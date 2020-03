ACTUALIDAD Las cosas no están peores con el Covid19 porque llegó a Chile a finales de verano

Crónica Iglesias evangélicas reemplazan cultos por mensajes enviados vía WhatsApp El uso de las redes sociales está siendo trascendental en el funcionamiento de algunas instituciones que no han querido estar al margen por la emergencia sanitaria que vive nuestro país. Es el caso de las Iglesias Evangélicas, y pese a que en San Pedro de la Paz se dice que el contagio masivo partió en un culto evangélico, en San Felipe el presidente del Consejo de Pastores, Lesli Bayle, dice que apenas se supo del brote suspendieron las reuniones avisando por redes sociales esta decisión. "Avisamos inmediatamente por las redes sociales de cada corporación que a partir de ese primer domingo ya no íbamos a tener nuestras reuniones. De hecho suspendimos todas las reuniones, todos los cultos para cuidarnos. En un principio pensamos mantener los grupos pequeños, nosotros usamos mucho los grupos pequeños en los hogares, donde oramos, estudiamos la biblia; son grupos que no exceden las siete u ocho personas porque son grupos familiares. Aún esos grupos que no estaban compuestos por los miembros de la casa, los suspendimos, es decir en mi caso pastor de la Iglesia de Cristo, yo ni siquiera salgo a visitar a los hermanos a tener estudios bíblicos en los hogares, hemos suspendidos todas esas reuniones y los pastores del consejo en general, la gran mayoría creo que hicieron exactamente lo mismo, de hecho hemos enviado comunicados por WhatsApp a las comunidades de nuestras iglesias diciendo que no estamos haciendo reuniones, que estamos haciendo todo on line, esas son las medidas que hemos tomado", señaló Lesli Bayli. El Pastor Bayli lamentó la situación que le ocurrió al Pastor Mario Salfate, quien se contagió junto a su esposa del coronavirus: "Son circunstancias un poco complicadas porque el contagio que tuvo el pastor Mario Salfate, y por quien estamos orando, fue porque ellos tenían una reunión antes que se declarara la cuarentena aquí en la zona. Ellos estaban en otro lugar, eso fue lo que pasó, el pastor Salfate y el pastor de Llay Llay, son de la misma corporación, entonces estaban ambos afectados, pero tenemos algunos casos porque algunos pastores no entendieron bien lo que esto significaba", señaló. Cabe recordar que en el Valle de Aconcagua van diez casos de contagio.