ACTUALIDAD Dos vecinos y un perro sufren descarga eléctrica al tocar reja en Santa María

Guillermo Reyes anuncia su inminente renuncia como alcalde de Putaendo

‘Movimiento Llay Llay Manifiesta’ definitivamente no quiere más peaje en Las Vegas

Prolongación de Hermanos Carrera Norte se entregará el 17 de enero

Vecinos de El Asiento en alerta por la baja que ha sufrido el pozo del APR

Guillermo Reyes anuncia su inminente renuncia como alcalde de Putaendo

Enfermedades le obligan a dar prioridad a su salud: Sorprendiendo a muchos y penosamente anunciando el vacío político que será su ausencia como alcalde en ejercicio de Putaendo y connotado político aconcagüino, la carta que envió personalmente Guillermo Reyes Cortez a Diario El Trabajo para anunciar su renuncia al cargo de alcalde de Putaendo cayó 'como balde de agua fría' para quienes le han apoyado a lo largo de los años. Si bien las razones de su salida son más que comprensibles, lo cierto del caso es que el mismo edil explicó detalladamente que sus fuerzas y salud le han abandonado, un acto digno, sobrio, que refleja gran madurez humana y política al aceptar su condición humana en este anuncio público. La carta redactada por Reyes Cortez la compartimos tal cual la escribió, dirigida a todos nuestros lectores y especialmente a los putaendino, a quienes don Guillermo ha servido durante años en su calidad de alcalde de esa comuna.

CARTA ABIERTA

«Estimadas vecinas y vecinos de Putaendo: Hace varias semanas he querido darles a conocer las circunstancias que rodean la enfermedad que padezco y las decisiones que he tomado respecto a mi futuro político. Desde ya, les pido disculpas por no haberme comunicado antes con ustedes. Sin embargo, para nadie era un misterio que cada día, mi estado de salud se tornaba más difícil y complejo. En los últimos meses, el deterioro de mi salud se ha profundizado. No obstante, quiero que sepan que siempre hice mi mayor esfuerzo para cumplir diariamente mi trabajo de Alcalde. La mayoría de ustedes sabe que deseaba concluir el actual periodo alcaldicio e incluso proyectarme más allá del 2020. Sin embargo, hoy me duele profundamente contarles que no podré completar el mandato que el pueblo de Putaendo me dio en octubre de 2016. Quiero comunicarles que, recientemente, he iniciado los trámites de jubilación anticipada. Resultados que daré a conocer oportunamente, para luego proceder a renunciar como alcalde de Putaendo ante el Honorable Concejo Municipal. Como su Alcalde, mis energías estuvieron permanentemente al servicio de una causa común: hacer de Putaendo un mejor lugar para vivir, con más oportunidades para sus jóvenes, con mayor equidad territorial y más participación ciudadana activa. Espero, sinceramente, haber estado a la altura de vuestra confianza y expectativas. Un fuerte abrazo a la distancia».

En las próximas semanas, una vez que se haga efectivo el proceso de jubilación de la primera autoridad comunal de Putaendo, Reyes renunciará a su cargo y el Concejo Municipal procederá a votar para un nuevo alcalde, el que no será subrogante, sino más bien alcalde permanente hasta nuevas elecciones nacionales.

Roberto González Short