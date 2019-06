Grupo de vecinos piden consulta ciudadana para cambiar sentido de calles

Plan Maestro de Gestión de Tránsito:

Ayer en un céntrico local de San Felipe se reunió un grupo de vecinos y comerciantes con la idea de aunar fuerzas para pedir al alcalde Patricio Freire Canto una consulta ciudadana por la implementación del Plan Maestro de Gestión de Tránsito.

Ricardo Carrasco, una de las personas que hizo uso de la palabra frente a los medios, dijo que para ellos era muy importante y relevante la participación ciudadana: «Creemos que ya nada se puede construir inconsultamente, esta es la decisión más importante que tiene San Felipe en su historia; la verdad es que nadie le ha puesto el peso en su historia urbana, es la decisión más importante que se ha tomado, entonces es imposible pensar cómo se gesta este proyecto, este proyecto se gesta en la Sectra, el Minvu lo gesta, lo pasa al municipio para que ustedes vean que va a pasar con este proyecto, y no se le hizo ni una observación sabiendo en ese momento que había mucha gente disconforme, que estaba padeciendo del sufrimiento de hoy en día, de no tener una fuente laboral, de estar convirtiendo San Felipe en una ciudad de cemento en la cual no le consultó nada a nadie», indicó.

Aclaró de inmediato que ellos no están contra el desarrollo; «Lo que sí nosotros creemos es que hoy en día cualquier decisión que se tome, porque este tiene que ser un punto de inflexión en la forma de pensar del sanfelipeño, el sanfelipeño siempre ha estado deambulando en el sonambulismo, nunca nos movemos, nunca hacemos nada, toman las decisiones por nosotros y nadie mueve un dedo, creo que esto tiene que marcar un punto de inflexión entre lo que va a ser San Felipe hoy y el San Felipe que todos queremos, el San Felipe del mañana, el San Felipe del futuro, por lo tanto si vamos a construir San Felipe, construyámoslo entre todos y este es un llamado a las autoridades, es decir tomen una opinión, este plan sí es probable que hoy día estructuralmente esté cocinado, es más, he escuchado a mucha gente decir hoy en día de que para qué hacen esto, que esta cuestión busca un tema político, bueno la vida es política… sí, la vida es política, nosotros no nos podemos abstraer de eso y la política tiene que ver con el bienestar de la gente, no tiene que ver con el bienestar de unos políticos corruptos, por lo tanto hoy en día lo que nosotros buscamos como sanfelipeños es borrar ese tema y que se escuche a la gente de una vez por todas», indicó.

Recalca Carrasco que en San Felipe se entregó un plan sin preguntar a la gente: «Esto es lo que viene, esto es lo que hay y se les dijo a la gente, sí se les comunicó como en seis reuniones en el 2017, es más yo fui parte de la convocatoria a esas muchas reuniones, cuando trabajaba en la municipalidad, pero era para informar, en ningún momento se le pidió la opinión a nadie, es decir habían muchas voces que ya estaban diciendo en ese entonces: ‘Oye, plan maestro no es sólo lo que ustedes ven en el centro, el plan maestro viene en las ciclovías desde La Troya, vienen de Tocornal, vienen de distintos sectores, de Sargento Aldea’, uno se pregunta ¿por qué no partieron de allá, desde afuera hacia adentro?, no, lo que aquí se buscaba era generar un impacto que justamente fue lo contrario, que fue un impacto negativo, no positivo».

Carrasco en ese contexto se pregunta: «¿Qué pasa con la locomoción colectiva de la gente que viene de afuera?… Traslaviña va a morir… ya la locomoción colectiva va a morir ¿Qué va a pasar con la gente que en Artemón Cifuentes no tiene salida de su casa, mayoría adultos mayores?».

– ¿Por qué se convoca ahora si estamos a más de un mes de la implementación?

– Se convoca ahora porque creo que este es el punto en el cual ya todos estamos viendo inexorablemente de que esto está… está asumido.

– ¿Se podría haber convocado en enero o febrero?

– Se podría haber convocado, pero hoy día creemos que es el momento de que la gente empiece a abrir los ojos, yo creo que hay mucha gente que ha estado en descontento con esto desde hace mucho rato, pero creo que también es importante; hoy día escuchaba en un medio de comunicación de por qué no llamamos un abogado y ponemos un recurso de protección y parar este tema, y se hizo, pero aquí están todos de la prensa, ciudadanos, del transporte, del comercio, vecinos, entonces esta es la gente que tiene que dar la pelea.

– ¿Qué se viene más adelante?

– Lo que nosotros queremos hoy en día es que las autoridades llamen a sentarse en una mesa de trabajo con todos los involucrados, porque es verdad, no vamos a pretender sacar los semáforos, es absurdo, eso es verdad.

– ¿Hay posibilidades de echar para atrás este plan maestro de tránsito?

– Es que yo lo creo, por eso te digo, son opiniones personales. Yo lo que creo, a mí lo que más me genera controversia son unas ciclo vías que en el centro no han generado ningún tipo de beneficios para nadie, ni siquiera para los ciclistas, eso para mí es un tema porque en el fondo, si esto está estructurado y está pensado por ingenieros que vienen de otras ciudades, no son los ingenieros de acá y no le preguntaron a nadie, bueno, veamos qué resulta, y si esto se transforma en un caos, ahí la población tendrá que salir a la calle con cacerolas, con lo que sea. Ahora si esto resulta, bien por San Felipe, bien por San Felipe, pero ojo con eso, el resultado no depende de que el tránsito mejore, el resultado de un proyecto de esta envergadura es que nadie padezca en sus negocios, que a nadie lo atropellen, que ningún adulto mayor muera atropellado, que no haya más choques de los que hemos estado viendo, todavía no comienza el plan y ya llevamos quince, veinte (choques), no sé.

– ¿Qué llamado se le puede hacer al alcalde Freire Canto, teniendo en cuenta que él salió elegido luego de participar en algo similar como fue oponerse a los estacionamientos subterráneos?

– Que se junte con los vecinos… ¡Alcalde, júntese con los vecinos! Júntese con el transporte.

– ¿Piensan ustedes que el alcalde Freire Canto le tiene temor a juntarse con los vecinos?

– Es que yo no sé si les tenga temor, él lo que tiene que hacer es romper el ostracismo de una vez por todas… el alcalde es una buena persona… es una persona noble, sí… pero está mal asesorado, es lamentable porque él es un ciudadano que llegó independiente acá y hoy esa categoría de independiente la perdió.