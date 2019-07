Grave denuncia de Diario El Trabajo solucionada por la Dipma en tan sólo 24 horas

ACTUALIDAD Adulto mayor sufrió quemaduras en su cuerpo producto de un incendio en Catemu

Foso humeante estalló en llamas cuando la maquinaria lo intervino: Luego que en nuestra Portada impresa del pasado martes remarcáramos gráficamente el problema de contaminación ambiental que muchos vecinos venían soportando desde hace tres meses en la rivera del Río Putaendo en Población 21 de Mayo, la respuesta de la Dirección de Protección del Medio Ambiente (Dipma) de San Felipe no se hizo esperar, y no se trató de una respuesta para sugerir posible soluciones, en este caso el accionar del equipo municipal fue inmediato, diligente y contundente, ya que desde tempranas horas de ayer miércoles una potente retroexcavadora, dos camiones aljibes, una tolva y otra maquinaria se emplearon para dar una solución definitiva para apagar el pestilente foso humeante que atormentaba principal a doña Bernardita Ibacache y su familia. UN CASO ÚNICO

Los funcionarios de la Dipma reconocieron que nunca se habían enfrentado a un foso ardiente como éste, ya que conforme excavaban el mismo se iba incendiando, tantos nuestras cámaras como el equipo en terreno se encontraron con decenas de llantas viejas, bolsas de basura, huesos en combustión y algunas sorpresas putrefactas.

Diario El Trabajo habló con la directora de Dipma, Jacqueline Aguilar, quien nos reportó que «a raíz del reclamo de Bernardita Ibacache sobre este punto de contaminación detrás de su casa evidentemente como Dipma nos preocupaba mucho esta situación, de la cual solamente fuimos notificados este lunes, este miércoles concurrimos personal de la Dipma para eliminar este foco de contaminación, hemos podido observar que hay muchos neumáticos prendidos y estaban medianamente tapados por lo que no terminaban de realizar la combustión (…) destacar también el apoyo que los funcionarios municipales de Talleres, quienes nos también trabajaron en el control de este foco de contaminación, la retroexcavadora usada en este operativos es la que tenemos en el proyecto de limpieza de esteros», dijo Aguilar a Diario El Trabajo. VECINA AGRADECE

También la vecina afectada, María Arancibia, tuvo palabras de agradecimiento para las autoridades, «claro que yo y mi familia estamos agradecidos por esta rápida intervención de la Dipma, ya este problema era intolerable, agradecer también a Diario El Trabajo, ya que sin su labor periodística no habríamos podido recibir una solución como esta de manera tan expedita», dijo la vecina.

