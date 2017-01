Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Comunidad Hogar Génesis clama ayuda inmediata para rescatar adictos de las calles Roberto González Short – rgonzalez@eltrabajo.cl La drogadicción es un producto ‘directo’ de la sociedad, es así y paremos de contar. Este problema pocas veces es tratado por las autoridades cuando el mismo ya está en su ‘face activa’, aunque las autoridades pretenden solucionar la situación encarcelando y castigando a los drogadictos en nuestro país, existen también agrupaciones que operan sin apoyo gubernamental que han preferido ‘agarrar la sartén por el mango’ y buscan solucionar frontalmente este flagelo mundial. ‘TABLA DE SALVACIÓN’ Diario El Trabajo visitó esta semana las dependencias del ‘Centro de Restauración para Alcohólicos y Drogadictos Hogar Génesis’, ubicado en Toromazote 381. En dichas dependencias pudimos valorar las condiciones en las que pernoctan más de 50 personas de distintas edades, sobre cómo sobreviven, se alimentan, se asean y se aferran a la ‘tabla de salvación’ de la fe. Al respecto nuestro medio habló con Jorge Valdivieso, Pastor y Director del Hogar Génesis de San Felipe. – ¿Cuándo y quién funda este movimiento nacional? – “Silvio Araya fue el Fundador de nuestra agrupación hace unos 18 años, el proyecto Génesis inició en Arica, con el tiempo este programa de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos fue creciendo a nivel nacional”. – ¿Cómo llegaron hasta San Felipe? – “Gracias a un bus que el Pastor Silva recibió hace unos años, nosotros salimos en él a misionar por todo Chile, cuando llegamos a San Felipe, acampamos detrás del Estadio Fiscal, ahí pasamos nueve meses mientras encontrábamos algún local para arrendar”. – ¿Cuál es la realidad actual de ‘Génesis’? – “Ahora que tenemos este local, en el cual no cobramos ni un peso a quienes se acercan a pedir ayuda, algún bocado de comida o una noche para dormir, estamos operando con una base de 200.000 pesos que recibimos originalmente para iniciar operaciones, con ese dinero compramos en Santiago mercadería para poder venderla en las comunas y así subsistir como comunidad terapéutica”. – ¿Qué hacen ustedes para sobrevivir? – “Vendemos palas, escobillones y paños de cocina, también con esas pequeñas ganancias, pagamos el arriendo del local, la luz y el agua que gastamos, todo eso gracias a lo que los sanfelipeños compran a nuestros jóvenes que venden puerta a puerta”. – ¿Cuántas personas atienden en este centro en San Felipe y qué es lo que necesitan? – “Aquí en San Felipe tengo cerca de 60 personas recibiendo ayuda en Hogar Génesis, 56 hombres y cuatro mujeres, algunas de ellas están con sus hijos. Aquí lo que más necesitamos de forma puntual, son abrigos, frazadas, jabones, pastas para dientes, implementos de limpieza, donación de pan y cualquier otro alimento que pueda ser aprovechado por un ser humano; sólo contamos con un servicio sanitario para todos los residentes”. – ¿Qué reacción han recibido de las empresas sanfelipeñas? – “Yo mandé cartas de auxilio a Tottus, Supermercados Santa Isabel, Carnicería Aconcagua, la Panadería Italiana y hasta el día de hoy no hemos recibido alguna respuesta, ni siquiera una llamada telefónica diciendo un ‘No’ rotundo o un ‘Sí’ rotundo”. – ¿Se consideran ustedes benefactores de la sociedad o lo contrario? – “La gente de San Felipe saben que estamos acá en Toromazote 381, aunque pocos puedan o quieran reconocerlo, nosotros somos benefactores de la sociedad, porque estamos tratando con la parte más complicada de la humanidad y sin lucrar con la problemática de su enfermedad de adicciones”. – ¿Qué solicitud hacen concretamente a la sociedad? – “Nuestro llamado es a todos los empresarios y familias de la provincia, a que nos donen cualquier ropa, utensilios de cocina nuevos o usados, remanentes de los supermercados que puedan ser reutilizados en nuestro hogar, alimentos como atunes, verduras, lo que sea para sacar a estos muchachos adelante. Ya que el Estado no ayuda, pues hagamos el trabajo entre todos, si no pueden donar, aún así los invitamos a visitarnos, para que vean que no estamos haciendo daño a nadie, sólo buscamos una salida al problema de la drogadicción que tienen a estos muchachos en bancarrota”. Los interesados en aportar algún recurso a Génesis, pueden hacerlo llamando a los fonos: 8279 8060 y el 8252 9212. Joven muere tras caer del noveno piso del Hotel del Valle de Enjoy » Catorce heridos dejó choque y atropello a la salida del liceo Mixto