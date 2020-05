Impacta muerte de dueño de conocida imprenta, atropellado al cruzar la calle

Familia exige justicia pero Fiscal de Turno libera a conductor:

Hondo pesar viven los amigos y familiares de Juan Francisco Salgado Zamora (47), luego que este conocido empresario sanfelipeño, dueño de Imprenta Aconcagua de calle Prat, falleciera violentamente atropellado por un automóvil conducido por un sujeto que se desplazaba a gran velocidad la noche de este lunes en las inmediaciones de Avenida Diego de Almagro y calle Santo Domingo. La muerte de ‘Tata Juanchito’ como era conocido cariñosamente la víctima, fue inmediata, mientras que el causante de la desgracia quedó en libertad a la espera de ser contactado por la Fiscalía.

FAMILIA DEVASTADA

Diario El Trabajo habló con la ahora viuda de Salgado, Silvia Gustavo González, quien visiblemente devastada sacó fuerzas para conversar con nuestro medio y comentarnos que «por lo que yo tengo entendido por el Parte policial, mi esposo fue atropellado; él iba caminando en dirección de Santo Domingo a Diego de Almagro, cuando él está cruzando la calle porque un conductor se detuvo para darle el paso, en ese momento venía a alta velocidad pues fue un choque de alta energía, que al atropellarlo lo expulsó a varios metros, por lo que nosotros pudimos calcular que el conductor viniera a 40kph., los vecinos nos informaron que el conductor iba arriba de 100kph. En una vía en la que no se puede andar por sobre los 50kph. Eso es lo que sabemos, que a él le dieron el derecho a pasar y en ese momento fue atropellado, de esto hay varios testigos, se está viendo el tema de las cámaras, de los vídeos, para que se haga justicia pues todos sabemos que él era muy buena persona, que esto no quede impune. Entiendo también que el vehículo transitaba sin documentación al día y el conductor tampoco tiene licencia de conducir. Además, más que nada, yo lo encuentro como una falta de respeto a nosotros como familia, este conductor salió a matar, salió a matar porque si uno anda a 100kph. en una calle donde se pueden atravesar niños. Al fin y al cabo el tipo estuvo desde que ocurrió el hecho hasta las 10 de la noche y después quedó libre», dijo Gustavo a Diario El Trabajo.

VERSIÓN DE CARABINEROS

Diario El Trabajo habló también con el capitán de Carabineros Franco Herrera, que vía telefónica nos indicó que «a eso de las 7:30 horas de la tarde de este lunes se constituyó en el sector Avenida Diego de Almagro con Santo Domingo, en donde un peatón fue atropellado y muerto en el lugar por quien conducía un vehículo con sus documentos atrasados desde 2018. El mismo conductor no portaba su licencia, aunque sí aparece con licencia de conducir en el Registro correspondiente. Información que maneja Carabineros, pero que no es definitiva para efectos de formular un completo relato de los hechos, nos indican que al parecer el peatón intentó cruzar repentinamente la vía en una zona no habilitada para ello, generándose así el atropello. Muy importante destacar que será la SIAT de Carabineros la que en su informe final establecerá la veracidad de estas versiones del accidente. El detenido fue dejado en libertad por el Fiscal de Turno la misma noche del lunes», dijo Herrera.

PROBADA HONRADEZ

Efectivamente, Juan Francisco Salgado, más allá de ser un orgulloso empresario dueño de su propia imprenta, fue conocido a nivel nacional hace algunos años cuando se encontró un pequeño maletín con 12 millones de pesos en su interior, no dudando en ubicar a su dueño y devolverle todo el dinero y documentos, lo que atrajo el interés de la prensa a nivel de los principales medios del país y también de Diario El Trabajo.

Nuestro medio también habló con su única hija, Estefanía, quien comentó que «él, aunque no era mi papá biológico, sí me dio la crianza y lo amo como el padre que fue para mí. Para él desde chica siempre fuimos mamá y yo, y ahora que su nieto Benjamín nació, éramos todo para él. Siempre fue solidario y excelente persona que ayudaba a los demás en causas sociales», dijo la joven.

TODOS EN ESPERA

El auto involucrado es una Suv Hyunday modelo Santa Fe, color azul, placa patente QZ HD 35, con toda su documentación vencida, el que era conducido por Bairon Silva Rocha.

El cuerpo de Juan Francisco fue llevado a Valparaíso para la autopsia correspondiente. Hasta el cierre de nuestra edición no había sido entregado para su velatorio.

Según informó la familia, sus funerales serán en su casa de habitación en Población Pedro de Valdivia 2, y sus restos serán sepultados en el Cementerio Parque Almendral, en La Troya. La familia dispuso el número +56 9 6210 1751 para información de sus clientes, pues aún no determinan cuántos días guardarán de luto.

Todos quienes laboramos en Diario El Trabajo hoy nos unimos también al sentimiento de Pérdida y Dolor de la Familia Salgado Gustavo. Descanse en Paz querido ‘Tata Juanchito’, todos lo recordarán como un ciudadano ejemplar.

Roberto González Short