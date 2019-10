ACTUALIDAD Catorce detenidos dejan violentas manifestaciones la noche del lunes en San Felipe

Siete personas detenidas por saqueo de bebidas y licores a empresa CCU en Llay Llay Crónica Inmueble de la Municipalidad de San Felipe destrozado por encapuchados Más que cuantiosos son los daños provocados por una minoría de desconocidos que la tarde-noche de este lunes, en la ciudad de San Felipe, atacaron con piedras y explosivos el edificio del municipio. En esta oportunidad destruyeron grandes ventanales del edificio consistorial, así como locales ya vacíos siempre de la misma estructura. Como parte de los ataques podemos señalar el uso de al menos un artefacto incendiario al interior del Municipio, así como decenas de pedradas y quema de inmueble.

Ya con este ambiente enardecido, y haciendo los concejales un esfuerzo para que los ánimos no se desbordaran, la sesión del Concejo se desarrolló en el sótano de la Municipalidad, pero con gran expectación en torno a los violentos hechos registrados. FREIRE RESPONDE

Fue así como interpelado por los medios de comunicación y también por el concejal Cristian Beals, Freire solidarizó con las protestas pacíficas y se refirió a lo publicado en un portal de noticias. «Nosotros no estamos ajenos a las demandas sociales de lo que ha pasado en Santiago, aquí las marchas han sido totalmente pacíficas y se han descolgado los vándalos de siempre, y hoy día no sé por qué (los ataques) a la Municipalidad de San Felipe (…) cuando ‘yosoyaconcagua’ un tabloide digital de San Felipe se habla que ‘el Alcalde se sube el sueldo a $8 millones de pesos’, eso es falso, totalmente falso y se lo digo a los que son del tema de prensa, aquí hay un PMGM (Programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal) que se recibe una vez cada cuatro meses y eso es lo que hace subir en ese mes un sueldo que saca uno líquido alrededor de cinco millones y tanto, y líquido mensual se saca cuatro millones cien, eso es lo que saca el alcalde, esa es la realidad. De los cuatro millones cien, la mayoría de esas platas se gastan en gastos de luz de agua para gente que viene a pedir porque no les alcanza para llegar a fin de mes con la boleta de agua o de luz. Yo no lo digo ni me gusta decir esas cosas, porque lo que da la mano izquierda no lo tiene que saber la mano derecha, pero a veces uno tiene que decir las cosas con claridad, hoy día las reivindicaciones sociales, lo que pide la comunidad sanfelipeña es lo que pide todo Chile, hoy día hay desigualdades también en la administración pública, cómo a los jardines de Integra les pagan por subvenciones por matrícula, y a nosotros (al Municipio) nos pagan por asistencia, eso es totalmente una desigualdad social tremenda, eso es lo que está pasando, a todo nivel, y eso es lo que nosotros estamos peleando como sociedad, y esto también repercute todo lo que gatilla en el Municipio de San Felipe, porque hace muchos años se habla contra el Alcalde, son un grupo muy chiquitito, yo sé que la mayor parte de los sanfelipeños no quiere esto, quiere paz, quiere una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, eso buscamos todos y en eso estamos trabajando en San Felipe, porque hoy día tenemos este problema y estamos también viendo los problemas que tienen los pequeños agricultores con falta de agua, en los sectores de Barrancas, Bellavista, El Asiento y 21 de Mayo hoy día les falta agua, a estos agricultores se les están secando parte de sus plantaciones y esto también es parte de lo que nosotros estamos luchando; vienen problemas grandes para esta sociedad sanfelipeña, pero tenemos que luchar y levantar la voz frente a las autoridades: Primero hacen los pozos para los pequeños agricultores que están en Barrancas, El Asiento y después hacen los pozos para llevarse el agua río abajo, esa es la verdad», dijo Freire.

Sobre una carta anónima en la que se le hacen reclamos a Freire por su gestión municipal, el alcalde indicó que no la tomaría en serio por ser anónima. El líder comunal indicó también que la tardía respuesta de Carabineros la noche del lunes obedeció a que ellos, los carabineros, también estaban enfrentando ataques en su edificio de Avenida O’Higgins.

Roberto González Short