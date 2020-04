ACTUALIDAD Grave en el San Camilo operario de APR La Troya tras ser atropellado

Grave en el San Camilo operario de APR La Troya tras ser atropellado Confusión en la vía generó el múltiple accidente: Un confuso accidente en el que participaron dos autos menores y una bicicleta es el que ocurrió la tarde de este miércoles a las 17:00 horas en La Troya. Producto del mismo resultó herido de gravedad el operador de la Cooperativa de Agua Potable La Troya, Hernán alegría (64), funcionario de dicho APR. El percance ocurrió cuando ambos automóviles colisionaron por evitar atropellar al ciclista, quedando de todas maneras éste debajo de uno de los vehículos. Las cámaras de Diario El Trabajo estuvieron en el lugar y tomaron el respectivo registro gráfico. UN HERIDO GRAVE Los autos involucrados son un furgón blanco patente UP 67 46, y el KIA GT VZ 58, de quien su conductor, Benjamín Ibaceta Monasterio, conversó con nuestro medio: «Yo venía por mi pista hacia la Universidad Valparaíso y venía un caballero en bicicleta. El caballero venía súper despacito y el del camión como que intentó hacerle el quite, y yo como había harta gente aquí en el negocio que está ahí atrás, yo también intenté hacerle el quite al caballero y me vine para acá (un lado izquierdo de la carretera en dirección a la U. Valparaíso). Cuando le hice el quite no lo vi bien y ahí me pasé al caballero de la bici (…) al ciclista lo golpeé por quitarme al camión y el señor quedó debajo de mi auto, quedó muy herido, si se lo llevó la ambulancia. Yo no lo vi porque venía detrás del camión (el ciclista)», comentó Ibaceta a Diario El Trabajo. Nuestro medio habló telefónicamente con Humberto González, gerente de la Cooperativa, quien desde Urgencias del Hospital San Camilo nos comentó que «sí, está muy grave, los médicos intentan reanimarlo, llegó inconsciente y con varias fracturas, desconozco si en la cabeza o en qué parte de su cuerpo», dijo González. Carabineros se hizo cargo de la escena del accidente. También Bomberos hizo la respectiva desconexión de las baterías de los autos afectados. Roberto González Short