Policial Hombre de 32 años baleado en plena vía pública en aparente 'ajuste de cuentas' Vecinos consternados por brutal hecho en Llay Llay: Víctima fue derivada en estado grave hasta el Hospital San Juan de Dios de Los Andes la tarde de este miércoles. Carabineros informó que tras las primeras diligencias, no se logró dar con el paradero del autor de los tres disparos efectuados. Con una lesión grave y sin riesgo vital resultó un hombre de 32 años de edad, identificado como Jorge Leiva González, luego de recibir uno de tres proyectiles balísticos en su pierna, disparados por un sujeto en un confuso incidente por aparentes rencillas anteriores, hecho registrado en plena vía pública de la comuna de Llay Llay. Los hechos habrían ocurrido a eso de las 15:30 horas de este miércoles, y de acuerdo a la información proporcionada por Carabineros, la víctima circulaba a bordo de su bicicleta en dirección a su domicilio, desplazándose por calle Almirante Latorre. En esas circunstancias al llegar a la esquina con Maipú, sorpresivamente un sujeto lo habría interceptado, sosteniendo una discusión para luego extraer de sus vestimentas una pistola con la cual habría disparado en tres ocasiones a Leiva, impactando una de las balas en la pierna izquierda del joven que quedó tendido y sangrando en la vía pública. El autor de los disparos escapó en dirección desconocida, subiéndose a una camioneta que lo estaría esperando a metros del lugar, siendo advertido por transeúntes que consternados se acercaron al herido para prestarle auxilio y dar cuenta de los hechos a Carabineros, mientras se esperaba la llegada de la ambulancia del Samu. El lesionado fue derivado de urgencia hasta el Hospital San Juan de Dios de Los Andes, con una herida a bala de carácter grave, sin riesgo vital. En tanto el capitán de Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay, Rafael Ramírez, precisó a Diario El Trabajo que funcionarios policiales "efectuaron diligencias para dar con el paradero del autor, sin resultados positivos, dando cuenta de oficio al Ministerio Público".