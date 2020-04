ACTUALIDAD Hija del ‘Sapito’ Andrade ya recorre orgullosa todo San Felipe como subteniente de Carabineros

¡Buenas noticias!: No hay nuevos contagios Covid-19 en Valle de Aconcagua Comunidad Hija del ‘Sapito’ Andrade ya recorre orgullosa todo San Felipe como subteniente de Carabineros Yasmina Andrade habla de sus sueños con Diario El Trabajo: Hoy queremos compartir con nuestros miles de lectores una noticia más que positiva, más bien podríamos asegurar que se trata de una ‘inyección’ de energía para aquellos que no creen que los sueños acompañados de esfuerzo se puedan cumplir. Se trata de la historia de una ejemplar sanfelipeña muy querida por todos en el Valle de Aconcagua, Yasmina Andrade Rea, hija del profesor Víctor Hugo ‘Sapito’ Andrade, quien desde el mes de diciembre egresó de la Escuela de Oficiales de Carabineros, ya transformada en una joven y radiante subteniente de dicha institución policial. Es importante recordar que sus logros personales y profesionales no los alcanzó sola, su padre Víctor Hugo y su madre Sonia siempre estuvieron a su lado respaldándola y animándola a llegar a sus metas, y lo logró, y aunque su amado padre falleció a finales de agosto de 2019 y no la pudo ver titulada, ella hoy comparte con nosotros la alegría de saberse realizada gracias a su esfuerzo personal y el de sus padres. CUMPLIÓ SUS SUEÑOS Yasmina tiene 26 años de edad, es soltera, egresó en 2019 de la Escuela de Carabineros y desde diciembre recorre las avenidas y poblaciones de nuestra comuna al servicio de la comunidad como una oficial de Carabineros. – ¿Cómo fue tu infancia y dónde cursaste tus estudios? – De pequeña estudié mi Básica y Media en el Liceo de Niñas de San Felipe, posterior a eso estudié Técnico en Enfermería en el AIEP, pero mi vocación siempre fue ser carabinera, se necesitó mucho esfuerzo mío y de mis padres, a quienes siempre los tuve para todo y para lograr también este objetivo, por lo que me siento muy orgullosa de estar donde estoy hoy día. – ¿Qué clase de niña y joven fuiste en tu edad de estudiante? – Me gustaba mucho la música, tenía también muchas amigas, compartía harto con ellas; también recuerdo que cuando era más chica yo acompañaba a mi papá a las canchas de fútbol que eran su pasión. En general tengo muy lindos recuerdos de mi infancia. – ¿Concejos para los niños y jóvenes que ven muy lejanas sus metas? – Yo creo que lo principal ante cualquier carrera en realidad no solamente para ser un carabinero, es tener la convicción y motivación. Creo que uno mismo tiene que ponerse sus objetivos y no rendirse hasta cumplirlos, si yo desde pequeña quise ser carabinera, me costó mucho, y lo logré. Creo que esto es un ejemplo para cualquier niño o joven que quiera cumplir cualquiera de sus sueños. – ¿Qué tan duros son los ejercicios y entrenamientos que hiciste para llegar a ser carabinera? – En realidad todos los ejercicios que exige Carabineros no son algo fuera de lo normal, que cualquier ser humano no pueda cumplir; sí hay metas y objetivos, pero con un buen entrenamiento que se cumple en todas las escuelas de formación, cualquier persona podría cumplir esos objetivos. Para todo hay una preparación básica. – ¿Qué opinas del peligro que se corre en esta carrera en Carabineros? – Lo que pasa es que la gente tiene un mal concepto de nosotros y piensan que por vestir nuestro uniforme dejamos ya de ser personas. Pero yo corro los mismos riesgos que cualquier persona y más con este uniforme, aun así nosotros tomamos todas las medidas de seguridad para que mi vida y la de mis carabineros siempre estén a resguardo, saliendo y regresando en las mejores condiciones. – ¿Cómo te sentiste durante el estallido social con el tema de los insultos y ataques de la gente hacia Carabineros? – Cuando ocurrió el estallido social yo estaba terminando mi curso de formación en la comuna de Vitacura. En ese lugar la situación fue totalmente distinta a otros sectores que sí se vivió de manera más violenta, pero tengo compañeros que en Plaza Italia y demás sectores de Santiago el estallido fue bastante complicado. Debemos tener mucha tolerancia, ahí es donde entra en juego también nuestra vocación, ahí nos demostramos qué tanto queremos estar acá, yo creo que todos estamos acá dando lo mejor de cada uno. – ¿Qué siente al recorrer las calles de San Felipe siendo ya una carabinera y muy querida por los vecinos? – La verdad es que yo a San Felipe le tengo un cariño enorme, toda mi vida la he pasado acá, ahora que por casualidad estoy laborando acá me siento muy feliz, estoy al lado de mamá después del duelo que vivimos y eso es lo que me importa. – ¿Qué significa ser una Subteniente de Carabineros? – Ser subteniente significa estar en un proceso de formación de cuatro años en el escalafón de Orden y Seguridad de la Escuela de Oficiales de Carabineros, ahí uno atraviesa distintos ramos, distintas materias, y el último año de formación es práctico, como Aspirante uno lo hace práctico. Yo mi año de práctica lo hice en la comuna de Vitacura el año pasado, después de esto uno egresa ya como Subteniente de Carabineros, perteneciendo a partir de ahí al escalafón de Oficiales de Carabineros. – ¿El legado más importante que te dejó tu padre? – De mi padre, la bondad, la solidaridad, y yo creo que no puedo decir en particular un legado específico, porque él fue un hombre tan bueno, tan querido, que yo ahora trabajando acá lo veo, la gente me dice ¡Oh usted es la hija del Sapito Andrade!’, y me hablan maravillas de él, y él sin esperar algo a cambio ayudaba a las personas, yo lo sabía, pero ahora me confirman la calidad de persona que fue mi padre. Por eso mi motivación es llegar a ser como él, una buena persona, luchadora, la verdad es que yo de mi papá nada malo tengo que decir, fue un hombre espectacular, buen padre, buen esposo, yo lamento todos los días su muerte, pero Dios sabe por qué hace las cosas, ahora tengo la tranquilidad y sé que él está bien. Roberto González Short