientemente es que los recursos están dispuestos para ello. – ¿O sea va la venta mañana (hoy)? – Yooo, en la mañana supe que había un cartel y ese cartel no está hoy día… ahora, así es que tengo la impresión que eso no va. Esta fue una iniciativa puntual de los funcionarios, tengo la impresión que no… tengo la impresión que no, por eso tengo la impresión que no. Yo sé que acá al interior se hacen algunas ventas, que no estoy tan de acuerdo porque tienen otros fines. Ya eso es difícil controlarlo en alguna área, pero tengo la impresión que, puntualmente en esto, ¡no!. – ¿O sea está solucionado el problema? – Solucionado… sí. – ¿Con todos los implementos? – Con parte de los implementos y lo que falta, porque ahí apareció los otros temas que tienen que ver con infraestructura, eso es de más largo plazo, o sea este hospital necesita urgente renovación desde el punto de vista de infraestructura, porque es un hospital que ya tiene más de veinte años, que tiene fallas, así es que por lo menos en esto que es menor, sí hay una solución, en lo ya mayor son temas de más mediano y largo plazo. El SOME es la puerta de entrada para ser beneficiario de gran parte de las prestaciones que entregan los distintos establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud o municipalidades como son los Cesfam. Dos motociclistas resultaron heridos al colisionar en calle Antofagasta de Panquehue »