Hoy despiden al mítico abogado Sergio Caballero en cementerio de Almendral

Fue también Rotario, Masón, pescador, atleta y futbolista:

A sus 91 años de edad y rodeado del amor familiar en su casa de habitación falleció la noche de este martes el abogado Sergio Flavio Caballero Espinoza, quien ejerció su profesión hasta 2018 cuando ya tenía 89 años de edad. Este connotado sanfelipeño a lo largo de su vida se destacó en innumerables gremios y actividades, profanas y también consagradas al deber ético y masónico, pues era Maestro Masón de 3° Grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, perteneciente a la Logia Patria y Libertad N°36 de San Felipe.

PERSONAJE PÚBLICO

Caballero egresó de la Universidad de Chile como abogado el miércoles 16 de octubre de 1957, regresó a San Felipe y se instaló en su despacho, iniciando así una carrera que lo llevaría a desempeñar cargos políticos y laborales en nuestra comuna, pues pese a que le ofrecieron trabajo fuera de Aconcagua, él nunca quiso dejar su natal San Felipe.

Fue uno de los directivos fundadores del Club Unión San Felipe, descolló en el Club de los 21, lideró también en el Rotary Club de San Felipe y fue iniciado en la Masonería en 1958. También se desempeñó como abogado del Servicio Nacional de Salud en San Felipe; en la Intendencia de Aconcagua; en la Gobernación de San Felipe, fue Juez de Policía Local (S) de nuestra comuna; y también fue Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.

SU DESCENDENCIA

Hijo de Manuel Caballero y Graciela Espinoza, Sergio nació en San Felipe el domingo 16 de diciembre de 1928. Se casó a la edad de 28 años con Gladys Lolas Silva el domingo 16 de septiembre de 1956 en la Iglesia Catedral de nuestra ciudad. Con su esposa llegaron sus cinco hijas: Mónica Cecilia, Carmen Paz, María del Pilar, Marisol Graciela y Mariluz Olga, quienes le dieron en vida 15 nietos y ocho bisnietos. Le encantaba el fútbol, atletismo y la pesca cuando era joven; incansable obrero de paz y libre pensador, virtuoso en su pensar y proceder.

LAS REACCIONES

La noticia de su fallecimiento se supo la mañana de ayer y definitivamente Caballero era reconocido como tal, como un hombre de bien y quien hizo muchos aportes a nuestra sociedad durante toda su vida.

Por ejemplo el Club Rotary de San Felipe, del que formó parte, se pronunció de la siguiente manera por medio de su presidente Rubén Barrientos: «Sergio Caballero integró el grupo de rotarios que inició el Encuentro de Amistad con los rotarios argentinos, fue partícipe activo hasta sus últimos años de vida, ocupó diversos cargos directivos en el club, fue presidente. Sergio, querido y prestigioso abogado, ingresó al Rotary Club de San Felipe en agosto de 1958, en agosto de año 2007 nuestro Club lo homenajeó por sus 50 años como Rotario Activo, siendo nombrado Rotario Honorario por su larga y activa trayectoria. Durante su vida fue uno de los propulsores del intercambio internacional de nuestro Rotary con el Club Rotario Mendoza Norte, Argentina, el cual este año celebra sus 50 años ininterrumpidos, dejando su huella en la fundación del Club hermano argentino, por ser el Rotary Club San Felipe quien apadrinó ante el Rotary Club Internacional. Sus últimos cargos en el Rotary San Felipe fueron justamente en Avenida Internacional, él coordinaba y mantenía permanente contacto con los socios argentinos. En los últimos años nuestro querido amigo se mantuvo vigente en el desarrollo de su profesión, dejando de asistir a las reuniones del Rotary, pero manteniendo el cariño a la Institución a la cual perteneció por casi 63 años, y a los amigos, los que tuvimos el honor y alegría de conocerlo y compartir con él, mantendremos vivo su recuerdo con los nuevos socios, dejando como ejemplo de convicción y compromiso con los valores de amistad que profesa Rotary y que Sergio cumplió a cabalidad. Un gran abrazo amigo, vuela alto», dijo Barrientos.

«ADIÓS ‘CHECHITO’»

Quien también solicitó a Diario El Trabajo poder expresar sus palabras de despedida a su papá de crianza, es Víctor Alejandro Carvajal Mansilla, hijo de la actual cónyuge de Sergio, Marianela Mansilla.

«Viejito lindo, desde que fui pequeño no tuve la oportunidad de tener a mi padre junto a mí, pero Dios y la vida me regalaron la oportunidad de poder tener a una persona como tú, agradezco en esta vida todas las enseñanzas y valores que me brindaste, una persona educada, sincera, respetuosa, humilde, cuidadosa con sus seres amados, un ser humano de grandes valores, siempre protegiste a mi madre a quien más valoro en esta vida, gracias por entregarnos tu amor inmenso, hoy estamos llenos de tristeza y dolor por tu partida, sabemos que estarás en el Reino de mi Señor, las puertas del Reino estarán esperándote por la buena persona que fuiste, siempre te llevaré en mi corazón. ¡Te amo mucho ‘Chechito’!», dijo el joven.

SUS FUNERALES

El velatorio de Sergio Caballero se está realizando en su casa de habitación en Coimas 142 frente al Conservador de Bienes Raíces, a las 10:00 horas se hará un Responso, y serán trasladados sus restos al mausoleo familiar en el Cementerio Municipal, en Almendral.

Todo el personal periodístico y administrativo de Diario El Trabajo hoy nos plegamos al sentimiento de Pérdida y Dolor de la familia de Sergio Caballero Espinoza. ¡Descansa en Paz Querido Hermano!

Roberto González Short