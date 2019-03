Incertidumbre total se vive con el futuro de la Conservera Pentzke

Mucha incertidumbre se vive en la tradicional empresa de Conservas Pentzke, por el difícil momento económico que estaría viviendo. Se dice que se busca un capitalista, que se vende una de las plantas, que hay deudas previsionales, los sueldo o adelantos no se pagan en la fecha oportuna, pero se pagan finalmente.

Ayer el presidente del Sindicato, Juan Astudillo, concurrió a reunirse con el alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto, quien desea conocer la situación real de la empresa, algo que el dirigente considera tarde porque ignora qué podría hacer la autoridad comunal si hace un año también se reunieron incluso con el gobernador y no pasó absolutamente nada.

«Todavía no hay nada concreto, la empresa se encuentra en proceso de negociación para buscar capitalización, pero más allá de eso no tenemos información o sea posiblemente en el transcurso de este mes o la mitad del otro puede que se lleguen a concretar algunas de las medidas, pero por el momento no hay nada concreto, así es que más que eso nosotros no estamos en condiciones de hablar porque no hay certeza de que lo que se hable se concrete», indicó Astudillo.

Eso sí reconoce el dirigente que están viviendo en una incertidumbre: «Lamentamos vivir esta situación, porque es bastante difícil, porque de repente no se mira con gran interés lo que es la conservera Pentzke, pero para los que trabajamos ahí por un prolongado tiempo, es sumamente importante para nosotros, es una empresa que es señera en la ciudad, tiene más de 110 años, en realidad los mercados, el libre comercio permite que los más fuertes sobrevivan, en estos momentos el rubro conservero es bien difícil, entonces en ese contexto la empresa tiene que sobrevivir y está viviendo un momento difícil, ya sea por no tener los capitales, pero estamos esperando que se resuelva esto lo más rápido posible para que la gente pueda tomar decisiones y buscar otras fuentes laborales».

Sobre la crisis económica que tendría como consecuencia el cierre de la planta dos, al respecto indicó el dirigente que esto está dentro de las posibles negociaciones, «pero don Patricio dijo que para que sobreviva la Conservera Pentzke en su parte operativa, es fundamental la planta 2, entonces por eso digo, por un lado escuchamos que se vende, por otro escuchamos a los dueños que todavía no tienen claro eso, por eso no podemos hablar más que eso, para nosotros lo que nos queda claro que los tiempos mejores que habló este gobierno no son los mejores, son los peores, vemos a un presidente preocupado de lo que ocurre en Venezuela y no de lo que ocurre en Chile, entonces no vemos ningún interés de las autoridades fundamentales, para que aquí en el país haya empleo, el mismo decía recién se han cerrado cualquier cantidad de industrias, pero es la realidad que estamos viviendo son los tiempos peores», indicó el dirigente.

Consultado por deudas de sueldos, previsionales que tuviera la empresa con los trabajadores, Juan Astudillo señaló: «Por supuesto, eso es real, la empresa está viviendo un momento difícil, nosotros como sindicato hemos estado de parte de la empresa, hemos buscado el apoyo por el lado de las autoridades, pero no es posible como ellos mismos decían, es una empresa privada, por lo tanto el gobierno lo único que podría es ver cómo tratar de solucionar un poquito el problema, porque son muchas las personas que quedan sin trabajo, es una empresa que le da trabajo a gente de El Melón, Quilpué, Los Andes, Putaendo y de todos los alrededores, por eso que es importante que se encuentren las soluciones, aunque se ve complicado y sobre las deudas por supuesto que hay deudas previsionales, pero la ley está un poco en ese aspecto favoreciendo a las empresas, porque se les permite que declaren la previsión, pero se pagan posteriormente, eso ocurre, y nos lleva a que haya mucha gente con problemas para cobrar sus licencias, y recién escuchaba que los sueldos están al día, se atrasan, pero se pagan. Ahora la gente que está en temporada le correspondía que recibieran su anticipo el 20 se pagaría creo que el miércoles (27), entonces en ese aspecto ha habido cumplimento, pero en lo otro se encuentra bastante complicada la empresa», indicó.

En cuanto al estado anímico en que se encuentran los trabajadores con esta situación, indicó que están inquietos; «cualquier cosa los hace que se alteren, vivimos en una constante incertidumbre y eso también nos lleva a nosotros a vivir en una etapa complicada, porque posiblemente mucha gente dice: ‘oye, el sindicato no hace nada’, y nosotros estamos constantemente preocupados de este asunto, mucha gente habla del sindicato, pero si se preguntan del 100% de gente que trabaja, un 30% pertenece al sindicato, y cuando la gente está tranquila ni se preocupa del sindicato, pero cuando hay problemas ¿Qué hace el sindicato? Nosotros a nuestra gente que son los socios del sindicato, estamos en contacto permanente. En una reunión que tuvimos en el mes de enero decidimos mantener la tranquilidad, apoyar a la empresa, pero la cosa está difícil, no sabemos hasta cuándo vamos a lograr estar en esta incertidumbre», manifestó Astudillo.

Finalmente dice que el panorama lo ven difícil porque no se ve solución a corto plazo, ellos ven a dueños preocupados y constantemente luchando por hacer que la empresa sobreviva.

Sobre la reunión con el alcalde Freire Canto, el dirigente señaló es una reunión solamente para informarle lo que se está viviendo.

Nuestro medio llamó a las oficinas de la gerencia de la empresa para poder tomar contacto con el Gerente General, Salvador Domenech, sin embargo estaba en una reunión. Según lo manifestado por la secretaria, nos devolvería el llamado, pero hasta el cierre de la nota, 17:40 horas, no recibimos llamado alguno. De todas maneras estamos a la espera de su respuesta, sabemos del momento, pero quedamos atentos a su respuesta, para ello le dejamos nuestro teléfono.

Por su parte el alcalde indicó que espera reunirse con los representantes de la empresa para conocer la situación real.