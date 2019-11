Insólito: Juez deja en libertad a 21 saqueadores detenidos flagrantes por Carabineros

Tribunal de Garantía declara ilegal las detenciones:

Los imputados, en su mayoría con antecedentes policiales, fueron dejados en libertad con la cautelar de prohibición de acercarse al supermercado.

Durante la noche de este miércoles, pasadas las 22:00 horas, un total de 21 sujetos fueron detenidos por Carabineros tras concretarse nuevamente un saqueo a la Bodega A Cuenta de avenida Maipú en San Felipe, cuyas detenciones fueron todas declaradas ilegales por parte del Juez de Garantía en audiencia de control de detención, realizada ayer jueves.

Conforme a los antecedentes que Carabineros puso en conocimiento al Ministerio Público, se recibió un comunicado dando cuenta que a esa hora una multitud de personas se encontraba sustrayendo especies desde el local señalado, por lo que concurrió personal de la Segunda Comisaría a verificar lo ocurrido y desplegar su labor.

Una vez allí se verificó la efectividad de lo informado, huyendo varias personas del lugar al percatarse de la presencia policial, procediendo personal de Carabineros a ingresar al Supermercado, en cuyo interior se encontraban 21 personas en distintas situaciones, algunas ocultas, otras con especies, otras desprendiéndose de ellas, deteniéndolas a todas por el delito flagrante de hurto.

Ante el incremento del vandalismo en la ciudad, Diario El Trabajo consultó al Fiscal Jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo De La Cuba, su apreciación respecto de estas resoluciones judiciales, quien hizo presente su preocupación por la lectura que se pueda hacer del criterio que está aplicando el Tribunal y las repercusiones que pueda traer en el comportamiento de los individuos.

El persecutor señaló que en este caso se declaró ilegal la detención por no acreditarse fehacientemente la conducta precisa desplegada por cada uno de los detenidos y el detalle de cada uno de los productos que éstos pretendían sustraer.

Fajardo hizo hincapié en que la exigencia del Tribunal para pasar el filtro de legalidad excede lo que en la realidad puede lograrse. En este caso, las personas que están dentro del supermercado se encuentran en constante movimiento, huyendo, recogiendo y botando especies, siendo imposible poder apreciar cada detalle; lo que era claro, señala él, es que no estaban dentro para realizar algo distinto que sustraer especies, por cuanto era de noche y habían ingresado por un acceso previamente forzado, y frente a ello Carabineros no podía sino proceder a detenerlas.

«Consideramos que estos antecedentes, tal como se expusieron en audiencia, son suficientes para satisfacer las exigencias legales, pues, además, no nos encontramos en etapa de juicio oral, donde se presentan las pruebas y el juez debe fallar ponderando todos los antecedentes allegados, sino, simplemente, en una etapa inicial, donde basta presentar antecedentes que permitan sindicar a estas 21 personas como autoras de un delito flagrante», afirmó el representante de Ministerio Público de San Felipe.

Los imputados al término de la audiencia fueron dejados en libertad con la cautelar de prohibición de acercarse al Supermercado saqueado, mientras de igual forma la Fiscalía inició la investigación del delito para cada uno de los detenidos.

Pablo Salinas Saldías