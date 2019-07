Ineptos delincuentes roban caja fuerte vacía en local de control de plagas en Avda. Yungay

Falta de ‘rigurosidad y profesionalismo’:

Bastante mal le fue a los delincuentes que entraron a robar a un local comercial de control de plagas ubicado en Avenida Yungay, pasado Santo Domingo hacia el sur, donde dejaron en evidencia su falta de ‘rigurosidad y profesionalismo’ a la hora de concretar ‘un golpe’.

Lo anterior debido a que después de tomarse el tiempo necesario para romper una pared del local, lograron ingresar al establecimiento desde donde se llevaron con bastante esfuerzo y grandes expectativas, una pesada y robusta caja fuerte que resultó estar vacía.

Así al menos lo manifestó un testigo del hecho, quien dijo que esto sucedió a eso de las tres y media de la madrugada de ayer: «Rompieron una pared, ingresaron al local comercial y sustrajeron una caja fuerte y arrancaron por el salón de la Funeraria López, por la puerta principal, dejándola abierta. Yo estuve con el vecino y me dijo que había dinero en la caja fuerte, pero que lo habían sacado… gracias a Dios no tenía nada. Siendo que en el local tenía hartas pertenencias de valor, tenía computador y todo eso, y no se lo robaron», señaló.

– ¿Mal el dato parece?

– A lo mejor vieron la presencia de Carabineros, sí llegó Carabineros y tienen que haber arrancado cuando vieron las balizas me imagino yo… y arrancaron.

Aunque el testigo reconoció ignorar el tamaño específico de la caja fuerte, la cual de todas maneras debió ser robusta, aseguró que al menos «el dueño quedó tranquilo porque justo habían sacado todo, es decir solamente daños», dijo el vecino al reiterar que la caja estaba vacía.

Luego nuestro medio recibió información que en la intersección de las calles Chorrillos con Balmaceda había una caja fuerte, ignorando si corresponde a la robada en el local de control de plagas.