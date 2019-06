ACTUALIDAD Joven de 28 años resultó herido a bala en confuso incidente tras partido de fútbol amateur

Denuncian nuevo ataque de perros de vecino acumulador en Villa Bernardo Cruz

Heroica vecina controló incendio estructural con la manguera de su jardín

Bomberos Los Andes y San Esteban hallan a arriero que cayó a quebrada

'Cuatro Patitas' pide a vecinos apoyar con hogares temporales para albergar mascotas

Jóvenes rurales de San Felipe y Los Andes forman primera Mesa de Coordinación Policial Heroica vecina controló incendio estructural con la manguera de su jardín Una tragedia se evitó en un pasaje de Villa El Descanso: Un acto de verdadero heroísmo y valentía es el que protagonizó una vecina de Villa El Descanso, a quien sólo llamaremos ‘Katia’, quien evitó que una vivienda quedara convertida en cenizas al filo del mediodía de ayer lunes. Según relató esta vecina, ella tiene su vivienda desocupada, apenas se está mudando y, aunque no tenía una razón para estar ahí, decidió pasar a revisar las ventanas y algunos detalles menores en su propiedad. REACCIÓN INMEDIATA

Según relató ‘Katia’, cuando ya se disponía a salir de su vivienda y abandonar su propiedad, notó con espanto cómo una nube negra de humo y enormes lenguas de fuego salían por el entretecho de la casa de su vecino: «Yo estaba aterrada, me volví loca y no sé cómo, pero me subí a la pandereta, ya tenía la manguera de mi jardín instalada y mientras gritaba como loca que llamaran a Bomberos, me di a la tarea de echar toda el agua que pudiera, así luego de varios minutos pude controlar el fuego totalmente, Bomberos llegó ya cuando estaba apagado, me agradecieron por mi labor, también el vecino llegó y me abrazó, creo que fue milagrosos que pudiera yo reaccionar a tiempo», comentó la heroica vecina, quien por modestia personal prefirió no aparecer en cámaras, aunque sí nos permitió ingresar a su vivienda y fotografiar la casa de su vecino.

Valentía demostrada. Entrega total por sus vecinos. Felicitamos a esta vecina sanfelipeña, por su oportuna intervención en este episodio, el que pudo finalizar con una tragedia mayor.

Roberto González Short Bomberos Los Andes y San Esteban hallan a arriero que cayó a quebrada » Denuncian nuevo ataque de perros de vecino acumulador en Villa Bernardo Cruz