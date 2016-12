Implementan Whats PAP para que mujeres comprueben si están al día con Papanicolau

Con una campaña muy creativa destinada a la mujer, el Cesfam San Felipe El Real implementó un número de Whatsapp que denominaron Whats PAP para preguntar solamente por el examen del Papanicolau.

La directora del recinto, doctora Andrea Rodríguez, dijo que hay dos lienzos desplegados en el establecimiento, donde está el número de teléfono.

La idea es, que las mujeres a través de un mensaje de whatsapp pregunten si tienen el PAP vigente.

El mensaje de Whatsapp, lo contestará un matrón, quien va a revisar en las fichas electrónicas si está al día con el examen.

Si no tiene el PAP vigente, se lo va a indicar y le dará una hora para realizárselo, “para esto hemos dispuesto extensión horaria para después de las cinco de la tarde de lunes a jueves y después de la cuatro de la tarde los viernes y las mañanas de los sábados para aquellas mujeres que por trabajo no puedan asistir en horario de día hábil, además hay horario de PAP espontaneo a las doce del día en los tres sectores azul, amarillo y verde para ello se tienen que acercar directamente al Some y decir que vienen a una hora de PAP espontaneo” dijo la directora.

Este programa es para usuarias que están inscritas en el Cesfam San Felipe El Real y que no tengan claridad si tienen el PAP vigente o no, por este medio pueden hacer la consulta y solicitar la hora.

El numero del Whatsapp es +569 67799656