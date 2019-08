Hacen forado en imprenta para entrar a robar en oficina vecina de encomiendas

Calle Traslaviña:

Nuevamente y por sexta vez, delincuentes hicieron un forado en una imprenta ubicada en Calle Traslaviña de San Felipe, para entrar a robar a la oficina de encomiendas ubicada al costado de esta, según lo presume uno de los trabajadores de Imprenta Amanecer por la experiencia que tienen respecto a estos hechos.

Fue Oscar Chamorro, trabajador de la imprenta, quien conversó con los medios indicando que «No es la primera vez, es la sexta vez que entran acá y es para robar ya sea en Tur-Bus o antes, cuando estaba el Banco Ripley o acá mismo, pucha la delincuencia ya no da para más, lo que se ponga candado lo que sea revientan todo y entran igual, no existe ya modo de detenerlos», dijo Oscar Chamorro de una imprenta.

Cuenta que para mayor seguridad habían colocado un candado más dos chapas «pero reventaron, cortaron el candado reventaron la chapa, entraron e hicieron el forado evitando las alarmas y se metieron a Tur Bus, -oficina de encomiendas- por suerte no se metieron más allá, la otra vez dejaron la escoba para adentro, ahora no, solamente se metieron acá al lado, mala suerte para ellos y no sé que más daños le habrán hecho a ellos, a nosotros nos hicieron el forado dejando en el lugar un fierro como chuso para poder hacer el hoyo, es lo que yo sé, más allá no sé», dijo Chamorro.

Carabineros se hizo presente en el lugar para adoptar el procedimiento de rigor. Cabe señalar que hasta el momento de retirarnos como medio, los dependientes de la empresa de encomiendas Starken estaban realizando el catastro. Los daños será avaluados posteriormente.