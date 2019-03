Inician investigación por denuncia de abogado reclamando falta de servicios para su padre

Hospital San Camilo de San Felipe:

El director del Hospital San Camilo, Dr. Daniel Álvarez, anunció una investigación por parte de la Subdirección Médica respecto a la denuncia presentada por el abogado Fernando Castañeda por falta de servicio hacia su padre Luis Castañeda, quien concurrió al establecimiento tras sufrir un infarto, debiendo ser trasladado de urgencia en un helicóptero a una clínica a Santiago, trámite que se prolongó innecesariamente durante horas luego que no se pudiera ubicar al médico tratante, Tomas Bravo, para que firmara el documento que autorizaba su traslado. Ello porque el facultativo «desapareció» misteriosamente por tres horas, presumiendo Fernando Castañeda que simplemente estaba durmiendo durante su turno.

Agregó que toda persona puede hacer su presentación en la Oficina de Información y Reclamos (OIRS) de acuerdo a la percepción de su atención; «por lo tanto esa solicitud es una denuncia pasó a la Subdirección Médica, que está recabando los antecedentes correspondientes para tomar las medidas que se ameriten, porque como es de justicia, en todo acto tenemos que escuchar las dos versiones y analizar los hechos para después determinar una postura», indicó.

– ¿Investigación o sumario?

– Va a depender de las indicaciones y de la investigación previa que haga la auditoría médica que haga la subdirección médica del Hospital.

– Según señala la persona que presentó la denuncia, el médico que debía atenderlo no lo hizo porque estaba durmiendo ¿Qué se puede decir?

– Le vuelvo a insistir, todo puede ser una denuncia, toda persona que supuestamente es un imputado, es un acusado, tiene derecho a presentar sus descargos y a presentar su versión, ese es parte de un acto de justicia.

– ¿Ha podido conversar con el médico denunciado?

– Por supuesto que la subdirección médica ya estuvo en contacto con el médico y se están recabando todos los antecedentes correspondientes.

– ¿Qué ha señalado él medico hasta el momento?

– Eso es parte de la investigación que está realizando la subdirección médica.

– Doctor, ¿qué le parece a usted que haya tanto reclamo contra el servicio de urgencia?, porque hoy día (ayer) nuevamente apareció una carta en el diario El Trabajo y viene siendo el mismo reclamo que es como el común denominador, que los médicos se presume que están durmiendo; el abogado decía que los box de atención estaban vacíos, no había nadie atendiendo y gente afuera esperando, entonces qué se hace al final, cuáles son las sanciones o como lo toman ustedes, porque usted mismo dice tenemos una percepción de la ciudadanía mejor, pero siguen los problemas igual.

– Eh, los problemas siempre se resaltan y siempre nos encargamos de recalcar siempre los problemas.

– Pero doctor, el tema de salud es muy sensible para la gente.

– Por supuesto que es sensible, por lo tanto eso es lo que nosotros tratamos de hacer, objetivar, y estos son los mecanismos, encuestas que se hacen para objetivar también las percepciones de la gente.

– ¿Pero ustedes le creen a la gente?

– Por supuesto que se les cree, toda denuncia correspondiente se hacen las investigaciones y se toman las medidas que corresponde.

– ¿Qué medidas se han tomado contra los médicos? Le pongo el caso de una niña que se le murió su guagüita, un matrimonio joven que fue y usted dijo que se iba a hacer una investigación. ¿A qué llega, hay médicos sancionados, con amonestación o qué tipo de sanción hay, o no hay médicos sancionados?, porque se han quejado que hay una defensa corporativa de los médicos hacia sus pares.

– Bueno, las defensas corporativas no existen, las investigaciones individuales de los casos sí existen y las percepciones que muchas veces se dan, también tenemos que analizarlas desde el punto técnico; la gente puede tener percepciones que son erradas respecto de las conductas médicas, respecto al paciente de mortinato que hubo, se hizo la investigación correspondiente, se determinó que las conductas no estaban erradas de acuerdo a los protocolos, corresponde a un médico que venía a hacer un reemplazo ocasional.

– ¿Fue sancionado o algo?

– Fue amonestado el médico, pero no fue sancionado porque no correspondía una sanción mayor de acuerdo a los protocolos que él siguió.

– ¿Cómo se evalúa el servicio de urgencia del hospital por parte de los usuarios?

– Se hace una evaluación anual, global.

– ¿Ustedes están satisfechos con esa evaluación?

