Joven herido de gravedad tras lanzarse al vacío desde puente 21 de Mayo Comunidad Hoy despedirán al querido profesor Víctor ‘Sapito’ Andrade en el Estadio Municipal Misa a las 11:00 horas, sepultura en La Troya: Si bien la muerte de Víctor ‘Sapito’ Andrade era uno de los posibles desenlaces que se temían tras diagnosticado el cáncer que lo aquejó en los últimos meses, lo cierto del caso es que a todos quienes le han conocido, la noticia golpeó mucho; primeramente a su familia, a su esposa, su única hija y vecinos, pues este conocido profesor de educación básica y entrenador de fútbol, se ganó con su trabajo y entrega el corazón de todo el Valle de Aconcagua. ALGO PENDIENTE

«Mi papá falleció a la 01:15 horas de hoy (ayer), ya todos conocíamos su problema del cáncer, tuvo una descompensación a raíz de sus problemas alimenticios, nos ha tomado por sorpresa su partida, siento que pese a que él logró cumplir todas sus metas, juntos teníamos un tema que no pudo cumplir, era que me viera egresar de la Escuela de Oficiales de Carabineros, me faltan tres meses y 19 días, sé que desde algún lugar él me seguirá cuidando y amando, a sus exalumnos, que son tantos, les pido que sigan su ejemplo, papá era un hombre correcto, sano, un hombre de altos valores morales», comentó pausadamente su única hija Yasmina Andrade Rea. SIEMPRE ‘SAPITO’

Según comentaban algunos de sus cercanos amigos durante el velatorio que se realizó en su casa de habitación en Villa Las Acacias, pasaje Los Naranjos 239, a don Víctor le decían ‘Sapito’ porque cuando fue portero suplente (1971) del Uní Uní se lanzaba por la pelota, así comenzaron a llamarlo ‘Sapito’. Este profesor dirigió Cadetes de Unión San Felipe y también otros clubes amateur de Aconcagua.

Diario El Trabajo también habló con exdeportistas y amigos cercanos del insigne profesor. Salvador ‘Mono’ Gálvez, exjugador del Uní Uní: «Yo llegué al Uní en 1961, Sapito llegó en 1964, desde entonces fuimos muy amigos, fue un gran guía, formó a muchos niños y jóvenes en el deporte, me siento muy dolido por su partida».

Carlos Calderón, amigo cercano del Sapito: «Fuimos amigos desde nuestra infancia, compartimos seminarios y también fue un excelente monitor, entrenador y profesor, una gran persona».

El velatorio se está realizando en su casa de habitación, a las 11:00 horas hoy en el Estadio Municipal se realizará una Misa, y un homenaje en su honor con globos blancos, para luego ser llevados sus restos al Cementerio Parque Almendral, en La Troya.

Roberto González Short