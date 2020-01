Hija desesperada pide ayuda para que internen urgente a su madre en psiquiátrico

Un llamado desesperado está realizando una mujer para que las autoridades hagan todo lo humanamente posible para que de una vez por todas internen a su madre en el Hospital Psiquiátrico Phillipe Pinel, ya que, según asegura su hija, ella padece una discapacidad mental. Además, tiene problemas de alcohol y drogas. Esta mujer el año pasado en el mes de abril, según su hija, incendió su casa ubicada en el pasaje Numero 6 de Población Santa Brígid, también provoca malestar en el diario vivir de los vecinos.

Elizabeth Vicencio en conversación con distintos medios de comunicación, dijo que «esto se arrastra desde 2014, mi madre está cayendo al psiquiátrico por su problema mental, de alcohol y drogas que tiene y desde el mes de abril de 2019 la cosa se puso más fea, porque incendió su casa y los vecinos todos los días tienen problemas, lamentablemente mi mamá no tiene agua, ni luz, entonces no tiene su higiene, como ustedes vieron ella no tiene donde hacer sus necesidades», dijo Elizabeth.

AYUDA INVISIBLE

Ella comenta que las autoridades comprometieron ayuda, pero que eso no se ha cumplido, «ellos vinieron al día siguiente que pasó el incendio en el mes de abril, los vecinos están de testigos, vino el alcalde, otras personas de Gobernación y ellos prometieron ayuda que iban a internar a mi mamá porque tiene un 80% de discapacidad mental, por eso está interdicto, a veces me desconoce a mí, agrede a los vecinos a los niños más pequeños, prometieron ayuda cosa que hasta el día no ha sucedido», señaló.

Para afianzar, lo dicho anteriormente dice que tiene correos del Jefe de Gabinete Max Navas, de Alicia Contreras, donde le comunican que van a internar a su madre y hasta el momento no ha pasado nada.

Comenta que desde el Hospital Psiquiátrico, Victoria Herrera gestionadora de camas le comunicó que su madre no puede ser internada. Porque tiene un problema de alcohol y drogas pero ella tiene documentos donde se acredita su madre tiene un problema mental «que no solo tiene un problema de alcohol y drogas si no hace muchos años que se hubiese curado», dice Elizabeth hija.

Tampoco la han ayudado con la remoción de escombros que quedaron producto del incendio ocurrido en el mes de abril del año pasado a pesar que ha mandado correos para pedir un conteiner «ellos amablemente me han ayudado a limpiar, pero lamentablemente si mi mamá sigue acá y no se interna siempre va a ser lo mismo, se va acumular basura, van a defecar acá, van a llegar las personas en situación calle a quedarse, acá la solución es que mi mamá se interne y que la alcaldía, la señora Alicia Contreras me ayuden a internar a mi mamá que tiene un problema mental, que entiendan eso, no tiene solamente un problema de alcohol y drogas, mi mamá estuvo internada el 11 de diciembre hasta el 15 de diciembre en el Hospital San Camilo por vómitos con sangre que tenía y se fugó del hospital, le mandé la epicricia a la señora Alicia Contreras para que viera el problema que ella tiene y cerramos acá con los vecinos, tengo una vecina que me ayuda bastante, pero los tipos se meten por arriba a tomar a drogarse, tuvimos que llamar a Carabineros que los sacaron, en definitiva lo que yo necesito es que internen a mi mamá para yo poder vender esta propiedad y que los vecinos estén tranquilos y yo pagarle un lugar privado porque eso es lo otro, me están diciendo ‘la podemos internar, pero no puede estar más de un mes y tiene que llevársela a un centro privado’, entonces yo digo ¿de dónde voy a pagar un centro privado?, si el que menos me cobra son $250.000 y ustedes comprenderán que hoy en día una persona en situación de clase media no tiene cómo pagar $250.000 yo tengo dos hijos pequeños, soy casada, no puedo pagar, por eso estoy pidiendo ayuda que me la tengan un tiempo para yo vender esta propiedad y pagarle un lugar privado como ellos quieren, pero no puedo en un mes», reconoció Elizabeth.

Por su parte un vecino admite que es un problema lo que pasa en la vivienda, «lamentablemente hemos vividos muchos problemas, porque a las dos, tres, cuatro de la mañana entre gente, nosotros hemos hecho los reclamos en la municipalidad, el alcalde vino para acá el día del incendio, prometió esto y lo otro pero no han cumplido nada yo he ido a las visitadora que están ahí en Maipú, tampoco, no han hecho nada, no sé que están esperando, que pase algo más grave para solucionar el problema, porque la señora sale les pega a los niños y gente drogadicta curados, entonces no podemos estar así nosotros, pero a nosotros las autoridades no nos toman en cuenta, no sé qué podemos hacer», dijo Sergio, vecino del lugar.

Indicó que actualmente como vecinos están trabajando con la hija de la mujer que pide que internen.

– ¿Qué dijeron en Dideco de la Municipalidad de San Felipe?

– José Madrid dijo que se contactó personalmente con los dirigentes de la junta de vecinos y coordinaron una reunión para esta semana con todo el directorio, que son los representantes del sector, «para poder socializar con ellos cuales son las acciones o red institucional que se está trabajando este caso, si bien es un caso que es complejo y donde existen redes de apoyo familiar, es importante para nosotros como municipio poder notificar o informales a ellos que efectivamente estamos realzando acciones, el trabajo se entiende que es lento, no muchas veces va de nuestras manos el poder solucionar de manera rápida, estamos preocupados del caso, es un trabajo permanente, la vecina está incorporada, se hacen visitas diarias donde existe una repuesta inmediata ante una necesidad, pero es importante para nosotros como municipalidad en una mesa de trabajo con los vecinos que la verdad no la habíamos tenido consideramos que si ellos son una parte fundamental en este trabajo de incorporación o vinculación del adulto a nuestra red», dijo.

El Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, establece que en Chile hay 348.057 personas en situación de discapacidad mental, correspondiente a un 2,2% de la población.