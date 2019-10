Funcionarios en estado de movilización adhieren a huelga general de hoy

Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios:

A través de un comunicado de prensa los funcionarios que trabajan a honorarios para la Municipalidad de San Felipe se refirieron al momento actual que vive el país, adhiriendo a las demandas sociales que han movilizado a una inmensa mayoría de chilenos durante las últimas semanas. El texto del comunicado es el siguiente:

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios de la I. Municipalidad de San Felipe, viene a manifestar su preocupación por la actual crisis que vive el país, suscitado por las profundas desigualdades sociales e injusticias que día a día vivencian los chilenos y chilenas y la nula respuesta del gobierno frente a las sentidas demandas sociales, hemos estimado como imperativo ético y moral señalar:

1.- Los trabajadores y trabajadoras a honorarios, nos desempeñamos cotidianamente con la población más vulnerable de nuestra comuna, somos testigos de las profundas desigualdades que viven niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, que con mucho esfuerzo sobreviven en este sistema, el que hoy se encuentra gravemente cuestionado por el pueblo de Chile.

2. Como sindicato de trabajadores y trabajadoras, Apoyamos y compartimos las legítimas demandas del pueblo por mayor justicia social. Chile Despertó!!, nos cansamos, nos unimos y exigimos cambios profundos al modelo:

– Nueva Constitución, a través de Asamblea Constituyente, que garantice la participación activa de los ciudadanos.

– Término de sistema AFP, y su reemplazo por un sistema de reparto estatal, que incorpore el incremento real y digno para las pensiones básicas solidarias.

– Discusión inmediata de un Salario Mínimo Nacional de $500 mil líquido tanto para trabajadores del sector público como privado.

– Término de los falsos trabajadores independientes del Estado (trabajadores a Honorarios). Que el Estado asuma la responsabilidad de la cotización obligatoria.

– Reducción de la jornada laboral, 40 horas semanales.

– Garantizar los derechos sociales, con énfasis en los derechos a la educación, vivienda y salud de calidad.

– Estatización de los recursos naturales, que hoy se encuentran privatizados y sobre explotados, en beneficio de los más ricos de nuestro país y de transnacionales, y en desmedro de las familias de Chile y particularmente del Valle de Aconcagua.

3.- Lamentamos profundamente la violencia que hoy impera en nuestras calles, creemos fehacientemente en el diálogo y la participación como mecanismo a la solución de los conflictos. Cuestionamos la falta de escucha y la indiferencia de las autoridades de gobierno central y local, que no dan el ancho a las demandas de sus ciudadanos y responden con pequeñas reformas cosméticas, que nada cambian el sistema abusivo y normalizado por muchos. No es normal y no es justo vivir así.

4.- Condenamos tajantemente el actuar del gobierno, los militares y las policías, quienes luego de 10 días de movilizaciones pacíficas, responden con represión y graves violaciones a los derechos humanos. Exigimos que se asuma la responsabilidad política del gobierno.

Por todo lo anteriormente expuesto, los trabajadores y trabajadoras a honorarios sindicalizados de la I. Municipalidad de San Felipe, se declaran en estado de movilización y adhieren a la huelga general convocada para el día miércoles 30 de octubre.

Hasta que la Dignidad se haga Costumbre!!!

Sindicato de Trabajadores/as a Honorarios

I. Municipalidad de San Felipe