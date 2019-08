Inician campaña para llevar fardos de pasto a los crianceros afectados por la sequía

Perros rematan el ganado moribundo:

Crianceros piden ayuda para poder trasladar animales a otras regiones. Fardos podrán entregarse en Carnes KAR de San Felipe.

El problema es más que serio, la situación es apremiante y el tema de la sequía en todo el Valle de Aconcagua ha llegado a un punto más que crítico, la hierba murió, no hay agua que hidrate los campos y los animales menores y mayores caen de rodillas esperando su muerte, de la que a veces son los perros los que se encargan de acelerarla.

MEDIDAS EXTREMAS

Pero según parece y de acuerdo a los mismos crianceros, en este caso de Putaendo, el problema se agravaría más con las pocas o nulas acciones del Gobierno para apaliar la emergencia. Así lo dejó reflejado en una entrevista brindada a Diario El Trabajo, el vocero de los crianceros de Putaendo, Freddy Moreno, quien visitó nuestra Sala de Redacción para solicitar ayuda a todos en el valle, con miras de buscar una extrema medida para salvar el ganado que se pueda: Llevar los animales a regiones del país donde no haya sequía.

– ¿Qué respuesta han recibido ustedes del gobernador Claudio Rodríguez o de alguien de Gobernación?

– Con respecto a Gobernación de San Felipe, yo personalmente les he llamado, he enviado correos para agendar una reunión con ellos y que ellos nos expliquen cual es la postura del Gobierno en toda esta crisis, pero no hay respuesta (…) el Jefe de Gabinete que es Max Navas en una reunión que sostuvimos en el Concejo Municipal de Putaendo, él dijo que ningún problema para tener una reunión (con el gobernador) y hace tres semanas de eso y nada, lo he llamado (a Max Navas) pero no me contesta el teléfono ni devuelve el llamado.

– ¿El Municipio de Putaendo ha intervenido?

– En el Municipio de Putaendo hicieron un reajuste en su presupuesto y destinaron $30 millones para comprar estanques, cañería para llevar agua, el tema hídrico lo tenemos controlado, lo que nos falta es el forraje.

– ¿Los Core de la provincia de San Felipe, se acercaron ya para ofrecer alguna ayuda?

– Mario Sottoliccio ha estado en contacto con nosotros, este martes estuvo en el sector de El Manzano con unas señoritas que son activistas alemanas, pero sólo eso, ya no necesitamos visitas, se les agradece que estén pendientes, pero yo no les puedo dar visitas a una cabra o a un caballo para que coman, necesitamos que el Gobierno se haga cargo de esta situación.

– ¿Es verdad que harán una campaña para sacar adelante a los animales que aún pueden ser salvados?

– La idea de esta campaña parte de la necesidad de trasladar estos animales a otras regiones, necesitamos recursos para el arriendo de propiedades para esos animales, de momento tenemos en la mira la ciudad de Bulnes (Ñuble) y Parral (Región del Maule), yo este jueves (hoy) viajo a esos lugares para ver cómo está el lugar, si hay agua y suficiente pasto para hacer un cálculo de cuántos animales podemos llevar a ese lugar, porque no podemos llevarlos a todos.

«NO PODEMOS HACER LLOVER»

Un conocido sanfelipeño que también está convocando a todos en Aconcagua para recaudar recursos y fardos de pasto para donar a estos crianceros, es Juan González, quien visitó nuestras oficinas para explicar que «ya no queda tiempo, estoy convocando a todos los lectores de Diario El Trabajo, a los empresarios y a las autoridades, sé que no podemos hacer llover, pero sí podemos salvar a estos animales, son nuestros hermanos menores, entiendo que los fardos estaban a $5.000, ahora algunos especulan y ya se venden a $7.000 cada uno. Igual debemos ayudar, los interesados en ayudar pueden llevar los fardos de pasto a Carnes KAR en San Felipe, esta vez las ayudas se entregarán de inmediato a los crianceros, esto no es como la ropa o alimentos en caso de incendios, es una emergencia en desarrollo y conforme nos lleguen los fardos, nos iremos a entregarlos», comentó González a Diario El Trabajo.

Nuestro medio buscó respuesta de Max Navas, jefe de Gabinete de Gobernación, y del mismo gobernador, pero nos respondieron que no se referirán a este tema ni darán respuesta por ahora a las solicitudes del vocero de los crianceros.

Los interesados en contactar a los crianceros de Putaendo pueden llamar al 963243876, y para comunicarse en el caso de Carnes KAR, al 342343511.

Roberto González Short