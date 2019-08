ACTUALIDAD Huyen con un millón de pesos tras asaltar camión repartidor en Villa Los Álamos

Peatón de 58 años con fractura grave tras ser atropellado por ciclista en calle Las Coimas Policial Huyen con un millón de pesos tras asaltar camión repartidor en Villa Los Álamos Un grupo de antisociales que se movilizaba en un automóvil, asaltó un camión repartidor de huevos. El asalto se produjo la noche de este martes alrededor de las 22:15 horas, en la calle Hugo Parry de la Villa Los Álamos.

Según se pudo conocer, el hecho se produjo cuando el vehículo estaba realizando entrega de mercadería en un local comercial del lugar. Uno de los testigos y vecino del sector que pasaba por el lugar, narró a nuestro medio las circunstancias del delito. A la vez, aprovechó de reclamar por la tardanza de Carabineros en llegar al lugar del asalto, asegurando que fue entre cuarenta a cincuenta minutos, pese a que se le entregó toda la información del hecho. Junto con el dinero robado golpearon a uno de los acompañantes del chofer.

«Bueno, fue todo rápido y lo que pasa es que llegó un auto desconocido, se acercó al camión y lo asaltaron, le pegaron a uno de los acompañantes del chofer, le quitaron la plata; sacando cuentas, por lo que ha dicho el chofer, le robaron alrededor de un millón de pesos. Lo que más les afecta a ellos es que le rompieron el vidrio del camión, quedó una persona herida, tuvieron que llevar a constatar lesiones; prácticamente desde acá se fueron después de las doce de la noche, el hecho ocurrió como a las diez y un cuarto de la noche», señaló el testigo.

– ¿Cómo fueron las circunstancias del asalto?

– Se vio que el camión estaba estacionado ahí afuera de un negocio y cuando escuchamos un disparo y ahí prácticamente nos dimos cuenta. Obviamente concurrimos varios vecinos a ver qué había ocurrido, cuando vimos al acompañante del chofer en el suelo pensando que estaba herido, que le habían disparado, pero gracias a Dios no porque fue solamente un golpe con un palo que le llegó en la cabeza. Gracias a Dios que no pasó nada, lo importante es que nadie salió mal herido o herido a bala.

– ¿Qué comentaban ellos sobre el auto, les estaría haciendo algún seguimiento?

– Claro, eso fue lo ellos comentaron, que el auto los venía siguiendo desde temprano, de temprano, y a ellos les había parecido extraño que anduviera con las luces apagadas. Es lo que informaron ellos. TARDANZA POLICIAL

Este vecinos testigo reclama por la demora de Carabineros de San Felipe en llegar al lugar del atraco: «Se les informó, varios vecinos llamaron al cuadrante. La rabia que nos da es que Carabineros prácticamente se demoró entre cuarenta a cincuenta minutos en llegar al lugar. Se les informó a Carabineros que hubieron disparos, pero no concurrieron tan rápido; o sea, varios les dijeron qué estaban esperando, que hubiera una persona herida o una persona muerta para llegar rápido al lugar. Lamentablemente Carabineros se demoró tanto que… bueno el auto se fue, no supimos bien las descripciones, pero la rabia más grande que nos da a todos es que Carabineros nunca llega al lugar en el momento cuando ocurren las cosas. O sea no se les está pidiendo que lleguen en dos, tres minutos, pero que sí concurra al lugar y se demoren unos diez minutos. El problema que se demoraron entre cuarenta a cincuenta minutos en llegar al lugar, recién preguntando qué había pasado o dónde era, siendo que ya se la había dado la dirección exacta donde había ocurrido el asalto», señaló el vecino.

Cabe recordar que este asalto ocurrió en calle Hugo Parry, arteria principal de la Villa Los Álamos en San Felipe.

Consultado el hecho a Carabineros, declinaron entregar detalles, sin embargo confirmaron el hecho.

Carabineros no tomó detenida a ninguna persona por este hecho.

Según supimos, el camión proviene de La Calera y ya estaba terminando su ruta y el número de sujetos alcanzaría a unos cinco que se movilizaban en el automóvil.