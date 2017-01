Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Comunidad Guardias denuncian engaño de empresa por hacerlos firmar finiquitos ficticios Aún no les pagan todo el dinero: Un grupo de guardias de seguridad, denuncian que la empresa de seguridad Security 24, los despidió sin haberles pagado todo el dinero adeudado, tras perder el contrato por incumplimiento de las condiciones con OHL que está realizando las obras en el Puente El Rey, correspondientes a la construcción de la nueva ruta CH 60 en San Felipe.

En total son 15 guardias de seguridad, más un supervisor que realizaban servicios en el Puente El Rey donde OHL está construyendo la nueva ruta ch-60.

Tenían quince puestos de guardias y se trabajaba desde las 20:00 horas hasta las 08:00 horas y los fines de semana, trabajaban desde el día viernes a contar de las 20:00 horas hasta el día lunes a las 08:00 de la mañana.

Los trabajadores que denuncia esta situación, son Víctor Aranda Montenegro, Luciano Murillo Cornejo, Luis Meza Maldonado y Alipio González Valdés, este último asume la vocería y dice que la empresa no respondió por los sueldos en la Inspección del Trabajo, porque no llevaron el dinero para cancelar los finiquitos.

La situación llevó a que los trabajadores denunciaran esta irregularidad en el Juzgado Laboral de San Felipe, pero lamentablemente se encontraron con que había fecha de citación o audiencia para el mes de febrero, hecho que los llevó a contratar un abogado particular para poder demandar a OHL porque la empresa Segurity 24 no tiene plata para cancelarles.

-¿Qué pasó con ustedes Alipio González Valdés?

-Nosotros fuimos avisados que estábamos desvinculados de empresa Security 24 que presta servicio a OHL, de un día para otro, el cinco de diciembre por negligencia de la empresa, OHL dejó de recibir los servicios de guardia de Security 24.

-¿Cómo fue eso?

-Al supervisor le avisaron desde Santiago que nosotros no podíamos seguir trabajando, pero no fuimos todos avisados, yo llegué el día lunes a las 20:00 horas a tomar el turno y ahí me dice el supervisor de OHL que ya no pertenecíamos, que había otra empresa de guardia, el 22 de diciembre me llama la abogada de la empresa Security 24 avisándome que estaba mi finiquito el cual no coincide con lo que debiera recibir.

En el caso de Alipio González Valdés, entró a trabajar a la empresa el día 23 de octubre del 2016 hasta el cinco de diciembre.

«A mí me quedaron debiendo el mes de noviembre mas los cinco días de diciembre, el mes de aviso, las horas extras y gratificación, con todo eso me están debiendo un millón ciento y tanto de pesos y me están pagando 317 mil pesos en la Inspección del Trabajo».

La situación expuesta anteriormente, llevó a que demandaran por intermedio de un abogado, teniendo que demandar a la empresa mandante en ese caso OHL porque su empresa no tiene dinero para pagar.

Dentro de todas las acciones que hicieron, fue ir a la Gobernación buscando apoyo para que la empresa pagara pero les dijeron que ellos no tenían nada que ver misma situación que la municipalidad de San Felipe.

– ¿Es decir que la empresa no tiene plata?

– «Claro para pagarlos, porque si no llegó con plata en efectivo a la Inspección del Trabajo para cancelarlo, eso para nosotros quiere decir que no tiene plata».

Denuncia que los otros compañeros afectados fueron a Santiago, donde los hicieron firmar un finiquito ficticio, les dieron una cierta cantidad de dinero, que no coincidía finalmente con lo que habían firmado «se venían las fiestas recibieron lo poco y nada de plata y ahora están reclamando los demás días adeudados».

En este momento cuatros son los guardias que están haciendo la denuncia públicamente, porque el resto tuvo que buscar trabajo para poder pagar las deudas que contrajeron.

Se quejan por la forma en que procede la Inspección Provincial del Trabajo, porque les habla de códigos para multar a la empresa «pero a nosotros de que nos sirve un código y un artículo si no vemos plata (…) nosotros trabajamos por plata no por artículos» dice Alipio.

Cuenta también que hasta el supervisor fue engañado con el contrato, porque cumplió la función de supervisor y tenía sueldo de guardia de seguridad.

Sobre el dinero real en promedio que debiera recibir cada guardia de seguridad, dijo que es variable hay algunos con dos millones y medio, otros el mes de desahucio mas una cantidad de horas que son 300 a 400 mil pesos.

Otro hecho que denuncian es que la empresa Security 24 tenía contrato con OHL hasta el término de obra y como fueron desvinculados antes no les quieren pagar hasta el término de la faena.

-¿Por qué se termina el contrato con OHL?

-Por negligencia en cuanto a la empresa Security 24, porque nuestra empresa no traía los elementos de trabajo, no nos tenía caseta, donde nosotros estábamos eran por las facilidades que nos daba OHL, porque muchos no tenían casetas y debían cuidar en un camión o retroexcavadora, por las heladas de la noche, a la intemperie, también OHL nos facilitaba baños químicos, bidones con agua porque en el lugar no hay agua potable, generadores para tener luz porque no había, sólo generadores.

«Si tienen un contrato ellos tienen que darnos todas esas facilidades para los trabajadores».

Consultado por alguna respuesta de la empres, reitera que cuando se reunieron con una representantes, que dijo ser abogado llegó sin liquidaciones de sueldo, sin cotizaciones, sin copia de contratos, «no traía documentación menos plata, a la vez en la inspección del trabajo fue multada» dice Alipio.

Agrega que incluso los querían hacer firmar los finiquitos sin que estuviera la plata en efectivo «el mismo inspector les dijo yo tengo que ser ministro de fe aquí (…) tengo que ver el dinero (…) no se puede firmar así, ustedes engañaron gente en Santiago llevándola para pagar un finiquito y ellos llegan aquí y la plata no coincidían».

-¿Qué esperan con hacerlo público?

-Lo que estamos reclamando en este momento es que en la inspección del trabajo agilice los procesos, te demoran, alargan, te manda a una asesoría legal, parece que el monto de nosotros es muy alto para ellos porque parece que tienen una escala de valores.

-¿Esperan que les paguen?

-Sí, pero tuvimos que buscar un abogado particular y que derecho obligación del trabajador queda en nada.

Nuestro medio consultó vía telefónica a la empresa denunciada, dijeron que estaba todo en regla, los finiquitos firmados como corresponde y que el término de contrato con OHL fue de mutuo acuerdo.

Nuestro medio consultó vía telefónica a la empresa denunciada, dijeron que estaba todo en regla, los finiquitos firmados como corresponde y que el término de contrato con OHL fue de mutuo acuerdo.

En tanto en la empresa OHL indicaron que eso no es efectivo y que el término de contrato se debió a que la empresa Security 24 no cumplió con las condiciones del contrato.