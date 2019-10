Incendio consumió totalmente histórica casona de Avenida Sargento Aldea

Bomberos calificó hecho intencional:

Cerca de las 04:00 horas de ayer lunes Bomberos por tercera vez concurrió a combatir el fuego en el mismo inmueble que habría sido provocado por terceras personas.

Totalmente destruida por un gigantesco incendio resultó la histórica casona ubicada en Calle Sargento Aldea de San Felipe, donde Bomberos acudió en tres ocasiones durante la jornada de este domingo y madrugada del lunes evitando la propagación hacia las dependencias del Cesfam Segismundo Iturra.

El comandante de Bomberos de San Felipe, Juan Carlos Herrera Lillo, informó a Diario El Trabajo que el origen del fuego habría sido intencional por terceros, sin registrarse personas lesionadas ni voluntarios heridos tras las dos horas de arduo trabajo en la reducción de las llamas.

«Fue intencional por terceras personas, la verdad que se concurrió tres veces y ya como a las 04:00 horas fue desastroso, porque ya estaba totalmente descontrolado. Habían indigentes que vivían ahí, la preocupación era que el fuego se propagara hacia la parte del Cesfam, donde hay unas bombonas de gas en la parte trasera, donde está la población que estaba asustada por la gran cantidad de fuego que había, así que fueron momentos complicados.

El comandante de Bomberos agregó que el extenso trabajo del combate de las llamas se extendió hasta cerca de las 6:00 de la madrugada de este lunes sin registrarse otras viviendas afectadas a raíz del violento incendio.

«La verdad que nosotros no ingresamos a la casa ya que como estaba colapsando, se trabajó desde afuera para combatir ese incendio y mientras no la echen abajo y con las manifestaciones que están pasando, podríamos tener nuevamente en llamas. No hubieron personas lesionadas, ni bomberos lesionados, la comunidad dio toda las facilidades para el trabajo de los Bomberos. Se estuvo trabajando hasta las 06:00 horas y concurrieron cinco compañías», concluyó Herrera.

Pablo Salinas Saldías