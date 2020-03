ACTUALIDAD Hasta el 30 de junio se podrán pagar Permisos de Circulación en San Felipe

Crónica Hasta el 30 de junio se podrán pagar Permisos de Circulación en San Felipe Concejo Municipal se adelantó a votación del Senado: Un importante alivio para quienes no han pagado sus permisos de conducir hasta el día de hoy sábado es el que hizo en Exclusiva a Diario El Trabajo el alcalde sanfelipeño Patricio Freire Canto, luego que en horas de la noche de este viernes el Senado aprobara una ley para facultar a los municipios del país por medio de sus Concejos Municipales, a extender el plazo del pago de permisos de circulación vehicular. UN PASO ADELANTE Nuestro medio habló con Freire sobre este tema, quien nos confirmó que ya de antemano en horas del día también de ayer viernes, el Concejo Municipal de nuestra comuna había aprobado aplazar hasta el 30 de junio del presente año tal cobro a los dueños de vehículos y motocicletas. «El Senado aprobó (anoche) un Informe de la Comisión Mixta que pasó de la Cámara de Diputados al Senado, y aprueba que los concejos comunales puedan prorrogar los Permisos de Circulación. Eso ya lo aprobó el Concejo hoy día (ayer) en sesión de las once de la mañana, así que ya tenemos algo bastante adelantado. Lo que sí debe hacerse es que los vecinos tienen que sacar los Seguros contra daños a Terceros, el Seguro solamente, pero el Permiso de Circulación se prorroga hasta el 30 de junio aquí en la comuna de San Felipe (…) Esto se logró por 20 votos a favor, 16 abstenciones, 1 voto en contra y un pareo, así que creo que fue muy acertado porque a última hora los vecinos hacen muchas colas, se junta mucha gente y eso es lo que nosotros queremos evitar, que no se hagan muchos tumultos de gente sacando los permisos de circulación a última hora. San Felipe tenía casi el 40% de los permisos de circulación sacados hasta este momento, así que iban a esperar la última semana de marzo, yo creo que esto ayuda a que los vecinos tengan mucho más tiempo para sacar el permiso de Circulación en nuestra comuna», indicó Freire a Diario El Trabajo. UN GRAN ALIVIO Hay que entender que el pago de los permisos de circulación hasta anoche fue una gran preocupación para los municipios de todo Chile, ya que por la emergencia sanitaria del Coronavirus que obligó a decretar Toque de Queda, cuarentenas obligatorias y voluntarias, además del cierre de oficinas que atienden público, ha generado que las personas decidan no regularizar los documentos de sus vehículos, por lo que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca facultar a los alcaldes para postergar los pagos del permiso de circulación, con la autorización del Concejo Municipal. NO AGLOMERARSE También el jefe comunal llamó a los sanfelipeños a seguir vigilantes de su salud y no aglomerarse, pues esta pareciera ser la mejor medida para no ser contagiado por el Coronavirus. «Lo principal es que nosotros como Municipio queremos seguir cuidando a los vecinos de nuestra comuna, que no se junten mucho y eviten así el contagio de esta pandemia, creo que nos tenemos que cuidar entre todos y eso es lo que hoy día nos llega como una buena noticia para que los sanfelipeños no tengan que estar haciendo cola ni arriesgar contaminarse», indicó Freire.