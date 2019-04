ACTUALIDAD Hombre muere tras recibir brutal golpiza en aparente asalto

IPS pide la devolución de bono mal pagado a jubilada de 89 años

Incautan más de ocho kilos de marihuana y cultivo de cannabis

Con la llegada del mítico ‘Tren del Recuerdo’ llayllaínos celebran su aniversario

Unión San Felipe empata a 1 con San Luis y sigue sin saber de triunfos este 2019

Más de 50.000 cubos de basura recolectan vecinos en operativo de limpieza Policial Hombre muere tras recibir brutal golpiza en aparente asalto Estuvo cuatro días en coma en Hospital San Camilo: Tres sujetos le habrían golpeado con un fierro la cabeza hasta dejarlo inconsciente en las inmediaciones de Villa 250 Años de San Felipe. El caso lo investiga la Brigada de Homicidios de la PDI, sin registrarse hasta el momento detenidos. En todo un misterio y consternación para su familia se ha transformado el lamentable fallecimiento de Ramón Arias Castro, de 44 años de edad, quien en extrañas circunstancias sufrió una violenta golpiza que habría sido provocada por tres atacantes, quienes aparentemente lo habrían asaltado hasta agredirlo a golpes con un objeto contundente en su cabeza, originando que la víctima permaneciera en coma hasta perder la vida cuatro días después en el Hospital San Camilo de San Felipe. MISTERIOSA MUJER

Por medio de una entrevista concedida en exclusiva a Diario El Trabajo, una prima del fallecido, quien por miedo a represalias por lo delicado del caso, pidió el resguardo de su identidad, detallando sobre los últimos momentos en los que se habría visto involucrado Ramón, un hombre trabajador dedicado realizar labores de construcción y soldaduras. Su familia lo calificó como una persona tranquila y sin vicios, soltero y sin hijos, residiendo hasta el último día con vida junto a su madre y un hermano en Población Los Héroes de la Concepción, sector La Pirca, en Panquehue.

Génesis de una Tragedia

El pasado domingo 31 de marzo a eso de las 19:00 horas, Ramón habría salido de su vivienda junto a una misteriosa mujer -la que sería una testigo clave de este brutal asesinato- esto porque según su relato, Ramón la habría invitado a salir desde Panquehue para dirigirse ambos hasta San Felipe, específicamente en las inmediaciones de Villa 250 años, a visitar a una amiga. Desde ese momento se comenzaron a desprender diversas interrogantes del cómo llegó a suceder este violento episodio que culminó con un hombre grave hasta fallecer, lo que se irá tratando de reconstruir los hechos en base a los testimonios recabados por los familiares de Ramón.

– ¿Cuáles son los antecedentes que manejan de lo ocurrido?

– Él salió de su casa no le habría avisado a nadie y a las 22:30 horas vinieron avisar que a Ramón lo habían asaltado. Una mujer y un matrimonio que lo encontró, vinieron después de llamar a la ambulancia. Pero la mujer que vino avisar, es la que andaba con él (Ramón), mi tía se dirigió directamente al hospital y a las 03:00 horas entró a pabellón, duró como tres horas la operación.

– ¿Qué fue lo que ocurrió?

– Dicen que lo habrían asaltado en la entrada de Villa 250 Años, la mujer no dijo cuántos hombres eran ni nada, pero por lo que nosotros supimos eran tres hombres. El doctor dijo que para las secuelas que le habían dejado, le habrían pegado con un fierro.

– ¿Quiénes le entregan estos antecedentes sobre este asalto?

– Porque cuando a él lo golpearon, lo dejaron inconsciente en la calle, salió un matrimonio que viven en el pasaje, ellos lo auxiliaron, llamaron a la ambulancia. Este matrimonio junto a la mujer que lo acompañaba vinieron avisarle a la casa de mi tía.

– ¿Le robaron dinero?

– Supimos que él llevaba como $65.000 y ahora nos esteramos que él hizo un giro antes de ingresar a la población de $200.000.

– ¿Ustedes conocen a la mujer que acompañaba a Ramón?

– Sabemos que tenían una relación de amistad, pero sabemos también que drogadicta, que traficaba y que mantenía un prostíbulo en su casa aquí en Panquehue.

– ¿Ella ha entregado más antecedentes de lo ocurrido?

– No, solamente dijo que: «Ramón la había llamado para que la acompañara a Villa 250 años para ir a ver a una amiga». De eso ella ha andado desaparecida pero sabemos que la PDI la estaba buscando en Lo Campo, porque es la única testigo clave que hay.

– ¿Cuál era el diagnóstico médico de Ramón?

– Cuando lo operaron, el médico dijo que iba a quedar con muchas secuelas, tenía muchos coágulos, porque los golpes fueron en la cabeza. Quedó ciego e iba a quedar en estado vegetal. El jueves (4 de abril) a las 21:20 horas aproximadamente falleció (…) por los exámenes que le hicieron, él no tenía ni alcohol ni drogas en el cuerpo.

– ¿Qué piensan ustedes de lo que habría ocurrido esa noche?

– Es todo extraño, porque si te roban la billetera, se supone que cuando asaltan se llevan todo. Entonces la niña (acompañante de la víctima) llegó aquí con la chaqueta de cuero, la boina y con el carnet de identidad de mi primo y tarjetas bancarias.

– Entonces es un todo un misterio y muchas dudas

– Todo un misterio, no sabemos qué fue hacer allá, porque mi primo era súper tranquilo, no tiene esposa e hijos, era todo para mi tía y tampoco salía siempre y llegaba tarde, no tenía malas juntas. Entonces que salió así repentinamente, que haya andado con esta mujer drogadicta, entonces si lo asaltaron, ¿le devolvieron la chaqueta, el gorro, documentos? LA PDI INVESTIGA

Al respecto, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes, subprefecto Gino Gutiérrez Cáceres, informó a Diario El Trabajo que se inició una investigación sobre la muerte de esta persona, sin que hasta el momento se hayan establecido identidades de quienes habrían provocado la muerte de Ramón Arias.

«Estamos en proceso de recopilación de antecedentes respecto de esta temática del deceso de esta persona, estamos recogiendo antecedentes para ver las causas cómo fue el ingreso al hospital, porque hasta el momento sólo sabemos de una persona falleció en el Hospital días después, estamos recogiendo antecedentes para después establecer hechos. No hay detenidos respecto de esta temática», afirmó el oficial policial.

No obstante este fin de semana, el cuerpo de la víctima fue velado por sus familiares en su domicilio en Población Héroes de la Concepción en Panquehue, efectuándose sus funerales durante la jornada de ayer domingo.

Pablo Salinas Saldías IPS pide la devolución de bono mal pagado a jubilada de 89 años »