– Como lo dije anteriormente, no estamos satisfechos, eso son los puntos que tenemos que mejorar en esos aspectos, hay dos tipo de cosas que hay que mejorar de este tema; una es el trato, que es más bien la relación entre usuarios y funcionarios, porque el trato es unilateral y esto es relación que se establece entre dos personas y esa relación tiene que mejorarse.

– Doctor ¿ustedes han llegado a algún resultado de por qué la gente espera tanto en urgencias?, algunos pacientes dicen: ‘Llegué a las nueve de la mañana y era la una de tarde y todavía no me atienden; llegué a las doce de la noche y eran las cuatro de la mañana’…, cuatro, cinco horas, ¿cuáles vienen siendo los motivos principales, teniendo los box vacíos, dice la gente, usted los sabe doctor como director?

– Por supuesto que lo sé.

– ¿Qué puede hacer entonces?

– Objetivar las cosas.

– ¿Qué significa eso?

– Si nosotros objetivamos y podemos, los antecedentes están a disposición de todos los que quieran consultar, los sistemas de registros no tienen la capacidad de ser violados ni alterados, por lo tanto tenemos promedios de horarios de atención de los usuarios.

– ¿Pero cómo se justifica que un paciente espere cuatro horas en una sala de urgencia para ser atendido doctor?

– En Santiago esperan mucho más… en Santiago esperan mucho más, aquí se atiende los pacientes por una categorización, a veces los pacientes tienen también sus percepciones que son bastante sui generis, ¿ya?

– ¿Es culpa del paciente ir a urgencia?

– No, no ponga palabras.

– Es que da la sensación que tiene responsabilidad el paciente en el fondo.

– Todos tenemos responsabilidades aquí, nosotros hemos mejorado nuestros tiempos, tenemos que mejorarlos aún más, estamos permanentemente trabajando para poder lograrlo, hemos hecho muchos avances en ese aspecto y esperamos seguir mejorando, es uno de nuestros objetivos principales, pero también hemos hecho cosas buenas en beneficio de los pacientes y eso pocas veces se destaca.

CHRISTIAN BEALS

En la ocasión se consultó al director sobre los cuestionamientos al sistema de categorización, que ha sido criticado incluso por doctores, como es el caso del médico Christian Beals, quien durante sus turnos en urgencia luce una sala de espera vacía. Ante ello indicó que «el sistema de categorización es un sistema que se usa en muchas partes del mundo y es un sistema probado, que tiene su razón de ser para atender, no por orden de llegada porque en urgencias no se puede atender por orden de llegada, se debe atender por posibilidades de riesgos; como en todas las cosas indudabelemente pueden haber opiniones diferentes, pero la categorización es una entidad que se ha probado y utiliza, la categorización es un sistema que está probado y que sirve para atender de la mejor manera a aquellos que requieren una primera atención», señaló Álvarez.

– ¿Cómo se explica que cuando no se utiliza el sistema de categorización, como el Doctor Beals que no lo usa, la sala de espera se ve despejada y se atiende bastante más rápido?

– Eeeh… no me voy a referir a acciones personales de algunos colegas.

– Director finalmente, ¿hace usted un mea culpa que hoy el servicio de urgencia del Hospital San Camilo está funcionando mal?

– Yo no diría que está funcionando mal, debe mejorar en muchos aspectos, hay que tener en consideración también que tenemos problemas porque tenemos médicos que son jóvenes, hay una revisión constante de profesionales, no todos los profesionales tienen la experiencia que podrían tener algunos otros colegas que llevan veinte o treinta años trabajando, que indudablemente va a ser una atención y una experiencia que les facilita su trabajo.

– ¿Usted le llama la atención a los médicos de urgencia? Decirles: «oye, saben que la gente nos está criticando, pongámonos las pilas, trabajemos más». ¿Les comenta usted estas situaciones a los médicos como para poder mejorar el servicio?

– Hay reuniones con los jefes de servicios en donde permanentemente se están tratando estos temas y específicamente la supervisión médica tiene reuniones especiales.

– ¿Por qué no se mejora entonces doctor?

– Estamos tratando de mejorarlo, estamos tratando de mejorarlo, estamos trabajando en eso.

REALIZARÁN AUDITORÍA

Por su parte la directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, dijo que se va a revisar y anunció la realización de una auditoría: «Hay que revisar ese reclamo, esto no tiene que ver con un tiempo de espera, eso hay que analizarlo y hacer una auditoría por esta situación», indicó.

Señalar que el paciente Luis Castañeda fue dado de alta desde la clínica donde se encontraba.

El reclamo de este hecho apareció en nuestra edición de ayer.