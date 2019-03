ACTUALIDAD Denuncian a Carabineros por detención errónea y maltrato a menor de edad

Hincha pide directamente al presidente Piñera remodelar estadio municipal 'Vitoko Urbina', emblemático del Uní Uní: Este martes en la mañana, el destacado hincha emblemático del Uní Uní, 'Vitoko' Urbina, llegó hasta La Moneda para dejar una carta dirigida a su excelencia el presidente de la república Sebastián Piñera Echeñique, donde le solicita tener en cuenta la remodelación del estadio municipal de San Felipe.

Dice que era un desafío personal poder cumplir este objetivo. Junto con ello cumplir una promesa hecha a otra destacada hincha que está en silla de ruedas de nombre Jeannette.

«Hace tres años me motivó una mujer en silla de ruedas a que el club volviera a San Felipe. El estadio necesita una remodelación, la cual no se ha gestionado, entonces yo en este momento estoy haciendo una petición al presidente si me puede recibir en La Moneda, en mi negocio o en el estadio, yo voy a entregar una carta a su excelencia el presidente de la república Sebastián Piñera Echeñique», señaló Víctor Urbina.

La idea, dijo ‘Vitoko’, es pedirle al presidente que remodele el estadio «y a la vez se pudiera cambiar el nombre de un relator muy conocido en el CDF, don Javier Muñoz Delgado, esa es la idea mía que tengo a la vez», indicó.

– ¿Tiene esperanza que el presidente lo reciba?

– Puede que se conmueva por la carta que yo le escribí, yo le resumí en pocas palabras y no le quiero quitar mucho el tiempo porque su excelencia está muy ocupado, puede que me reciba un par de minutos, en ese tiempo le contaría de qué se trata mi idea que tengo.

– ¿Cuánto tiempo hincha de Unión San Felipe?

– Hace 30 a 40 años que sigo al club de mis amores. Carta entregada en La Moneda

Según indicó Urbina, personalmente entregó la carta en La Moneda donde lo recibieron muy amable: «El presidente por lo menos verá la carta en unos 15 días, se la van a leer por lo menos, podrían darme una respuesta en menos de un mes, podrían pedir alguna documentación; se van a contactar conmigo por teléfono, yo estoy feliz porque finalmente estoy cumpliendo con lo quería, como ciudadano y como hincha de este club, cumpliéndole a la hincha Jeannette y a los otros hinchas, a la barra, a la prensa que me conoce, cumpliendo con un objetivo que ojala que me resulte», señaló.

Víctor Urbina es un conocido comerciante que tiene su negocio en calle Traslaviña y se dedica derechamente a la venta de alimento para mascotas.

Se ha hecho muy conocido porque con el mismo lienzo llegó hasta el estadio Lucio Fariña de Quillota, en uno de los tantos partidos de Unión San Felipe, para hacer patente su petición de remodelar el estadio, petición que viene repitiendo desde hace años.

Respecto a la carta entregada el martes en el Palacio de La Moneda, ayer recibió un llamado telefónico desde la presidencia, donde le indicaron que van a estudiar su petición porque les pareció interesante que un hincha realizara tan noble y decidida acción de llegar hasta La Moneda para entregar la carta. Junto con ello le informaron que vendría a San Felipe una comisión para conversar con él y lo más probable que vayan juntos a revisar el estadio municipal. Todo en conjunto con Jeannette, también hincha del Uní Uní.