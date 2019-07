Homenajeados seis soldados que participaron en el asalto y toma del morro de Arica

Círculo de Suboficiales en retiro de las Fuerzas Armadas:

El Círculo de Suboficiales en retiro de las Fuerzas Armadas de San Felipe Bernardo O’Higgins concurrió hasta el cementerio municipal ubicado en el sector El Almendral, para rendir un emotivo homenaje a seis soldados sanfelipeños que participaron en la Guerra del Pacífico.

El presidente del Círculo Marco Besárez Fuentes dijo que «la actividad consistió en conmemorar a los seis sanfelipeños que tenemos en nuestro mausoleo, del arma de artillería que participaron en el asalto y toma del Morro de Arica, realizado en 1879, todo este periodo pertenece a la Guerra del Pacífico o bien llamada Guerra del Salitre, el año 2003 cuando el cementerio va a demoler algunos nichos se dieron cuenta que teníamos seis soldados y nosotros cómo Círculo el año 2003 los recibimos encantados en nuestro mausoleo, el día de hoy debido al juramento de la bandera, no hemos querido dejar pasar también a estos hombres que rindieron su vida por la patria y la bandera, haciendo una pequeña reseña histórica para indicar dónde estuvieron encuadrados ellos en la guerra del asalto y toma del morro de Arica, ellos no tienen familiares, pero nosotros tenemos sus certificados donde se indica cómo fue su carrera militar durante el tiempo que estuvieron ellos sirviendo a la patria», señaló Besárez.

– ¿Cuál es el sentido que tiene para ustedes rendir este tipo de homenaje a soldados sanfelipeños que participaron en la guerra?

– Para nosotros imagínese, nos llena de orgullo el ser sanfelipeño y que me llego a emocionar porque ellos nos representan, es por eso que esta conmemoración que le estamos dando nosotros y sobre todo nuestros antiguos, nuestro círculo tiene un promedio de edad de 82 años, yo vendría siendo como el pensionado más joven de estos 55 años que tengo, pero nos llena de historia más aún a nuestro círculo y a la ciudad de San Felipe, nosotros somos un círculo cuya fuerza es de 201 socios, tenemos 21 socios activos de La Armada, cuatro de la Fuerza Aérea, tenemos solamente una suboficial en retiro que es la señora Sady Ibarra y el resto somos todos del Ejército, así es que nosotros estamos felices de realizar este acto para nuestra ciudadanía más que para nosotros los del Círculo Bernardo O’Higgins.

Los nombres de los seis soldados son: el Sargento Segundo Bernardino Builtrón, Cabo Primero Celedón Lastra, los soldados Bartolo Poblete, Pío Velásquez, Manuel Montenegro, y el Cabo 2º Rómulo Morales.

NUEVA DIRECTIVA

Marco Besárez aprovechó esta instancia para comentar lo que están realizando como directiva, teniendo en cuenta que llevan alrededor de nueve meses funcionando, donde han estado realizando distintas obras, «dentro del círculo y también estamos llanos a poder apoyar algún día si la ciudadanía lo necesita con nuestras instalaciones porque nosotros escuchamos los problemas que tiene la ciudadanía, especialmente la otra vez nos llamó mucho la atención que a un sanfelipeño no le habían facilitado una sede, pero alguien nos ganó el lugar porque nosotros estábamos dispuestos a ofrecer nuestro círculo para poder cooperar», dijo Besárez Fuentes.

– ¿Cómo han sido estos nueve meses?

– Estos nueve meses han sido intensos…intensos porque hoy en día nos estamos entregando a la ciudadanía, es por eso que tratamos de asistir a todas las ceremonias que nos invitan, echamos de menos si la del 21 de Mayo que no nos invitaron, pero el resto de las ceremonias estamos activos, dándonos a conocer y que somos parte de la ciudadanía, somos parte de San Felipe y eso es lo que nosotros estamos integrándonos y que también nos acepten.

– ¿Han sentido rechazo de repente o no por haber sido de las FF.AA.?

– Mire, casi nada porque el sanfelipeño es agradecido, desde que se fue el Regimiento Yungay a la ciudad de Los Andes creo que perdimos una gran parte de este San Felipe que tanto quería, hemos perdido un poquito de identidad y nosotros los que estamos en el sector pasivo la sentimos, estamos un poquito desligado de la parte militar al ver partir a nuestro tercero de línea a la ciudad de Los Andes.

– ¿Desafíos para esta directiva que se vienen para más adelante?

-Tenemos un gran desafío para el 20 de octubre tendremos una gran sorpresa para San Felipe junto a todo el personal en retiro del ejército

– ¿Faltan más socios que se integren, está la posibilidad?

– Está la posibilidad de integrarse al círculo todos aquellos que pertenezcan a Fuerza Aérea, Armada y pospuesto al Ejército, también estamos dispuestos a apoyar a todos los jóvenes que quieran postular a las ramas de las Fuerzas Armadas especialmente a escuelas de suboficiales, que no tengan ningún inconveniente a visitar nuestras instalaciones, porque este presidente va a estar llano a aconsejarlos ya que tengo la materia aún fresca.

– ¿Dónde están funcionando actualmente?

– Nosotros funcionamos en San Martín 822 al lado del Seremi de Salud.

– ¿Se ha sentido bien en el cargo?

– Feliz, hay un gran desafío con nuestros ‘viejos’ que le digo yo y ‘viejitas’ las montepiadas, porque le tenemos gran corazón y son las personas que nosotros debemos respetar más aún y dentro de nuestro círculo se sigue respetando la antigüedad que ellos tuvieron.

– ¿Qué les ofrece el círculo a sus socios y a los que pudieran ingresar?

– Actualmente nosotros tenemos los días lunes de 15:00 a 16:00 horas educación física para los adultos mayores, porque son prácticamente adultos mayores, después de terminada la educación física las montepiadas se juntan para el lanzamiento de la rana, un juego típico más juegos de salón, los varones los días viernes se juntan a jugar rayuela, pool, cacho, o dominó, invitamos si hay alguna entidad acá en San Felipe si desee compartir con nosotros la rayuela los dejamos cordialmente invitados. Actualmente son unos 201 socios activos del Círculo de Suboficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas.